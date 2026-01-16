Ciencia

Cómo las redes sociales influyen en la obsesión por comer sano

Un estudio realizado en estudiantes universitarios identificó que las plataformas visuales se asocian con una mayor tendencia a la ortorexia nerviosa, un trastorno vinculado a la obsesión por la alimentación considerada saludable

Guardar
Un estudio universitario en Estambul
Un estudio universitario en Estambul asocia el uso de Instagram, TikTok y Pinterest con una mayor tendencia a la Orthorexia Nervosa entre jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por la alimentación saludable crece entre jóvenes, impulsado por la exposición diaria a contenidos en redes sociales. Un grupo de investigadores evaluó qué factores inciden en la tendencia a desarrollar Ortorexia Nerviosa, un trastorno que implica una obsesión por la comida considerada saludable. El estudio se realizó en una universidad privada de Estambul con 892 estudiantes de 18 a 65 años.

Los resultados muestran que el 23% de los encuestados presenta una tendencia significativa a la Ortorexia Nerviosa. El análisis identificó que el uso de plataformas visuales como Instagram, TikTok y Pinterest se relaciona con un aumento de este comportamiento alimentario. Según los autores, la duración diaria frente a la pantalla no resulta tan relevante como el tipo de plataforma utilizada.

De acuerdo con la investigación, otras variables asociadas a una mayor tendencia incluyen ser soltero, tener un índice de masa corporal elevado, estudiar nutrición, recibir terapia nutricional y realizar actividad física intensa. También influye haber seguido restricciones alimentarias en los últimos seis meses y comprar alimentos motivados por información vista en redes sociales.

El 23% de los estudiantes
El 23% de los estudiantes encuestados muestra síntomas de Orthorexia Nervosa, vinculados al consumo de contenido sobre alimentación saludable en redes sociales visuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataformas visuales y riesgo alimentario

El trabajo señala que las redes sociales visuales inciden más sobre la conducta alimentaria que aquellas basadas en texto. En particular, Instagram, TikTok y Pinterest generan mayor exposición a imágenes y mensajes sobre dietas, recetas y estilos de vida saludables. La interacción con estos contenidos promueve una preocupación excesiva por la calidad de los alimentos y puede desencadenar conductas restrictivas.

Según los datos presentados, los estudiantes que utilizan estas plataformas con fines informativos sobre nutrición muestran una tendencia más alta a la Orthorexia Nervosa. Además, seguir cuentas de profesionales, influencers o celebridades que difunden contenidos sobre alimentación saludable incrementa el riesgo de desarrollar obsesiones alimentarias.

El estudio destaca que el 9,1% de los participantes no sigue a nadie en redes sociales para obtener información sobre nutrición. Estos estudiantes presentan niveles más bajos de tendencia ortoréxica, lo que refuerza la influencia de los referentes digitales en los hábitos alimentarios.

Las plataformas visuales generan más
Las plataformas visuales generan más impacto en la conducta alimentaria que las basadas en texto, intensificando la preocupación por la calidad de los alimentos REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Factores asociados y diferencias entre grupos

La prevalencia de ortorexia nerviosa varía según la carrera universitaria. Los estudiantes de nutrición y dietética presentan la mayor tendencia, mientras que los de odontología, fisioterapia y otras áreas de la salud muestran tasas menores. Entre quienes no estudian disciplinas de la salud, la prevalencia también se mantiene relevante.

El análisis revela que el índice de masa corporal y el hecho de recibir terapia nutricional se asocian con una mayor tendencia a la ortorexia nerviosa. El estudio no encontró diferencias significativas por sexo, lugar de residencia o consumo de alcohol y tabaco. También se descartó la influencia de la edad, el nivel socioeconómico y la actividad de cocina o compras en supermercados.

De acuerdo con las observaciones, las personas que realizan actividad física intensa o que siguieron dietas restrictivas en los últimos meses presentan mayor riesgo. La compra de alimentos bajo la influencia de campañas y publicaciones en redes sociales también aparece como un factor relevante.

Seguir cuentas de influencers y
Seguir cuentas de influencers y celebridades sobre nutrición en Instagram y TikTok incrementa el riesgo de conductas obsesivas alimentarias entre universitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La duración no determina el riesgo

Los resultados indican que la cantidad de horas diarias en redes sociales no se asocia con una mayor tendencia a la ortorexia nerviosa. El factor determinante es el tipo de plataforma y la finalidad de su uso. La exposición a imágenes, recetas y recomendaciones alimentarias en Instagram, TikTok y Pinterest pesa más que el tiempo total conectado.

Según el estudio, la interacción con contenidos visuales provoca mayor impacto psicológico y facilita conductas obsesivas. La preferencia por seguir cuentas no profesionales también contribuye al riesgo, ya que la información puede carecer de base científica. Por el contrario, el uso de plataformas como Twitter o Facebook no mostró relación significativa con el desarrollo del trastorno.

Datos similares en investigaciones de 2025 respaldan estas conclusiones. Otras publicaciones coinciden en señalar que las redes visuales favorecen conductas restrictivas, mientras que las plataformas centradas en texto tienen menor impacto en relación a la ortorexia nerviosa.

