Calendario astronómico 2026: eclipses y todos los eventos que se podrán observar en el año

En 2026, el firmamento ofrecerá una de las agendas astronómicas más ricas de la década, con eclipses solares y lunares visibles desde distintos continentes, lluvias de meteoros bajo excelentes condiciones y alineaciones planetarias poco frecuentes que prometen captar la atención global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año 2026 se presenta como uno de los períodos más intensos y diversos para la astronomía. El cielo ofrecerá eclipses solares y lunares visibles desde amplias regiones del planeta, lluvias de meteoros con condiciones de observación favorables y alineaciones planetarias poco frecuentes.

Aquí detallamos mes a mes los mejores eventos astronómicos para seguir detenidamente.

Febrero

1 de febrero: la Luna llena, llamada Luna de Nieve, brillará en la constelación de Cáncer. Durante esa noche, el satélite natural se aproximará al cúmulo del Pesebre, lo que permitirá observar ambos objetos juntos mediante binoculares.

El 17 de febrero, un eclipse solar anular mostrará el típico “anillo de fuego”, con la fase anular visible desde la Antártida. Un eclipse parcial podrá apreciarse en el sur de Argentina, Chile y en amplias áreas del sur de África.

La primera superluna se verá en febrero (Europa Press)

También el 17 de febrero, el cometa C/2024 E1 (Wierzchos) se hallará en su punto más cercano a la Tierra, alcanzando una magnitud de 8. Podrá verse bajo sobre el horizonte suroeste del hemisferio norte después del atardecer, usando binoculares o pequeños telescopios.

El 28 de febrero, seis planetas —Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno— se alinearán y serán visibles tras la puesta de Sol. Los cuatro más luminosos podrán verse sin ayuda, mientras que Urano y Neptuno requerirán instrumentos ópticos.

Marzo

El 3 de marzo, la Luna llena de Gusano coincidirá con un eclipse lunar total, durante el cual el satélite adoptará tonos rojizos. Este fenómeno será observable en gran parte de América, Europa, Asia y Oceanía.

El 8 de marzo, Venus y Saturno se encontrarán en una conjunción cerrada, separados por cerca de un grado, permitiendo identificarlos a simple vista.

El 18 de marzo, el cometa 88P/Howell llegará a su perihelio, con una magnitud de 10. Será visible sobre todo desde el hemisferio sur, utilizando telescopios bajo cielos oscuros.

El 20 de marzo tendrá lugar el equinoccio, marcando el inicio de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el sur, con días y noches de igual duración a nivel global.

Júpiter y Venus, los planetas más brillantes serán protagonistas este mes /Europa Press

Abril

El 2 de abril, la Luna llena de abril, conocida como Luna Rosa, se situará en la constelación de Virgo y definirá la fecha de la Pascua.

El 3 de abril, Mercurio alcanzará su máxima elongación occidental del año, brindando la mejor oportunidad para observarlo en las mañanas de 2026.

El 19 de abril, la Luna creciente pasará cerca de Urano en Tauro, un acercamiento adecuado para observar con binoculares. El 22 de abril, la lluvia de meteoros Líridas alcanzará su pico sin que la Luna afecte significativamente la visibilidad. Hacia el 25 de abril, el cometa C/2025 R3 (PANSTARRS) podría alcanzar su mayor brillo y quizá llegue a ser visible a simple vista, dependiendo de su actividad.

Mayo

El 1 de mayo, la Luna llena de las Flores será una Microluna, ya que estará próxima al apogeo. El 2 de mayo, el asteroide Vesta entrará en oposición y se mostrará en su mayor brillo anual, apreciable con binoculares bajo cielos despejados.

El 5 y 6 de mayo, las Eta Acuáridas tendrán su máximo, aunque la cercanía de la Luna llena dificultará la observación. En el hemisferio sur, bajo cielos oscuros, pueden verse hasta 50 meteoros por hora; en el hemisferio norte, entre 10 y 30.

Durante el máximo de las Eta Acuáridas, el 5 y 6 de mayo, los observadores del hemisferio sur podrán ver hasta 50 meteoros por hora bajo cielos oscuros, mientras que en el hemisferio norte la actividad será de 10 a 30 meteoros por hora (Pexels)

Junio

El 9 de junio, Venus y Júpiter se acercarán en una conjunción llamativa en la constelación de Géminis, separados por 1°30′ y visibles fácilmente tras la puesta del Sol. El 13 de junio, la Luna iluminada al 4% se acercará al cúmulo de las Pléyades en Tauro, con una separación de menos de un grado, observable a simple vista o con binoculares.

