Ciencia

Los límites de la longevidad: los genes influyen más de lo que se creía en la esperanza de vida

Un estudio del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel analizó datos de miles de gemelos y concluyó que en humanos los factores heredados influyen cerca del 50% en la expectativa de vida

El nuevo estudio del Instituto
El nuevo estudio del Instituto Weizmann revela que la genética explica cerca del 50% de la variación en la esperanza de vida humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

* Este contenido fue producido por expertos del Instituto Weizmann de Ciencias, uno de los centros más importantes del mundo de investigación básica multidisciplinaria en el campo de las ciencias naturales y exactas, situado en la ciudad de Rejovot, Israel.

¿Qué determina cuánto vivimos y en qué medida nuestra esperanza de vida está determinada por nuestros genes?

Sorprendentemente, durante décadas los científicos creyeron que la heredabilidad de la esperanza de vida humana era relativamente baja en comparación con otros rasgos humanos, situándose en tan solo el 20 al 25 %; algunos estudios recientes a gran escala incluso la situaron por debajo del 10 %.

Ahora, un nuevo estudio del Instituto Weizmann de Ciencias, publicado ayer en la revista Science, presenta un panorama completamente diferente.

Según los hallazgos, la genética explica alrededor del 50 % de la variación en la esperanza de vida humana, el doble o más de lo que se creía anteriormente.

Las investigaciones anteriores subestimaron la
Las investigaciones anteriores subestimaron la heredabilidad de la esperanza de vida humana, situándola por debajo del 25% debido a factores de mortalidad extrínseca, dijeron los investigadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio fue dirigido por Ben Shenhar del laboratorio del profesor Uri Alon del Departamento de Biología Celular Molecular de Weizmann.

Utilizando modelos matemáticos y análisis de tres grandes bases de datos de gemelos de Suecia y Dinamarca —incluyendo, por primera vez en este contexto, un conjunto de datos de gemelos criados por separado—, los investigadores demostraron que las estimaciones previas de heredabilidad estaban enmascaradas por altos niveles de mortalidad extrínseca, como muertes causadas por accidentes, infecciones y riesgos ambientales.

Filtrar estos factores extrínsecos era imposible en los conjuntos de datos históricos porque no proporcionaban información sobre la causa de la muerte.

Para compensar esta limitación, los investigadores desarrollaron un marco innovador que incluía la simulación matemática de gemelos virtuales para separar las muertes debidas al envejecimiento biológico de las causadas por factores extrínsecos.

(de izq. a der.) Ben
(de izq. a der.) Ben Shenhar y el profesor Uri Alon, del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel

Los nuevos resultados son consistentes con la heredabilidad de otros rasgos humanos complejos y con los hallazgos de modelos animales.

Los resultados tienen implicaciones de gran alcance para la investigación sobre el envejecimiento y la salud pública.

“Durante muchos años, se creyó que la esperanza de vida humana estaba determinada casi en su totalidad por factores no genéticos, lo que generó un considerable escepticismo sobre el papel de la genética en el envejecimiento y sobre la viabilidad de identificar los determinantes genéticos de la longevidad", afirma Shenhar.

“Por el contrario, si la heredabilidad es alta, como hemos demostrado, esto crea un incentivo para buscar variantes genéticas que prolonguen la esperanza de vida, con el fin de comprender la biología del envejecimiento y, potencialmente, abordarlo terapéuticamente", agregó el investigador.

La investigación del profesor Uri Alon cuenta con el apoyo del Instituto Sagol para la Investigación de la Longevidad; el Instituto Familiar Knell para la Inteligencia Artificial; el Centro Oncológico Integrado Moross; el Centro Familiar David y Fela Shapell para la Investigación de Trastornos Genéticos; el Programa de Liderazgo STEM Zuckerman; y la Fundación Rising Tide. El profesor Alon es el titular de la Cátedra Abisch-.

