Qué es la franja marrón en el Atlántico y por qué preocupa a América y África

El fenómeno que se repite cada año y obliga a implementar estrategias de monitoreo, limpieza y prevención. Qué lo provoca

Imágenes satelitales muestran una franja
Imágenes satelitales muestran una franja marrón de sargazo que une África con el Caribe y el golfo de México

Imágenes satelitales recientes mostraron una extensa franja marrón que conecta la costa de África con el Caribe y el golfo de México. Lo que a simple vista podría confundirse con una catástrofe petrolera es, en realidad, un fenómeno biológico: el Gran Cinturón de Sargazo.

¿Qué es el Gran Cinturón de Sargazo?

El sargazo es una macroalga parda que flota en la superficie del océano. En condiciones naturales, resulta beneficiosa, ya que actúa como refugio y alimento para peces, tortugas y diversas especies marinas. No obstante, desde 2011, las observaciones han mostrado una transformación alarmante: el sargazo ha dejado de dispersarse en pequeñas cantidades y ahora forma una banda densa que cruza el Atlántico.

En mayo de 2025, los satélites estimaron una biomasa de 38 millones de toneladas de sargazo flotando entre África y América. Este valor superó el récord anterior de 2022 y consolidó el fenómeno como un problema ambiental transnacional, según la Universidad del Sur de Florida y la NASA.

Lo que parece una marea
Lo que parece una marea negra es, en realidad, una proliferación masiva de algas marinas

Un ecosistema flotante que se convierte en amenaza

Mientras navega por el océano abierto, el Gran Cinturón de Sargazo proporciona hábitat y oxígeno. La NASA explica que “en cantidades dispersas en mar abierto, el sargazo contribuye a la salud del océano al proporcionar un hábitat para tortugas, invertebrados, peces y aves”. Sin embargo, cuando las masas de sargazo se concentran cerca de la costa, el equilibrio se rompe.

El impacto se siente en playas y aguas poco profundas, donde el sargazo comienza a descomponerse. Este proceso consume oxígeno, afecta arrecifes y praderas marinas y puede causar mortandad de peces. Además, la descomposición libera gas de sulfuro de hidrógeno, caracterizado por un olor a huevos podridos, que puede generar molestias respiratorias en las personas y problemas para el turismo.

Causas de una proliferación fuera de control

Los especialistas coinciden en que no existe una sola causa para el auge del Gran Cinturón de Sargazo, sino una combinación de factores que se potencian entre sí. El calentamiento del océano amplía la temporada de crecimiento de las algas, mientras que el aporte excesivo de nutrientes —provenientes de grandes ríos, fertilizantes agrícolas y polvo atmosférico— acelera la proliferación.

El Gran Cinturón de Sargazo
El Gran Cinturón de Sargazo se extiende a lo largo del Atlántico y es visible desde el espacio

El fenómeno también se ve influido por los cambios en los vientos y las corrientes marinas, que concentran las algas y las impulsan hacia el oeste, hacia las costas del Caribe y el golfo de México. Según el Sargassum Watch System de la Universidad del Sur de Florida: “Los principales eventos de acumulación en las playas son inevitables en todo el Caribe y a lo largo de la costa este de Florida a medida que el cinturón continúa moviéndose hacia el oeste”.

Costos ecológicos y económicos para las regiones afectadas

El arribo masivo de sargazo ha transformado la vida en las costas del Caribe, especialmente en lugares como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. La industria turística enfrenta desafíos logísticos y económicos: retirar toneladas de algas húmedas, muchas veces mezcladas con arena y contaminantes, requiere maquinaria pesada y protocolos específicos. La llegada masiva de sargazo implica costos logísticos millonarios y riesgos sanitarios.

En la playa, el sargazo acumulado puede enterrar praderas marinas, sombrear arrecifes y alterar ecosistemas frágiles. Además, la putrefacción de la materia orgánica libera gases que afectan la calidad del aire y la salud de los habitantes y turistas.

Científicos y comunidades costeras alertan
Científicos y comunidades costeras alertan sobre el impacto ambiental y económico del fenómeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer frente a la “nueva normalidad” marrón?

No existe una solución rápida para controlar una proliferación de estas dimensiones. Los expertos y organismos internacionales apuestan por tres estrategias: vigilancia satelital, gestión costera eficiente y reducción de los aportes de nutrientes desde tierra firme.

El monitoreo satelital, a través de sistemas como el Sargassum Watch System, permite anticipar las arribazones y preparar la logística de limpieza. La gestión en las playas requiere rapidez y métodos que minimicen los daños a los ecosistemas. A largo plazo, la reducción de descargas contaminantes y la mitigación del cambio climático son consideradas acciones clave para disminuir la magnitud del fenómeno.

El Gran Cinturón de Sargazo se ha consolidado como un indicador visible de los desequilibrios en el Atlántico tropical. La mancha marrón funciona como una señal de alerta. No anuncia un colapso inmediato del océano, pero sí refleja desequilibrios profundos en los ecosistemas marinos y en la relación entre tierra, mar y atmósfera.