El 21 de junio marcará el solsticio, que dará inicio al verano en el hemisferio norte y al invierno en el sur. El 30 de junio se celebrará el Día del Asteroide, dedicado a sensibilizar sobre los riesgos de impactos cósmicos.

Julio

El 10 de julio, la Luna volverá a acercarse a las Pléyades, con una distancia algo superior a 1 grado, visible en Tauro a simple vista o con binoculares. El 29 de julio, la Luna llena del Ciervo se verá muy baja en el cielo del hemisferio norte.

El 30 y 31 de julio, las Delta Acuáridas del Sur alcanzarán su máximo junto a las Alfa Capricornidas. Las Delta Acuáridas pueden producir hasta 25 meteoros por hora, pero la Luna casi llena dificultará la observación de los más débiles.

Agosto

El 2 de agosto, el cometa 10P/Tempel 2 alcanzará su máximo acercamiento al Sol y se espera que aumente su brillo hasta aproximadamente magnitud 8. Esto lo convertirá en un objetivo fácil para binoculares o un pequeño telescopio bajo cielos oscuros. El cometa debería ser visible desde ambos hemisferios, aunque se elevará más sobre el horizonte para los observadores del hemisferio sur.

Las Táuridas del Sur alcanzarán su máximo durante las noches del 4 y 5 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 9 de agosto, la Luna se acercará a Marte en Tauro. La Luna iluminada al 16% estará cerca del rojizo Marte (mag 1,3) en la constelación de Tauro.

El 2 de agosto, el cometa 10P/Tempel 2 alcanzará su mayor cercanía al Sol y podría brillar hasta una magnitud de 8, haciéndose visible con binoculares o telescopios pequeños en cielos oscuros, especialmente desde el hemisferio sur. El 9 de agosto, la Luna, con un 16% de iluminación, se acercará a Marte en Tauro. El 12 de agosto, un eclipse solar total cruzará Groenlandia, Islandia, Portugal y España, con una duración máxima de 2 minutos y 18 segundos.

El 12 de agosto, ese mismo día al amanecer, se observará una alineación de seis planetas: Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. Los cuatro más brillantes se verán a simple vista; Urano y Neptuno requerirán instrumentos ópticos. El 28 de agosto, un eclipse lunar parcial cubrirá hasta el 96% del disco lunar, dando a la Luna un tono naranja oscuro. El fenómeno será visible en América, el Pacífico, África, Europa y Oriente Medio.

Septiembre

El 3 de septiembre, la Luna se acercará de nuevo a las Pléyades. Entre el 6 y el 14 de septiembre, la Luna irá encontrándose con Marte, Júpiter, Mercurio y Venus. El 12 de septiembre, un fino creciente lunar se acercará a Mercurio en el crepúsculo vespertino. El 14 de septiembre, la Luna se encontrará con Venus.

El 22 de septiembre ocurrirá el equinoccio: primavera en el sur y otoño en el norte. Ese día, Venus alcanzará su máximo brillo anual, con magnitud -4,8. El 25 de septiembre, Neptuno llegará a la oposición y mostrará su mayor brillo del año, observable solo con telescopios o binoculares.

En 2026, el calendario astronómico estará marcado por una gran diversidad de fenómenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Octubre

El 4 de octubre, Saturno estará en oposición y resaltará durante toda la noche en la constelación de Cetus con magnitud 0,3, en el mejor momento para observarlo y fotografiarlo. Entre el 4 y el 10 de octubre, se celebrará la Semana Mundial del Espacio. El 21 de octubre, las Oriónidas alcanzarán su máximo con condiciones favorables, ya que la Luna gibosa creciente se pondrá poco después de la medianoche, dejando horas oscuras para la observación.

Noviembre

El 4 y 5 de noviembre, las Táuridas del Sur presentarán su máximo, con condiciones óptimas debido a la Luna menguante. El 9 de noviembre, se celebrará el Día de Sagan. El 17 de noviembre, las Leónidas alcanzarán su máximo bajo la luz de una Luna en Cuarto Creciente, lo que dificultará la visibilidad de los meteoros más débiles.

Diciembre

El 14 de diciembre, las Gemínidas brindarán una de las lluvias de meteoros más destacadas del año, con meteoros lentos y brillantes de distintos colores; la Luna creciente no interferirá en la observación. El 21 de diciembre ocurrirá el solsticio de verano en el hemisferio sur, y la Luna, con un 93% de iluminación, se ubicará cerca de las Pléyades en el cielo.

El 22 de diciembre, las Úrsidas tendrán su pico con condiciones desfavorables, ya que la Luna llena dificultará la observación de los meteoros. El 24 de diciembre, una Superluna llena coincidirá con la Nochebuena, cerrando el año con un espectáculo astronómico destacado.