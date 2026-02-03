Ciencia

La NASA posterga para marzo la misión Artemis II a la Luna por una fuga de combustible

Las persistentes pérdidas de hidrógeno líquido durante una prueba clave del cohete SLS forzaron a abandonar la ventana de febrero y a replantear el cronograma de lanzamiento en la primera misión tripulada rumbo a nuestro satélite natural en más de cincuenta años

Guardar
Las fugas de hidrógeno líquido
Las fugas de hidrógeno líquido durante pruebas del cohete SLS obligaron a la NASA a replantear el cronograma de Artemis II y descartar la ventana de lanzamiento prevista para febrero, para mirar la de marzo (REUTERS/Steve Nesius)

El ambicioso plan de la NASA para llevar nuevamente astronautas hacia la Luna con la misión Artemis II atravesó un nuevo obstáculo técnico que obligó a recalcular tiempos y prioridades.

La agencia espacial estadounidense decidió posponer para marzo el lanzamiento de su primera misión tripulada lunar desde el final del programa Apolo, luego de detectar fugas persistentes de hidrógeno líquido durante una prueba decisiva del Sistema de Lanzamiento Espacial, el gigantesco cohete conocido como SLS.

La decisión no respondió a un único evento aislado, sino a una acumulación de señales técnicas que surgieron durante el ensayo general de lanzamiento, una simulación completa que replica cada paso previo al despegue real.

Artemis II no intentará alunizar
Artemis II no intentará alunizar sino que llevará a cuatro astronautas más allá de la Luna para evaluar la cápsula Orion y sus sistemas de soporte vital (NASA)

El procedimiento se interrumpió cuando faltaban apenas cinco minutos para alcanzar el punto crítico de la cuenta regresiva, un momento que debía confirmar que el sistema estaba listo para volar.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó que la agencia dejó atrás la ventana de febrero y que marzo apareció como la fecha más cercana viable, aunque sin día definido.

La prioridad, remarcó, se mantuvo en la protección del equipo humano, de los sistemas y del público, incluso cuando el retraso implicó reorganizar múltiples aspectos logísticos del programa Artemis.

Un problema recurrente en el corazón del cohete

La misión Artemis II marca
La misión Artemis II marca el primer viaje tripulado estadounidense hacia la Luna en más de cincuenta años y resulta clave para probar sistemas vitales en espacio profundo (REUTERS/Steve Nesius)

El hidrógeno líquido, uno de los dos propelentes principales del SLS junto con el oxígeno ultrafrío, volvió a colocarse en el centro de la escena. Durante la operación de abastecimiento en el Centro Espacial Kennedy, más de 2,6 millones de litros debían fluir hacia los tanques del cohete de 98 metros de altura y permanecer allí durante horas, como ocurriría en una cuenta regresiva real.

Sin embargo, el exceso de hidrógeno comenzó a acumularse cerca de la base del cohete apenas un par de horas después de iniciado el proceso. Las fugas se identificaron en la interfaz de la etapa central, una zona crítica donde cualquier variación de presión o temperatura puede amplificarse.

Los equipos técnicos detuvieron la carga al menos dos veces para aplicar técnicas correctivas ya ensayadas en pruebas anteriores, incluidas las del primer vuelo no tripulado del SLS en 2022.

El administrador Jared Isaacman, de
El administrador Jared Isaacman, de traje negro, afirmó que la seguridad de astronautas sistemas y público guía cada decisión incluso cuando implica demoras (REUTERS/Steve Nesius)

A pesar de esos intentos, la fuga persistió. Los ingenieros pausaron el procedimiento, calentaron componentes del hardware y ajustaron el flujo del propelente para estabilizar el sistema. Finalmente, lograron completar el llenado tanto de la etapa central como de la etapa de propulsión criogénica provisional, un logro parcial que permitió avanzar hacia la cuenta regresiva final.

Ese avance duró poco. Cuando el reloj marcaba aproximadamente cinco minutos antes del final previsto del ensayo, el secuenciador terrestre de lanzamiento detuvo automáticamente las operaciones debido a un aumento en la tasa de fuga. El sistema actuó como estaba diseñado, priorizando la seguridad ante cualquier comportamiento fuera de los márgenes aceptables.

El episodio evocó recuerdos incómodos dentro de la agencia. Las fugas de hidrógeno también habían retrasado el debut del SLS tres años atrás, cuando el primer vuelo de prueba acumuló postergaciones antes de despegar finalmente sin tripulación. Aquella experiencia aportó lecciones valiosas, pero también mostró que el manejo de propelentes criogénicos a gran escala continúa siendo uno de los desafíos más complejos de la exploración espacial.

