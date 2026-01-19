Astrónomos revelaron impactantes datos sobre la formación de planetas lejanos

Discos protoplanetarios gigantes vistos casi de canto permiten estudiar con detalle como se forman planetas lejanos alrededor de estrellas jóvenes (NASA/ALMA)

Los lugares donde nacen los planetas suelen permanecer ocultos. En la mayoría de los sistemas estelares jóvenes, los discos de gas y polvo que rodean a las estrellas aparecen inclinados o difusos, lo que dificulta observar su estructura interna.

Sin embargo, en el espacio también existen excepciones que funcionan como verdaderos laboratorios naturales. Dos de ellas, conocidas popularmente como la Hamburguesa de Gómez (Goham) y el Chivito de Drácula, ofrecieron en los últimos años una oportunidad única para estudiar cómo se forman los planetas gigantes lejos de sus estrellas.

Los astrónomos aclaran que GoHam (la Hamburguesa de Gómez) y el “Chivito de Drácula” no son el mismo objeto. Son dos discos protoplanetarios distintos, aunque se parecen en varios aspectos y por eso suelen generar confusión.

El desequilibrio norte-sur en la emisión de polvo milimétrico en GoHam indica la posible presencia de vórtices que favorecen la formación de planetas - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Ambos objetos pertenecen a una categoría clave de la astronomía moderna: enormes estructuras de gas y polvo donde se agrupan los materiales que, con el tiempo, pueden dar origen a planetas rocosos o gigantes gaseosos. En estos dos casos, su tamaño extremo, su orientación casi de canto y sus marcadas asimetrías permitieron observar procesos que rara vez quedan expuestos con tanta claridad.

Las nuevas observaciones, realizadas con instrumentos de vanguardia como el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) y el Telescopio Espacial Hubble, revelaron sistemas dinámicos, desordenados y mucho más activos de lo que los modelos clásicos anticipaban.

En lugar de discos tranquilos y simétricos, los astrónomos encontraron capas estratificadas, vientos estelares, arcos de gas, regiones colapsadas y concentraciones de polvo que podrían marcar el inicio de la formación planetaria.

La Hamburguesa de Gomez contiene enormes reservas de polvo que aumentan la posibilidad de formar planetas gigantes (ALMA)

La Hamburguesa de Gómez: un laboratorio natural para planetas gigantes

La Hamburguesa de Gómez, también conocida como GoHam, es uno de los discos protoplanetarios más grandes jamás observados. Su apodo surge de su apariencia: desde la Tierra se observa casi exactamente de canto, con capas de gas que recuerdan a los “panes” de una hamburguesa alrededor de una estrella joven en el centro. Esa orientación excepcional permitió a los astrónomos estudiar su estructura vertical con un nivel de detalle imposible en la mayoría de los sistemas conocidos.

Gracias a observaciones realizadas con ALMA, un conjunto de 66 antenas de radio ubicado en el norte de Chile, un equipo internacional logró mapear la distribución del gas y el polvo dentro del disco. El análisis mostró que los distintos componentes se organizaron en capas bien definidas. Los gases más livianos se ubicaron por encima del plano medio, mientras que los más pesados quedaron concentrados cerca del centro del disco, una disposición conocida como estratificación y esperada por los modelos teóricos.

“GoHam nos proporciona una visión excepcional y clara de la estructura vertical y radial de un disco muy grande, casi de canto”, declaró Charles Law, líder del equipo de la Universidad de Virginia. “Esto lo convierte en un sistema de referencia para probar modelos detallados de cómo evolucionan los discos y forman planetas. La combinación de un tamaño de disco extremo, fuertes asimetrías, vientos y la posible formación de planetas lo convierte en el laboratorio perfecto para comprender cómo se forman los planetas gigantes lejos de su estrella y cómo su presencia modifica el gas y el polvo circundantes”, completó.

El radiotelescopio ALMA capta el disco protoplanetario Gómez’s Hamburger, el más extenso registrado hasta la fecha en la formación planetaria - (AFP)

El tamaño del sistema resulta impactante. Mientras que el polvo y los sólidos más grandes se concentraron hacia el centro, el gas se extendió hasta una anchura equivalente a unas 2000 veces la distancia entre el Sol y la Tierra, y alcanzó alturas de varios cientos de veces esa distancia. Estas dimensiones posicionaron a GoHam entre los discos protoplanetarios más extensos detectados hasta ahora.

Otro rasgo notable fue su abundancia de polvo. Las estimaciones indicaron que el contenido sólido de este disco superó ampliamente al de otros sistemas similares alrededor de estrellas jóvenes. Esa riqueza de material aumentó de forma significativa la probabilidad de que el sistema pueda formar planetas gigantes y, potencialmente, un conjunto de varios mundos orbitando la misma estrella.

