Ciencia

El zafiro estrella más grande del mundo fue descubierto en Sri Lanka y podría valer 300 millones de dólares

La pieza, identificada como “Estrella de Tierra Pura”, fue certificada tras dos años de análisis y se distingue por su asterismo de seis rayos, un fenómeno poco frecuente en el mundo de las gemas

Guardar
La Estrella de Tierra Pura
La Estrella de Tierra Pura es el zafiro estrella más grande y valioso jamás registrado, con un peso de 3.563 quilates (AP Photo/Eranga Jayawardena)

En el corazón de Sri Lanka, una piedra permaneció oculta bajo capas de tierra y silencio durante años. Cuando la luz finalmente tocó su superficie, reveló un secreto que cambiaría la historia de la gemología.

Así se descubrió el zafiro estrella más grande y valioso del mundo, bautizado como “Estrella de Tierra Pura”, una gema de 3.563 quilates que ha dejado sin palabras a expertos y coleccionistas internacionales.

La pieza podría alcanzar un valor estimado entre 300 y 400 millones de dólares, según consignó AP.

La noticia del descubrimiento, confirmada en las últimas semanas tras obtener las certificaciones gemológicas, ha generado un gran interés internacional. De acuerdo con Daily Mail, la piedra fue encontrada en una mina cercana a Ratnapura, conocida como la “ciudad de las gemas”.

El hallazgo se produjo en
El hallazgo se produjo en Ratnapura, una región de Sri Lanka conocida como la “ciudad de las gemas” (AP Photo/Eranga Jayawardena)

Los propietarios, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, adquirieron la pieza en 2023 junto con otras gemas y, tras un proceso de verificación de dos años, determinaron que se trataba de una pieza única.

La Estrella de Tierra Pura no solo sorprende por su tamaño, sino por sus características excepcionales. Presenta un color púrpura intenso y un fenómeno óptico llamado asterismo, que se traduce en una estrella luminosa de seis rayos perfectamente definida sobre su superficie.

Según el gemólogo Ashan Amarasinghe, responsable de su tasación: “Este es el mayor zafiro estrella púrpura de su tipo. Muestra un asterismo bien definido con seis rayos. Eso la distingue de todas las demás piedras”, señaló Amarasinghe a The Sun.

Qué es un zafiro estrella y por qué este ejemplar es tan especial

Un zafiro estrella se diferencia de otros zafiros por mostrar una estrella en su superficie, un efecto visual causado por diminutas inclusiones de rutilo en el interior del mineral. Cuando la luz incide sobre la gema, estas agujas microscópicas reflejan la luz de un modo tan preciso que producen el patrón de estrella.

El fenómeno óptico del asterismo
El fenómeno óptico del asterismo distingue a la gema y exhibe una estrella luminosa de seis rayos en su superficie (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)

La Natural Sapphire Company explicó que “un zafiro estrella ideal debe tener una estrella perfectamente centrada, con rayos de igual longitud, nítidos y continuos”. Estas cualidades, consideradas extremadamente raras, están presentes con claridad en la Estrella de Tierra Pura.

Además de su tamaño y perfección óptica, la piedra destaca por su peso, equivalente a 713 gramos, lo que la convierte en la mayor de su tipo jamás registrada. Según los tasadores internacionales el valor de la gema podría oscilar entre 300 y 400 millones de dólares, cifra que la ubica muy por encima de otras piedras emblemáticas, como el diamante Azul Oppenheimer, vendido por 57,5 millones de dólares en 2016, o la Estrella Rosa Williamson, que alcanzó los 57,7 millones en 2022.

Sri Lanka, tierra de piedras preciosas y hallazgos históricos

La Estrella de Tierra Pura
La Estrella de Tierra Pura pesa 713 gramos, más que cualquier otro zafiro estrella conocido (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)

Sri Lanka es reconocida mundialmente por la riqueza de sus yacimientos de corindón, el mineral base de los zafiros y rubíes.

La región de Ratnapura ha sido escenario de descubrimientos notables en los últimos años. En 2021, se halló un clúster de zafiros de aproximadamente 510 kilos, denominado “Serendipia”, que estableció un récord Guinness como el mayor agregado de zafiros estrella y alcanzó una valoración de 100 millones de dólares. Ese mismo año apareció la “Reina de Asia”, un zafiro azul de 310 kilos, cuya tasación ronda los 150 millones de dólares.