El estudio identifica que ser
El estudio identifica que ser soltero, tener un IMC elevado, practicar ejercicio intenso o recibir terapia nutricional se asocia a mayor riesgo de Orthorexia Nervosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias y recomendaciones

El estudio subraya la importancia de educar a los estudiantes sobre el consumo crítico de contenidos en redes sociales.

Los investigadores sugieren que la prevención debe centrarse en promover la alfabetización mediática y la consulta con profesionales calificados en nutrición. Recomiendan incluir talleres de educación digital y salud mental en los programas universitarios, así como fortalecer el acompañamiento psicológico durante terapias nutricionales.

De acuerdo con los autores, la investigación aporta evidencia sobre la influencia de las redes sociales visuales en la aparición de conductas obsesivas con la alimentación saludable. Aunque la ortorexia nerviosa aún no cuenta con criterios diagnósticos claros, los resultados muestran su creciente prevalencia en jóvenes universitarios.

Estudiantes de nutrición presentan mayor
Estudiantes de nutrición presentan mayor prevalencia de Orthorexia Nervosa, en comparación con otras carreras de ciencias de la salud y disciplinas no relacionadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos advierten sobre el papel de las redes sociales visuales en la construcción de hábitos alimentarios extremos. El desafío consiste en identificar y reducir los factores de riesgo, y en orientar a los estudiantes hacia fuentes confiables de información nutricional.

El vínculo entre el tipo de red social y la ortorexia nerviosa emerge como un tema prioritario para la salud pública y la investigación futura. La intervención preventiva y la educación resultan claves para disminuir la incidencia de este trastorno entre los jóvenes.

Temas Relacionados

Orthorexia nerviosaInstagramTikTokPinterestAlimentación saludableRedes socialesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Súper gripe H3N2 en Argentina: ya son 15 los casos del subclado K y la mayoría no estaba vacunado

La variante más contagiosa de la influenza A se detectó en 8 provincias y casi un tercio de los pacientes fue hospitalizado. La importancia de la inmunización y las medidas de cuidado

Súper gripe H3N2 en Argentina:

Viajar al espacio rejuvenece y envejece al mismo tiempo: lo que la ciencia descubrió sobre los astronautas

Un estudio con tripulantes de la misión Axiom-2 mostró el impacto de los vuelos espaciales en la edad biológica durante la estadía en órbita, un hallazgo clave para comprender el envejecimiento humano

Viajar al espacio rejuvenece y

La musaraña común puede achicar y restaurar su cerebro cada invierno

Los últimos descubrimientos muestran cómo pequeños mamíferos logran ajustes extremos de energía y estructura cerebral sin efectos negativos

La musaraña común puede achicar

Detectaron medusas invasoras de agua dulce en lagos de Bariloche y encendieron una alerta ambiental

Su presencia en los lagos Escondido y El Trébol fue confirmada por investigadoras del CONICET y la Universidad Nacional del Comahue. El hallazgo marca el registro más austral de la especie originaria de China y abre interrogantes sobre su impacto en los ecosistemas patagónicos

Detectaron medusas invasoras de agua

Estudio global alerta: los deltas más grandes del mundo se hunden más rápido que el nivel del mar

La investigación, publicada en Nature, revela que 18 de los mayores deltas fluviales, como el Nilo, el Amazonas y el Ganges, pierden altura a un ritmo que supera al aumento del nivel del mar

Estudio global alerta: los deltas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobierno de Sheinbaum reporta que

Gobierno de Sheinbaum reporta que homicidio doloso disminuyó 54% en Edomex: estos son los delitos que van a la baja

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de enero: retrasos en Líneas B, 2 y 3; Metrobús opera con normalidad

Disfruta huevos rancheros fit que te ayudan a cuidar el colesterol y mantenerte saciado

Súper gripe H3N2 en Argentina: ya son 15 los casos del subclado K y la mayoría no estaba vacunado

Lotería de Bogotá hoy: números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Políticos noruegos critican entrega de Machado a Trump de medalla del Nobel de la Paz

Ejército israelí dice estar preparado para distintos escenarios por tensiones regionales

El Gobierno acusa al PP de tener "obsesión" con Zapatero tras llamarle "el gran blanqueador de la dictadura chavista"

VÍDEO: Tractoradas recorren Extremadura contra Mercosur y la PAC: "Estamos ahogados"

La entidad financiera estadounidense State Street gana 2.339 millones de euros, un 9,4% más

ENTRETENIMIENTO

James Cameron defendió el éxito

James Cameron defendió el éxito de Avatar y respondió a las críticas por los premios

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para resguardar su identidad ante el avance de la IA

La serie de ‘Harry Potter’ para HBO encuentra su banda sonora: este será el legendario compositor encargado de ponerle música

‘¿Cómo se traduce este amor?’: Kim Seon-ho y Go Youn-jung hablan con Infobae sobre su nueva aventura romántica en Netflix

“Escribir fue mi primer espacio de identidad”: cómo Jennette McCurdy reconstruyó su vida tras el trastorno alimentario