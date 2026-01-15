Ciencia

Científicos descubren una clave sobre la formación de planetas al analizar la atmósfera de Júpiter

Un equipo de la Universidad de Chicago desarrolló un modelo que arroja nuevos datos sobre la composición del gigante gaseoso

Guardar
El hallazgo desafía las estimaciones
El hallazgo desafía las estimaciones previas sobre la composición del planeta gigante NASA

Un equipo de científicos de la Universidad de Chicago ha presentado un modelo inédito para comprender la atmósfera de Júpiter. El estudio fue publicado en The Planetary Science Journal.

“Entre otras cosas, el análisis aborda una antigua pregunta sobre la cantidad de oxígeno que contiene el gigante gaseoso: estima que Júpiter tiene aproximadamente una vez y media más oxígeno que el Sol. Esto ayuda a los científicos a comprender mejor cómo se formaron todos los planetas del sistema solar”, señalaron en un comunicado de la universidad.

“Este es un debate de larga data en los estudios planetarios”, indicó Jeehyun Yang, investigador postdoctoral y autor principal, quien destacó que "la última generación de modelos computacionales puede transformar nuestra comprensión de otros planetas“.

Con estos resultados, los astrónomos esperan avanzar en la interpretación del proceso que dio origen no solo a Júpiter, sino también al resto de cuerpos que integran el sistema solar.

Un nuevo modelo revela que
Un nuevo modelo revela que la atmósfera de Júpiter contiene 1,5 veces más oxígeno que el Sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Todos los elementos que forman los planetas, y a nosotros mismos, provienen de la misma materia que compone el Sol. Pero hay diferencias en la cantidad de estos materiales, y esas pistas nos ayudan a reconstruir cómo se formaron los planetas”, precisaron los autores.

Al tiempo que añadieron que la química es importante pero no incluye el comportamiento de las gotas de agua ni de las nubes.

“Estas mediciones desde la órbita nos permiten conocer los componentes de la atmósfera superior: amoníaco, metano, hidrosulfuro de amonio, agua y monóxido de carbono, entre otros. Los científicos han combinado esto con el conocimiento sobre las reacciones químicas para construir modelos de la atmósfera profunda de Júpiter”, indicaron.

Investigadores de la Universidad de
Investigadores de la Universidad de Chicago y el Jet Propulsion Laboratory lideraron el estudio (Imagen ilustrativa Infobae)

En el comunicado de la Universidad de Chicago sumaron: “Sabemos de los cielos tormentosos de Júpiter desde hace al menos 360 años: fue entonces cuando los astrónomos, utilizando los primeros telescopios, documentaron una curiosa y gran mancha permanente en la superficie de Júpiter”.

“La Gran Mancha Roja es una gigantesca tormenta, del doble del tamaño de la Tierra, que se ha arremolinado durante siglos. Es solo una de las muchas que hay en el planeta, ya que sus fuertes vientos y densas nubes hacen que toda la superficie de Júpiter esté cubierta por un caleidoscopio de tormentas”, repasaron.

Una atmósfera más lenta de lo que se pensaba

El modelo desarrollado por el equipo estadounidense también arrojó otro resultado inesperado: la circulación vertical de la atmósfera de Júpiter es entre 35 y 40 veces más lenta que lo estimado por modelos anteriores. Según explicó Yang: “Nuestro modelo sugiere que la difusión debe ser mucho más lenta de lo que se asumía. Una molécula puede tardar varias semanas en atravesar una capa de la atmósfera, no solo unas horas”.

El modelo, publicado en The
El modelo, publicado en The Planetary Science Journal, es el más completo hasta la fecha sobre Júpiter (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta lentitud en la circulación implica que los procesos químicos y físicos en el interior de Júpiter son mucho más complejos y prolongados de lo que se creía, lo que añade nuevas capas de dificultad para comprender el comportamiento de los planetas gigantes.