Sin embargo, la Hamburguesa de Gómez distó de ser un sistema ordenado. Las observaciones revelaron fuertes asimetrías: uno de los lados del disco mostró una emisión de polvo más brillante y extendida, posiblemente causada por una perturbación interna, como un vórtice capaz de atrapar sólidos. Estas regiones concentradas funcionan como reservorios de material, donde los granos de polvo pueden crecer y convertirse en los bloques fundamentales de futuros planetas.

En la cara norte del disco, los astrónomos detectaron señales de un viento fotoevaporativo, un proceso por el cual la radiación de la estrella expulsa gas hacia el espacio. También apareció un arco de monóxido de azufre más allá del polvo, visible solo en uno de los lados. Ese arco coincidió con una masa densa de material conocida como GoHam b, que los investigadores interpretaron como materia que colapsa por su propia gravedad. Esta región podría representar una de las etapas más tempranas de formación de un planeta gigante en una órbita lejana.

El Chivito de Dracula se extiende mas de cien veces el diametro del sistema solar interior y muestra gran actividad (NASA)

El Chivito de Drácula: caos, filamentos y actividad extrema

A miles de años luz de distancia, otro disco protoplanetario gigante llamó la atención de los astrónomos por razones similares. Oficialmente catalogado como IRAS 23077+6707, el objeto recibió el apodo de “Chivito de Drácula” por su forma de sándwich y por el origen de sus descubridores, provenientes de Transilvania, en Rumania, y de Uruguay.

La analogía gastronómica reflejó las capas de gas y polvo visibles en el disco, que evocan los ingredientes superpuestos del popular sándwich.

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA captó una imagen inédita de este sistema, que los investigadores describieron como el disco protoplanetario más grande e inusual observado alrededor de una sola estrella. Según las estimaciones publicadas en The Astrophysical Journal, el disco se extendió a lo largo de casi 640.000 millones de kilómetros, más de cien veces el diámetro del sistema solar interior, donde orbitan los planetas conocidos.

Imagenes del telescopio Hubble revelaron filamentos y volutas de gas que indican procesos caoticos en discos jovenes (NASA)

Al igual que la Hamburguesa de Gómez, el Chivito de Drácula se observó casi de canto desde la Tierra, una orientación que permitió distinguir detalles estructurales poco comunes. En su centro podría alojar una estrella masiva y caliente, o incluso un par de estrellas, rodeadas por un disco sorprendentemente caótico. Brillantes volutas de material se elevaron muy por encima y por debajo del plano principal, una señal de actividad intensa.

“El nivel de detalle que observamos es inusual en imágenes de discos protoplanetarios. Estas nuevas imágenes del Hubble muestran que las guarderías planetarias pueden ser mucho más activas y caóticas de lo que esperábamos”, declaró Kristina Monsch, astrónoma del Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian y autora principal del estudio.

Las asimetrías dominaron el paisaje del sistema. En uno de los lados, filamentos de gas brillantes se estiraron de forma vertical, mientras que el lado opuesto presentó un borde definido y abrupto. Esta distribución desigual sugirió que fuerzas internas, aún poco comprendidas, modelan el disco a medida que evoluciona.

“Nos sorprendió ver lo asimétrico que es este disco. El Hubble nos ha permitido observar en primera fila los procesos caóticos que moldean los discos a medida que forman nuevos planetas; procesos que aún no comprendemos del todo, pero que ahora podemos estudiar de una forma completamente nueva”, señaló el coinvestigador Joshua Bennett Lovell, también del CfA.

Vientos fotoevaporativos y arcos de gas muestran como la radiacion estelar modifica los discos donde nacen planetas (NASA)

El Chivito de Drácula ofreció así una ventana directa a las etapas tempranas del nacimiento planetario, en un entorno extremo donde el gas y el polvo interactúan bajo condiciones de alta energía. Su tamaño colosal y su estructura irregular plantearon interrogantes sobre cuántos planetas podría albergar y qué tipos de mundos podrían surgir en un sistema tan vasto.

En conjunto, la Hamburguesa de Gómez y el Chivito de Drácula reforzaron una idea clave: la formación de planetas gigantes, especialmente en regiones alejadas de las estrellas, ocurre en escenarios mucho más dinámicos y desordenados de lo que se pensaba. Estos discos no solo contienen los ingredientes necesarios para crear mundos, sino que también exhiben los procesos físicos que transforman el material difuso en estructuras complejas.

Al observar estos sistemas excepcionales, los astrónomos no solo ampliaron el catálogo de objetos exóticos del universo, sino que también dieron un paso decisivo para comprender cómo surgieron planetas similares a Júpiter o Saturno en otros rincones de la galaxia.

En ese sentido, estas peculiares “hamburguesas” y “sándwiches” cósmicos se consolidaron como piezas clave para descifrar la historia de los planetas gigantes y los mecanismos que los llevan a existir.