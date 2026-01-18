Ciencia

Jurassic Park tres décadas después: avances científicos muestran escenarios cercanos a lo que la película sugirió en su estreno original

Nuevos experimentos muestran hasta dónde han llegado las investigaciones sobre organismos prehistóricos y tecnología genética de última generación en la actualidad

Guardar
Jurassic Park revolucionó la cultura
Jurassic Park revolucionó la cultura popular en 1993 al imaginar un parque temático con dinosaurios clonados a partir de ADN (The Grosby Group)

En 1993, la llegada de Jurassic Park al cine marcó un hito en la cultura popular y la ciencia. La película, basada en la novela homónima de Michael Crichton, presentó una visión fascinante y aterradora: un parque temático poblado por dinosaurios reales, creados a partir de ADN extraído de sangre hallada en mosquitos fosilizados en ámbar.

El argumento central gira en torno a un grupo de científicos y empresarios que logran resucitar especies extintas mediante avanzadas técnicas de ingeniería genética. Para ello, utilizan la información hereditaria recuperada de restos de sangre conservados durante millones de años y la complementan con fragmentos de ADN de otras especies actuales. Esta premisa, que combina avances en la ciencia reales con elementos de ficción, impulsó la imaginación de millones de espectadores y generó debates sobre los límites de la biotecnología.

La trama sigue la visita de un grupo de expertos al parque, invitados por su fundador, John Hammond, con el objetivo de certificar la viabilidad del proyecto. La aparente maravilla tecnológica pronto se transforma en caos, cuando los dinosaurios escapan a todo control y los visitantes deben luchar por sobrevivir. A través de esta historia, la película plantea preguntas sobre la ética de manipular la vida y los riesgos de jugar con fuerzas que aún no se comprenden completamente.

La película Jurassic Park generó
La película Jurassic Park generó debates sobre la ética y los riesgos de manipular la vida mediante ingeniería genética (Universal Pictures)

Aunque en el momento de su estreno la posibilidad de devolver a la vida a especies extintas parecía ciencia ficción, los avances y clonación han acercado esta idea al terreno de lo posible, tal como lo demuestran los intentos actuales de revivir especies desaparecidas.

¿Puede la ciencia de Jurassic Park ser una realidad?

A más de 30 años del estreno, la ciencia ha dado pasos que alguna vez parecían reservados únicamente a la ficción. Ejemplos concretos muestran cómo la premisa de la película dejó de ser solo una hipótesis para convertirse en un motor real de investigación.

El monitoreo de ecosistemas a
El monitoreo de ecosistemas a través de ADN extraído de insectos abre nuevas posibilidades para la conservación de especies en peligro de extinción (University of Florida)

En la actualidad, empresas como Colossal Biosciences buscan revivir especies extintas, como el mamut lanudo, utilizando herramientas de edición genética. Esta iniciativa refleja el espíritu de exploración impulsado por el filme, que inspiró a científicos de todo el mundo a explorar las fronteras de la genética y la clonación. El nacimiento de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado, se produjo apenas tres años después del debut de la película, lo que evidencia cómo la tecnología de la época avanzaba en paralelo con la ficción.

Más recientemente, investigadores de la Universidad de Florida realizaron un experimento que recuerda directamente a la premisa de Jurassic Park. Durante ocho meses, el equipo logró identificar el ADN de 86 especies de animales a partir de sangre almacenada en el abdomen de mosquitos recolectados en una reserva acuática. El proceso consistió en capturar miles de insectos hembra y analizar las muestras de sangre para obtener una “instantánea” de la biodiversidad local, abarcando desde ranas hasta ciervos y vacas, y especies con ciclos de vida muy diversos.

Aunque el objetivo de estos científicos no era resucitar especies extintas, su trabajo demuestra cómo la tecnología puede utilizarse para rastrear la fauna de un entorno de manera no invasiva. En el caso del experimento de Florida, las muestras permitieron detectar incluso animales en peligro de extinción, como la pantera oriunda del estado, aunque esta especie logró eludir la detección debido a su rareza en la zona.

Los expertos destacan que la
Los expertos destacan que la ciencia detrás de Jurassic Park podría ser una realidad (Universidad de Florida)

Estos avances muestran cómo la ciencia inspirada por el film no se limita a la clonación, sino que abarca el monitoreo de ecosistemas y la conservación de especies, usando el ADN como herramienta principal. La línea entre la ficción y la realidad científica se ha vuelto cada vez más difusa, con investigaciones que, aunque no buscan recrear dinosaurios, abren nuevas posibilidades para comprender y proteger la vida actual.

Dinosaurios en la actualidad: mito o realidad

La posibilidad de que los dinosaurios puedan sobrevivir en el mundo moderno ha sido uno de los temas más debatidos desde el estreno de Jurassic Park. Esta cuestión, que cautiva tanto a científicos como a aficionados, se ha abordado en distintas entregas de la saga y ha generado opiniones encontradas dentro de la comunidad paleontológica.

