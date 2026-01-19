Hallazgo histórico: encontraron la mítica Basílica de Vitruvio, que inspiró el famoso boceto de Leonardo Da Vinci

El tratado ‘De architectura’, principal legado escrito de Vitruvio, guió la identificación precisa de los restos descubiertos en Fano

Los restos de la Basílica de Vitruvio, cuya ubicación fue un misterio durante 2.000 años, fueron encontrados en la ciudad de Fano, en la región de Las Marcas, Italia.

Las autoridades italianas confirmaron hoy el hallazgo que representa un hito histórico para la arqueología y la arquitectura, al tratarse del único edificio que el arquitecto romano Marco Vitruvio Polión atribuyó a sí mismo.

Vitruvio Polión fue la figura que inspiró el célebre boceto Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, una de los artistas más emblemáticos del Renacimiento.

El talento de Da Vinci trasciende sus obras más famosas, como la Mona Lisa y La Última Cena, e incluye aportes en disciplinas como la anatomía, la ingeniería, la arquitectura y la óptica.

Un misterio de 2.000 años

La Basílica de Vitruvio emergió de las excavaciones en la localidad de Fano, Italia (Gentileza: Il Resto de Carlino)

El anuncio fue celebrado de inmediato por las autoridades italianas, que destacaron su relevancia para el legado cultural occidental: “Llevábamos más de dos mil años esperando este descubrimiento. Hemos encontrado la Basílica de Vitruvio”, afirmó el alcalde de Fano, Luca Serfilippi al presentar el avance en una conferencia con el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli.

El responsable del área de Cultura subrayó que este descubrimiento marca un punto de inflexión en la historia, calificando la investigación de “equivalente al ‘Tutankamón del siglo XXI’”, según reportó la agencia ANSA.

El “Santo Grial” de la arquitectura romana

Las excavaciones en la Plaza Andrea Costa revelan estructuras monumentales de la basílica, incluyendo columnas descritas en ‘De architectura’ (Gentileza: Il Resto de Carlino)

La basílica era considerada el “Santo Grial” de la arquitectura romana, buscada por arqueólogos e historiadores desde hace cinco siglos.

Vitruvio —arquitecto, escritor e ingeniero del siglo I a.C., nacido en la antigua Fanum Fortunae (hoy Fano)— dejó constancia de la construcción en su tratado “De architectura (Sobre arquitectura)”, el único manual de arquitectura de la Antigüedad que aún se conserva, señaló RaiNews.

El propio tratado menciona la basílica como la única obra cuya autoría se adjudica expresamente Vitruvio, lo que mantenía un vivo debate en la comunidad científica sobre su existencia real hasta este hallazgo.

El descubrimiento tiene antecedentes de al menos tres años. Durante trabajos en el centro histórico de Fano, se hallaron restos de un edificio cuyos muros conservan hasta dos metros de altura y un grosor de 1,5 metros, con suelos revestidos de mármol verde.

El Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci

Autorretrato de un lado, y del otro, una de las obras más perfectas de Leonardo: "El Hombre de Vitruvio" o "Estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano"

El vínculo entre Vitruvio y Leonardo da Vinci se refuerza a raíz del hallazgo. El icónico Hombre de Vitruvio se basa en las proporciones humanas detalladas por Vitruvio en “De architectura”, cuya influencia en el arte y la arquitectura del Renacimiento es reconocida internacionalmente.

Da Vinci utilizó las medidas y principios armónicos de Vitruvio como referencia, consolidando la basílica como fuente de inspiración universal para la cultura occidental.

El presidente regional de Las Marcas, Francesco Acquaroli, calificó el descubrimiento como “trascendental” y remarcó el compromiso de proteger y promover el sitios.

El ministro Giuli destacó la excepcionalidad del hallazgo: “Esta notable investigación representa algo excepcional en la historia de la arqueología y la arquitectura” y subrayó que el hecho marca un antes y un después.

Las excavaciones, financiadas por el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), continuaron bajo la Plaza Andrea Costa y más tarde en las inmediaciones de la Plaza degli Avveduti, donde se identificaron bases de columnas monumentales y parte de la estructura original.

La identificación se fundamentó en la coincidencia precisa entre las descripciones de Vitruvio y los elementos descubiertos en el terreno.

Paolo Clini, docente del Politécnico de Las Marcas y miembro del Centro de Estudios Vitruvianos, explicó que, tras reconstruir el diámetro, “la columna mide exactamente 1,47 metros, el equivalente a cinco pies romanos, la medida indicada por Vitruvio para las columnas de su basílica”.

El arqueólogo Gabriele Baldelli añadió que “el contrafuerte cuadrangular que rodea la columna es precisamente una característica de las columnas descritas por Vitruvio: es claramente visible”. Ambas declaraciones consolidan la identificación del sitio.

El futuro del yacimiento plantea desafíos. Al agotarse los fondos iniciales del PNRR, será necesario que el gobierno, la región y el municipio aseguren nuevos recursos para continuar las excavaciones, según RaiNews.

La convivencia entre el yacimiento arqueológico, las actividades comerciales y el aumento previsto del turismo requerirá una gestión equilibrada que preserve el patrimonio y dinamice la vida urbana local.