La cápsula Orion incorporó nuevos
La cápsula Orion incorporó nuevos procedimientos de purga y cierre que superaron las pruebas y reforzaron la seguridad de la tripulación (REUTERS/Joe Skipper)

A los problemas con el hidrógeno se sumaron otros inconvenientes detectados durante el ensayo. Isaacman mencionó trabajos adicionales pendientes en el módulo Orion, retrasos en las operaciones de cierre y fallas intermitentes en la transmisión de audio desde tierra.

Además, las bajas temperaturas afectaron el desempeño de ciertas cámaras integradas en el sistema. Al mismo tiempo, la NASA destacó el funcionamiento satisfactorio de nuevos procedimientos de purga y cierre diseñados para reforzar la seguridad de la tripulación, una señal alentadora dentro de un panorama técnico exigente.

Artemis II y el peso histórico del regreso lunar

El Sistema de Lanzamiento Espacial
El Sistema de Lanzamiento Espacial utiliza hidrógeno y oxígeno ultrafríos como propelentes una combinación potente pero técnicamente compleja para misiones tripuladas

El aplazamiento de Artemis II trasciende una simple reprogramación. Se trata de la primera misión tripulada estadounidense con destino lunar en más de medio siglo y de un paso esencial dentro de una estrategia más amplia que busca establecer una presencia sostenida en la Luna.

La misión, de casi diez días de duración, enviará a cuatro astronautas más allá del satélite natural, rodeando su cara oculta antes de regresar directamente a la Tierra.

A diferencia de las últimas misiones Apolo, Artemis II no intentará entrar en órbita lunar ni realizar un alunizaje. Su objetivo central será probar en vuelo los sistemas vitales de la cápsula Orion, incluidos el soporte vital, las comunicaciones y la navegación en el espacio profundo. Cada uno de esos sistemas debe demostrar un funcionamiento impecable antes de autorizar misiones que incluyan descensos a la superficie.

La tripulación de Artemis II
La tripulación de Artemis II está integrada por tres astronautas de Estados Unidos y uno de Canadá quienes supervisaron las pruebas desde Houston (Portada TIME)

La tripulación está integrada por tres astronautas estadounidenses y un canadiense. Reid Wiseman comandará la misión, acompañado por Victor Glover y Christina Koch, ambos con amplia experiencia en vuelos espaciales.

Jeremy Hansen, ex piloto de combate, completará el equipo y se convertirá en el primer canadiense en viajar hacia la Luna. Durante el ensayo general, los cuatro siguieron las operaciones desde Houston, a casi 1.600 kilómetros del lugar de lanzamiento.

El retraso también impactó en la rutina de los astronautas. La NASA anunció que la tripulación saldrá de la cuarentena preventiva de casi dos semanas y que volverá a ingresar en aislamiento sanitario unas dos semanas antes del próximo intento de lanzamiento. La medida refleja la necesidad de ajustar protocolos humanos a un cronograma todavía en definición.

El ensayo general de lanzamiento
El ensayo general de lanzamiento se detuvo cinco minutos antes del final previsto cuando sensores detectaron un aumento en la tasa de fuga de hidrógeno líquido (REUTERS/Go Nakamura/File Photo)

La agencia aclaró que no existe una fecha oficial dentro de marzo. Antes de fijarla, los equipos deben revisar completamente los datos recopilados durante la prueba, mitigar cada problema detectado y decidir si resulta necesario realizar un nuevo ensayo general. El margen de maniobra no es amplio.

La NASA cuenta con pocos días disponibles cada mes para lanzar el cohete, y las condiciones meteorológicas, como la reciente ola de frío que acortó la ventana de febrero, pueden reducir aún más esas oportunidades.

Isaacman insistió en que la seguridad se mantuvo como la máxima prioridad. “Como siempre, la seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad, para nuestros astronautas, nuestro personal, nuestros sistemas y el público. Como se mencionó anteriormente, solo lanzaremos cuando creamos estar preparados para emprender esta misión histórica”. La frase sintetiza una filosofía que, aunque costosa en términos de tiempo, busca evitar riesgos inaceptables en vuelos tripulados.

La NASA solo dispone de
La NASA solo dispone de unos pocos días por mes para lanzar el cohete lunar una limitación que vuelve crítico cada ajuste del calendario (Nasa)

Más allá del contratiempo inmediato, el administrador de la NASA enmarcó el aplazamiento dentro de una visión de largo plazo. El programa Artemis, explicó, evolucionará con el tiempo para permitir una presencia lunar continua y sostenible, en línea con la política espacial de la administración del presidente Donald Trump. “Lograr que esta misión sea un éxito significa regresar a la Luna para quedarse y un futuro para Artemis 100 y más allá”.