Los dinosaurios podían adaptarse a
Los dinosaurios podían adaptarse a diversos climas (Universal Pictures)

En la reciente película, Jurassic World: Rebirth, se plantea la idea de que los dinosaurios solo podrían sobrevivir en una estrecha franja ecuatorial, basada en la premisa de que la Tierra era mucho más cálida durante la Era Mesozoica. El paleontólogo Scott Persons, profesor adjunto de geología y curador del Museo de Historia Natural Mace Brown, señala que esta concepción es exagerada. Según el experto, los fósiles de dinosaurios se han encontrado en lugares tan diversos como Antártida, Australia y Alaska, lo que indica que estos animales lograron adaptarse a una variedad de climas, incluidos ambientes fríos.

Expediciones paleontológicas en Wyoming, estado de Estados Unidos, han encontrado restos de especies emblemáticas como Tyrannosaurus Rex y Triceratops en entornos que, en la actualidad, se asemejan al clima del sur del país. Esto sugiere que, al menos algunos dinosaurios, podrían haber habitado regiones fuera de las zonas tropicales, desafiando la visión limitada presentada en la película.

Sin embargo, la adaptación de los dinosaurios a los ecosistemas actuales no sería sencilla. La atmósfera, la composición de los gases, la flora y la fauna han cambiado significativamente desde el periodo en que estos reptiles dominaron la Tierra. Factores como la disponibilidad de alimento, la competencia con especies modernas y la presencia de enfermedades desconocidas para ellos representarían desafíos enormes para su supervivencia.

La ciencia actual permite imaginar escenarios en los que el ADN de dinosaurios pudiera recuperarse y manipularse, pero la viabilidad de mantenerlos vivos en el mundo moderno sigue siendo incierta. Aunque la ficción ha explorado este dilema con libertad creativa, los expertos advierten que la adaptación de los dinosaurios a la actualidad sería mucho más compleja de lo que suelen mostrar las películas.

Temas Relacionados

Jurassic ParkParque JurásicoDinosaurioDinosauriosCienciaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Para qué servirá el reactor nuclear que Estados Unidos quiere instalar en la Luna en 2030

“Podrá brindar las capacidades necesarias para marcar el comienzo de la Edad de Oro de la exploración y el descubrimiento espacial”, dijo esta semana el director de la NASA. Qué impacto tendrá en el suelo lunar para la instalación de una futura colonia humana

Para qué servirá el reactor

En qué lugar de la Argentina hay humedales que retienen microplásticos y cuidan el ecosistema

Científicas del Conicet y universidades públicas analizaron muestras de sedimentos y midieron la presencia de partículas plásticas. Por qué el descubrimiento puede motivar a estudiar más especies vegetales en ambientes contaminados en América Latina

En qué lugar de la

La escasez no solo afecta el bolsillo: qué le pasa al cerebro cuando sentimos que no alcanza

Estudios recientes muestran que dicha percepción, incluso cuando no es objetiva, reduce la flexibilidad cognitiva, altera la actividad cerebral y dificulta la toma de decisiones y la adopción de hábitos saludables

La escasez no solo afecta

Cuáles son los horarios en los que hay que evitar la exposición al sol en verano

El buen tiempo y las vacaciones invitan a pasar más tiempo al aire libre, pero también expone al cuerpo a una radiación solar más intensa. Saber en qué horarios conviene tomar sol y qué cuidados adoptar marca la diferencia en la salud

Cuáles son los horarios en

Cómo funcionan los bigotes de las ratas para orientarse en la oscuridad

Una investigación del Instituto Weizmann y universidades japonesas descubrió la manera en que estos roedores aíslan las señales generadas por sus bigotes para distinguir el tacto real del ambiente que los rodea

Cómo funcionan los bigotes de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hernán Torres explica la derrota

Hernán Torres explica la derrota de Millonarios en el debut: errores, cambios y autocrítica

Advirtieron que el incendio en Epuyén no está contenido y se registraron nuevos focos en un cerro

Julio César Chávez Jr. revela que su adicción a fármacos y drogas casi le cuesta la vida tras dos sobredosis

Resultados Baloto y Revancha sábado 17 de enero: números ganadores del sorteo de HOY

Más de 200 personas fueron evacuadas en Corrientes por una crecida en el río Santa Lucía y hay alerta por tormentas

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

China alerta de riesgos para la estabilidad regional tras pacto de defensa Japón-Filipinas

Lecornu renuncia a consensuar los presupuestos y va a negociar su aprobación por decreto

Policías y militares rodean la casa del líder opositor ugandés Bobi Wine tras los comicios

Ucrania pide celebrar un "Ramstein de Energía" ante la "difícil" situación del sector por los ataques de Rusia

“Muñecas de la mafia”: el asesinato de un capo narco expuso el poder criminal de un grupo de mujeres en Ecuador

ENTRETENIMIENTO

La interna menos conocida de

La interna menos conocida de The Beatles: el día que se enfrentaron Lennon y Harrison

Qué pasara con las estrellas de “Stranger Things” después de su épico final

Amanda Seyfried salvó a un miembro del equipo de ‘Dear John’ de beber la orina de Channing Tatum

La razón por la que Ben Affleck vomitaba entre tomas mientras filmaba una emotiva escena con Bruce Willis en ‘Armageddon’

La vez que Cindy Crawford le organizó una cita a Sara Foster con George Clooney hace 30 años: “Fue deprimente”