Por qué los campos agrícolas y las zonas urbanas conservan más diversidad de insectos que las praderas

El estudio revela que las praderas presentan la mayor homogeneización ecológica de insectos en Baviera, superando campos agrícolas y zonas urbanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Würzburg identificaron que las praderas bávaras presentan la mayor homogeneización ecológica en la biodiversidad de insectos, cuestionando la percepción tradicional sobre la riqueza de estos ecosistemas.

Un análisis indica que, a diferencia de los campos agrícolas y las zonas urbanas, las praderas exhiben una sorprendente uniformidad biológica entre distintas áreas.

El estudio, dirigido por Jörg Müller y con Orsi Decker como autora principal, examinó cerca de 12.000 unidades genéticas de insectos pertenecientes a 450 familias en 179 parcelas de Baviera.

Mediante técnicas avanzadas de identificación genética, el equipo comprobó que las especies generalistas predominan en diversas regiones de pradera, lo que hace que zonas como el Allgäu y Baja Franconia compartan comunidades casi idénticas.

Investigadores identifican que la biodiversidad de insectos en praderas bávaras es sorprendentemente uniforme, con especies generalistas dominando en diversas regiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las praderas, y no los asentamientos ni los campos, exhiben el mayor grado de homogeneización”, explicó Müller sobre el descubrimiento. Este fenómeno implica que las distintas regiones dejaron de albergar comunidades especializadas y exclusivas, favoreciendo especies que toleran condiciones amplias y adaptables.

Esta tendencia, subrayó el investigador, representa un cambio significativo para la conservación, obligando a reconsiderar estrategias.

Factores detrás de la uniformidad biológica

La uniformidad detectada responde, en parte, a la gestión agrícola intensiva: el uso elevado de fertilizantes y los cortes frecuentes del pasto restringen los nichos ecológicos que permitirían la presencia de insectos especializados.

“El cultivo intensivo mediante una fertilización elevada y cortes periódicos generó uniformidad en toda la extensión”, advirtió Müller.

Las parcelas agrícolas más pequeñas y variadas de Baviera ofrecen mayor diversidad de insectos gracias a la alternancia de cultivos y condiciones cambiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, los campos agrícolas bávaros, con una media de solo 1,6 hectáreas, ofrecen mayor diversidad debido a la variabilidad de los cultivos y a los cambios continuos en el espacio y el tiempo.

Decker destacó que esta variación “crea un mosaico de condiciones únicas para los insectos”. Las zonas urbanas, aunque con menor biomasa, cuentan con una diversidad de jardines y huertos que propician una riqueza de especies variable entre barrios.

Incluso los bosques muestran niveles elevados de homogeneización ecológica, especialmente en aquellos con árboles de la misma edad y copas cerradas, consecuencia de la gestión forestal moderna. Estas condiciones limitan los nichos disponibles y favorecen la repetición de comunidades similares en diferentes áreas.

Conectividad y manejo para la recuperación de la diversidad

El estudio recomienda un manejo menos intensivo y mayor conectividad paisajística para revertir la monotonía biológica y proteger la biodiversidad de insectos en praderas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo investigador subrayó la importancia de fortalecer las redes de hábitats conectados a escala de paisaje para reducir la presión sobre la biodiversidad. Zonas seminaturales, como los bordes de bosques, funcionan como refugio temporal para los insectos, que sobreviven a la cosecha o al corte y después recolonizan áreas intervenidas.

Esta dinámica, descrita en la hipótesis del seguro moderado por el paisaje, sostiene que la combinación de prácticas agrícolas menos intensivas y hábitats naturales contribuye a la estabilidad ecológica.

Entre las recomendaciones principales se encuentra la adopción de un manejo menos intensivo de las praderas: disminuir la fertilización y espaciar los cortes permite la aparición de más nichos y la recuperación de la diversidad de especies.

El fortalecimiento de redes de hábitats conectados, como los bordes de bosques, permite que los insectos sobrevivan y recolonicen áreas agrícolas después de la cosecha o corte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Müller y Decker insiste en la necesidad de repensar el manejo de estos ecosistemas para revertir la tendencia hacia la uniformidad ecológica observada.

Además, resaltan la importancia de políticas públicas y cooperación entre agricultores y autoridades medioambientales para implementar cambios sostenibles a largo plazo, con resultados medibles en la biodiversidad local.

La conservación eficaz de los insectos exige superar los límites individuales de cada parcela agrícola y conectar hábitats diversos, afirmaron los especialistas. Solo así se facilita la persistencia de especies especializadas y se contrarresta el avance de la monotonía biológica que amenaza la biodiversidad de las praderas, concluyó el estudio de la Universidad de Würzburg.