Pese a los valores astronómicos que se manejan, tanto la Estrella de Tierra Pura como otras gemas descubiertas en la isla aún no han sido vendidas. Aunque estas piezas poseen un valor potencial incalculable, sus propietarios todavía no han cerrado ninguna operación pública.

El futuro de la Estrella de Tierra Pura y el impacto en la industria

El hallazgo de la Estrella de Tierra Pura ha reavivado el interés por las gemas naturales y su impacto en el mercado internacional. Los zafiros estrella, junto a los diamantes y rubíes, se encuentran entre las piedras más codiciadas por coleccionistas y casas de subastas. Los diamantes alcanzan cifras elevadas porque se forman bajo condiciones extremas durante millones de años en las profundidades de la corteza terrestre.

La irrupción de piedras de laboratorio ha comenzado a alterar el equilibrio del sector, aunque la autenticidad y el tamaño de la Estrella de Tierra Pura representan un desafío difícil de igualar. “Esta gema es un hallazgo sin precedentes, y su perfección óptica la coloca en la cima del mercado de piedras preciosas”, concluyó Amarasinghe en diálogo con The Sun.

Temas Relacionados

Sri LankaZafiroÚltimas noticias

Últimas Noticias

Lo que no se sabía sobre el dolor de espalda y los trastornos del sueño en hombres mayores

Un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania identificó cómo las molestias en la columna pueden predecir dificultades para dormir. La importancia de detectar y tratar el dolor temprano

Lo que no se sabía

Esta ilusión óptica viral promete medir el estrés: qué dice la ciencia

Una imagen fija que aparenta moverse recorre las redes sociales. Detrás del furor, la historia real nacida en 2016 que combinó arte digital, ciencia de la percepción y una larga cadena de desinformación

Esta ilusión óptica viral promete

Científicos crearon una mano robótica súper versátil: desmontable, simétrica y puede tener cinco o seis dedos

Fue desarrollada por investigadores del MIT de Estados Unidos y la EPFL de Suiza. Por qué es ideal para tareas en la industria, rescate y exploración en zonas de difícil acceso

Científicos crearon una mano robótica

Hallan una relación clave entre los días de calma en el mar y el blanqueamiento de corales: las consecuencias

Un estudio advierte que la falta de viento impide que el océano se enfríe y genera un calor que puede ser mortal para los arrecifes

Hallan una relación clave entre

Advierten que un fenómeno impulsado por el cambio climático afecta la circulación del Atlántico

Un análisis, que combina observaciones directas y simulaciones, indica que esta tendencia puede afectar de forma prolongada al océano

Advierten que un fenómeno impulsado
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ladrones apuñalaron a un policía

Ladrones apuñalaron a un policía por robarlo en Bogotá: alcanzó a escapar para pedir ayuda

Creadoras de contenido denuncian en redes sociales cancelaciones irregulares en reservaciones para alojamientos de Medellín

Jujuy: rescataron más de 10 de loros habladores que eran transportados en forma ilegal

Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de enero

Balacera en Caquetá: imágenes del preciso momento del ataque a hombre dentro del mercado

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

"Bolivia en el mundo", eje de la nueva política turística del país en Fitur 2026

Líderes alertan en Davos sobre la baja preparación de América Latina frente a ciberataques

El Banco español Santander gestionará la Colección Gelman, con 18 obras de Frida Kahlo

Uganda mantiene en prisión preventiva a activista acusada de divulgar datos de votantes

Trump afirma que se reunirá hoy con Zelenski en Davos

ENTRETENIMIENTO

Gwyneth Paltrow reveló cómo vivió

Gwyneth Paltrow reveló cómo vivió la partida de sus hijos del hogar: “Fue como un divorcio”

Michael B. Jordan confesó que estuvo a punto de cambiar su nombre por las comparaciones con el legendario basquetbolista

Nuevos detalles de la polémica boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: bailes familiares, regaños, un vestido único y más

A los 70 años murió Rob Hirst, baterista y miembro fundador de Midnight Oil

Premios Razzie 2026: “Blanca Nieves” lidera la lista de los nominados a lo peor del cine