La referencia al futuro subraya que Artemis II no es un fin en sí mismo, sino un eslabón dentro de una cadena que apunta a repetir, con tecnologías modernas, una hazaña que marcó el siglo XX.

Las últimas personas en volar a la Luna fueron Gene Cernan y Harrison Schmitt, en 1972, durante la misión Apolo 17. Doce astronautas caminaron sobre la superficie lunar entre 1969 y 1972, comenzando con Neil Armstrong y Buzz Aldrin. De aquellos pioneros, solo cuatro continúan con vida.

El programa Artemis busca establecer
El programa Artemis busca establecer una presencia lunar sostenida y preparar futuras misiones más ambiciosas hacia la superficie (NASA)

El entusiasmo por volver a explorar más allá de la órbita terrestre sigue vigente entre quienes se preparan para hacerlo. “Están tan entusiasmados con que volvamos a la Luna”, dijo Wiseman. “Solo quieren ver a los humanos lo más lejos posible de la Tierra descubriendo lo desconocido”. La frase resume el impulso humano detrás de una empresa tecnológica compleja, donde cada válvula, cada sensor y cada línea de código debe funcionar en armonía.

Mientras tanto, la NASA revisa datos, ajusta procedimientos y evalúa reparaciones. El retraso de Artemis II recuerda que la exploración espacial avanza a través de pruebas rigurosas y decisiones prudentes.

Marzo aparece ahora como el próximo horizonte, aunque el calendario definitivo dependerá de que el SLS y la cápsula Orion demuestren estar listos para cumplir, sin fisuras, una misión cargada de historia y expectativas.

Temas Relacionados

NASAArtemis IIcápsula OrionLunaViaje a la Lunaúltimas noticias

Últimas Noticias

Desarrollan una inmunoterapia para limpiar las arterias en pacientes sin respuesta a fármacos contra el colesterol

El estudio aún en etapa experimental se realizó con ratones en la Universidad de Washington, Estados Unidos, y los resultados se publicaron en la revista Science

Desarrollan una inmunoterapia para limpiar

El hallazgo inesperado sobre el cerebro de los bebés: a los dos meses ya agrupan el mundo en su mente

Científicos de Irlanda y otros países descubrieron que las bases de la cognición visual surgen mucho antes de lo imaginado. Por qué el hallazgo abre posibilidades para una mejor detección de problemas en el desarrollo infantil

El hallazgo inesperado sobre el

Por qué la memoria empeora con la edad, según científicos de Harvard

Un mega-análisis internacional reveló que el deterioro depende solo del hipocampo. Se estudiaron datos de más de 10.000 resonancias magnéticas

Por qué la memoria empeora

Cuál es la extraña condición que genera que el cuerpo produzca alcohol sin consumirlo, según la ciencia

Este síndrome poco frecuente desafía la comprensión médica al causar episodios de intoxicación etílica sin ingesta de bebidas. Cuáles son los microbios responsables y un repaso por las nuevas estrategias de diagnóstico y tratamiento

Cuál es la extraña condición

Científicos prueban un innovador método para eliminar microplásticos del agua

Un equipo de la Universidad de Missouri desarrolló una técnica basada en algas genéticamente modificadas

Científicos prueban un innovador método
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de febrero: incendio en calles de la colonia Guadalupe Insurgentes, alcaldía GAM

Gustavo Petro envió un mensaje antes de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca: llamó a marchas en Colombia

Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones por el temporal, en directo: Se suspenden las clases este miércoles en Andalucía, salvo en Almería

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

Conjuez designado para definir la participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo radicó una manifestación de impedimento ante el CNE

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Palestina que volvió a Gaza por Rafah: "Nos interrogaron tres horas con los ojos vendados"

Una "pandemia de embellecer" contra el deterioro urbano de Montevideo

Los regímenes golpistas del Sahel avanzan en la eliminación de la vida política civil

Zelensky denunció nuevos bombardeos masivos de Putin durante el invierno más crudo en años: “Está optando por el terror”

El Mallorca vuelve a enseñar al Sevilla de Almeyda su cruda realidad

ENTRETENIMIENTO

Murió Chuck Negron, el líder

Murió Chuck Negron, el líder y vocalista de Three Dog Night

La exnovia de Bad Bunny mostró su apoyo al cantante tras victoria en los Grammy 2026

Halle Berry denuncia la falta de oportunidades a pesar de ganar el Oscar y advierte a Cynthia Erivo: “No cambió nada mi carrera”

La temporada 22 de “Grey’s Anatomy” desafía al hospital

El secreto mejor guardado de ‘Marty Supreme’: su director tuvo que negociar con Toyota para conseguir un gran favor