Según los autores, el avance no habría sido posible sin el desarrollo de nuevas herramientas computacionales y la colaboración entre instituciones como la Universidad de Chicago y el Jet Propulsion Laboratory. El estudio recibió el apoyo de la NASA y del California Institute of Technology (Caltech).

La abundancia de oxígeno en
La abundancia de oxígeno en Júpiter abre nuevas preguntas sobre la formación del sistema solar (Imagen ilustrativa Infobae)

Siempre de acuerdo con los científicos, las mediciones previas, obtenidas por misiones como Galileo y Juno, solo permitían analizar la composición de las capas superiores de la atmósfera de Júpiter. El modelo actual integra esos datos y suma el conocimiento sobre las reacciones químicas y el movimiento de las nubes, lo que permitió obtener una visión más profunda.

A pesar del avance, el propio Yang reconoce que persisten muchas incógnitas. “Esto demuestra cuánto falta por aprender sobre los planetas, incluso en nuestro propio sistema solar”, afirmó el científico.

Para los expertos, el estudio no solo aporta claridad sobre Júpiter, sino que también ofrece un marco para investigar la formación de otros planetas, tanto dentro como fuera del sistema solar.

Temas Relacionados

PlanetasOxígenoSistema SolarAtmósferaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo el aumento de incendios en el Ártico podría alterar el clima global, según científicos

Un informe advirtió por las dimensiones de esta problemática. Las claves

Cómo el aumento de incendios

Por qué algunas personas desarrollan infecciones letales ante microbios comunes

Es cuando se presentan complicaciones severas o fallecen al entrar en contacto con microorganismos que no afectan al resto de la población. Estudios científicos actuales identifican alteraciones en el ADN como factor clave de esta diferencia y abren nuevos caminos en el abordaje clínico

Por qué algunas personas desarrollan

Astrónomos descubren el origen de misteriosos “puntos rojos” en el universo

El Telescopio Espacial James Webb permitió a un equipo internacional de investigadores identificar este fenómeno

Astrónomos descubren el origen de

Operativo histórico de la NASA: comenzó la evacuación médica en la Estación Espacial Internacional

Con transmisión en directo, empieza el regreso de cuatro astronautas por una urgencia sanitaria

Operativo histórico de la NASA:

Fósiles jurásicos muestran que el vuelo de las aves surgió antes de lo pensado y de forma inesperada

Una investigación mostró adaptaciones que les permitieron volar que antes no habían sido documentadas, lo que abre nuevas perspectivas sobre la evolución de las especies actuales

Fósiles jurásicos muestran que el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Víctor de Aldama amenaza al

Víctor de Aldama amenaza al hijo mayor de José Luis Ábalos, en directo: “Mañana estarás imputado”

Este fue el motivo de la última operación militar de EEUU en México

‘Desafío Siglo XXI’: sigue la preocupación por la lesión de Kevyn, mientras Leo confesó su cariño por Zambrano

Exministro de Hacienda desmintió argumento de Petro sobre caída del precio del dólar por incremento de la deuda externa: “Es falso”

Playa Agua Dulce podría cerrar por basura y contaminación de veraneantes, alerta alcalde de Chorrillos

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos solicitó una reunión

Estados Unidos solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán

El Senado de EEUU rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela por parte de Trump

Trump ve "avances significativos" tras su "muy positiva" llamada con Delcy Rodríguez

Macron confirma el envío de militares franceses en Groenlandia

Trump solo consideraría una acción militar de Estados Unidos en Irán si produce un golpe rápido y decisivo contra el régimen

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney creyó que su

Paul McCartney creyó que su vida había terminado cuando The Beatles se separaron

Este es el secreto de Jennifer Aniston para mantener un cuerpo esbelto y tonificado

La directora del documental de ‘Stranger Things’ aclara si el final de la serie se escribió con ChatGPT

Tommy Lee Jones trató de activar una tutela para su hija Victoria, dos años antes de su muerte

Ryan Hurst será Kratos en la serie live-action de ‘God of War’