Científicos descubren una clave sobre la formación de planetas al analizar la atmósfera de Júpiter

Un equipo de científicos de la Universidad de Chicago ha presentado un modelo inédito para comprender la atmósfera de Júpiter. El estudio fue publicado en The Planetary Science Journal.

“Entre otras cosas, el análisis aborda una antigua pregunta sobre la cantidad de oxígeno que contiene el gigante gaseoso: estima que Júpiter tiene aproximadamente una vez y media más oxígeno que el Sol. Esto ayuda a los científicos a comprender mejor cómo se formaron todos los planetas del sistema solar”, señalaron en un comunicado de la universidad.

“Este es un debate de larga data en los estudios planetarios”, indicó Jeehyun Yang, investigador postdoctoral y autor principal, quien destacó que "la última generación de modelos computacionales puede transformar nuestra comprensión de otros planetas“.

Con estos resultados, los astrónomos esperan avanzar en la interpretación del proceso que dio origen no solo a Júpiter, sino también al resto de cuerpos que integran el sistema solar.

Un nuevo modelo revela que la atmósfera de Júpiter contiene 1,5 veces más oxígeno que el Sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Todos los elementos que forman los planetas, y a nosotros mismos, provienen de la misma materia que compone el Sol. Pero hay diferencias en la cantidad de estos materiales, y esas pistas nos ayudan a reconstruir cómo se formaron los planetas”, precisaron los autores.

Al tiempo que añadieron que la química es importante pero no incluye el comportamiento de las gotas de agua ni de las nubes.

“Estas mediciones desde la órbita nos permiten conocer los componentes de la atmósfera superior: amoníaco, metano, hidrosulfuro de amonio, agua y monóxido de carbono, entre otros. Los científicos han combinado esto con el conocimiento sobre las reacciones químicas para construir modelos de la atmósfera profunda de Júpiter”, indicaron.

Investigadores de la Universidad de Chicago y el Jet Propulsion Laboratory lideraron el estudio (Imagen ilustrativa Infobae)

En el comunicado de la Universidad de Chicago sumaron: “Sabemos de los cielos tormentosos de Júpiter desde hace al menos 360 años: fue entonces cuando los astrónomos, utilizando los primeros telescopios, documentaron una curiosa y gran mancha permanente en la superficie de Júpiter”.

“La Gran Mancha Roja es una gigantesca tormenta, del doble del tamaño de la Tierra, que se ha arremolinado durante siglos. Es solo una de las muchas que hay en el planeta, ya que sus fuertes vientos y densas nubes hacen que toda la superficie de Júpiter esté cubierta por un caleidoscopio de tormentas”, repasaron.

Una atmósfera más lenta de lo que se pensaba

El modelo desarrollado por el equipo estadounidense también arrojó otro resultado inesperado: la circulación vertical de la atmósfera de Júpiter es entre 35 y 40 veces más lenta que lo estimado por modelos anteriores. Según explicó Yang: “Nuestro modelo sugiere que la difusión debe ser mucho más lenta de lo que se asumía. Una molécula puede tardar varias semanas en atravesar una capa de la atmósfera, no solo unas horas”.

El modelo, publicado en The Planetary Science Journal, es el más completo hasta la fecha sobre Júpiter (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta lentitud en la circulación implica que los procesos químicos y físicos en el interior de Júpiter son mucho más complejos y prolongados de lo que se creía, lo que añade nuevas capas de dificultad para comprender el comportamiento de los planetas gigantes.

Según los autores, el avance no habría sido posible sin el desarrollo de nuevas herramientas computacionales y la colaboración entre instituciones como la Universidad de Chicago y el Jet Propulsion Laboratory. El estudio recibió el apoyo de la NASA y del California Institute of Technology (Caltech).

La abundancia de oxígeno en Júpiter abre nuevas preguntas sobre la formación del sistema solar (Imagen ilustrativa Infobae)

Siempre de acuerdo con los científicos, las mediciones previas, obtenidas por misiones como Galileo y Juno, solo permitían analizar la composición de las capas superiores de la atmósfera de Júpiter. El modelo actual integra esos datos y suma el conocimiento sobre las reacciones químicas y el movimiento de las nubes, lo que permitió obtener una visión más profunda.

A pesar del avance, el propio Yang reconoce que persisten muchas incógnitas. “Esto demuestra cuánto falta por aprender sobre los planetas, incluso en nuestro propio sistema solar”, afirmó el científico.

Para los expertos, el estudio no solo aporta claridad sobre Júpiter, sino que también ofrece un marco para investigar la formación de otros planetas, tanto dentro como fuera del sistema solar.