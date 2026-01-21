El zafiro estrella más grande del mundo fue descubierto en Sri Lanka y podría valer 300 millones de dólares

La Estrella de Tierra Pura es el zafiro estrella más grande y valioso jamás registrado, con un peso de 3.563 quilates (AP Photo/Eranga Jayawardena)

En el corazón de Sri Lanka, una piedra permaneció oculta bajo capas de tierra y silencio durante años. Cuando la luz finalmente tocó su superficie, reveló un secreto que cambiaría la historia de la gemología.

Así se descubrió el zafiro estrella más grande y valioso del mundo, bautizado como “Estrella de Tierra Pura”, una gema de 3.563 quilates que ha dejado sin palabras a expertos y coleccionistas internacionales.

La pieza podría alcanzar un valor estimado entre 300 y 400 millones de dólares, según consignó AP.

La noticia del descubrimiento, confirmada en las últimas semanas tras obtener las certificaciones gemológicas, ha generado un gran interés internacional. De acuerdo con Daily Mail, la piedra fue encontrada en una mina cercana a Ratnapura, conocida como la “ciudad de las gemas”.

El hallazgo se produjo en Ratnapura, una región de Sri Lanka conocida como la “ciudad de las gemas” (AP Photo/Eranga Jayawardena)

Los propietarios, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, adquirieron la pieza en 2023 junto con otras gemas y, tras un proceso de verificación de dos años, determinaron que se trataba de una pieza única.

La Estrella de Tierra Pura no solo sorprende por su tamaño, sino por sus características excepcionales. Presenta un color púrpura intenso y un fenómeno óptico llamado asterismo, que se traduce en una estrella luminosa de seis rayos perfectamente definida sobre su superficie.

Según el gemólogo Ashan Amarasinghe, responsable de su tasación: “Este es el mayor zafiro estrella púrpura de su tipo. Muestra un asterismo bien definido con seis rayos. Eso la distingue de todas las demás piedras”, señaló Amarasinghe a The Sun.

Qué es un zafiro estrella y por qué este ejemplar es tan especial

Un zafiro estrella se diferencia de otros zafiros por mostrar una estrella en su superficie, un efecto visual causado por diminutas inclusiones de rutilo en el interior del mineral. Cuando la luz incide sobre la gema, estas agujas microscópicas reflejan la luz de un modo tan preciso que producen el patrón de estrella.

El fenómeno óptico del asterismo distingue a la gema y exhibe una estrella luminosa de seis rayos en su superficie (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)

La Natural Sapphire Company explicó que “un zafiro estrella ideal debe tener una estrella perfectamente centrada, con rayos de igual longitud, nítidos y continuos”. Estas cualidades, consideradas extremadamente raras, están presentes con claridad en la Estrella de Tierra Pura.

Además de su tamaño y perfección óptica, la piedra destaca por su peso, equivalente a 713 gramos, lo que la convierte en la mayor de su tipo jamás registrada. Según los tasadores internacionales el valor de la gema podría oscilar entre 300 y 400 millones de dólares, cifra que la ubica muy por encima de otras piedras emblemáticas, como el diamante Azul Oppenheimer, vendido por 57,5 millones de dólares en 2016, o la Estrella Rosa Williamson, que alcanzó los 57,7 millones en 2022.

Sri Lanka, tierra de piedras preciosas y hallazgos históricos

La Estrella de Tierra Pura pesa 713 gramos, más que cualquier otro zafiro estrella conocido (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)

Sri Lanka es reconocida mundialmente por la riqueza de sus yacimientos de corindón, el mineral base de los zafiros y rubíes.

La región de Ratnapura ha sido escenario de descubrimientos notables en los últimos años. En 2021, se halló un clúster de zafiros de aproximadamente 510 kilos, denominado “Serendipia”, que estableció un récord Guinness como el mayor agregado de zafiros estrella y alcanzó una valoración de 100 millones de dólares. Ese mismo año apareció la “Reina de Asia”, un zafiro azul de 310 kilos, cuya tasación ronda los 150 millones de dólares.

Pese a los valores astronómicos que se manejan, tanto la Estrella de Tierra Pura como otras gemas descubiertas en la isla aún no han sido vendidas. Aunque estas piezas poseen un valor potencial incalculable, sus propietarios todavía no han cerrado ninguna operación pública.

El futuro de la Estrella de Tierra Pura y el impacto en la industria

El hallazgo de la Estrella de Tierra Pura ha reavivado el interés por las gemas naturales y su impacto en el mercado internacional. Los zafiros estrella, junto a los diamantes y rubíes, se encuentran entre las piedras más codiciadas por coleccionistas y casas de subastas. Los diamantes alcanzan cifras elevadas porque se forman bajo condiciones extremas durante millones de años en las profundidades de la corteza terrestre.

La irrupción de piedras de laboratorio ha comenzado a alterar el equilibrio del sector, aunque la autenticidad y el tamaño de la Estrella de Tierra Pura representan un desafío difícil de igualar. “Esta gema es un hallazgo sin precedentes, y su perfección óptica la coloca en la cima del mercado de piedras preciosas”, concluyó Amarasinghe en diálogo con The Sun.