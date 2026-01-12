Hallan en Hungría tumbas intactas de guerreros de élite con más de 1.100 años de antigüedad

Tumbas de guerreros de élite de 1.100 años fueron descubiertas intactas en una zona rural de Hungría (Museo del Soldado József de Kecskemét )

Quedaron ocultas por más de un milenio, protegidas del saqueo y los estragos del tiempo. Ahora, excavaciones realizadas en una zona rural de Hungría pusieron al descubierto tres tumbas de guerreros de élite de 1.100 años de antigüedad que, además de deslumbrar por sus riquezas materiales, permiten rastrear lazos familiares y la jerarquía de los antiguos magiares. El hallazgo fue coordinado por el equipo del Museo del Soldado József de Kecskemét.

Un hallazgo en Akasztó que desafía el olvido

Las tumbas fueron localizadas cerca de Akasztó, a unos 92 kilómetros al sudeste de Budapest. La datación sitúa los enterramientos en las décadas del 920 y 930, periodo en que las tribus magiares afianzaban su poder en la cuenca de los Cárpatos.

Los arqueólogos encontraron armas ornamentadas, monedas, joyas y objetos de uso militar, pero el aspecto más llamativo fue la conservación de los ajuares y materiales orgánicos.

En la primera tumba descansaban los restos de un joven de entre 17 y 18 años. Su ajuar denota un rango excepcional: una placa tarsal de plata, considerada símbolo de élite y de la que existen menos de 30 ejemplares en toda la región, un anillo de oro con incrustaciones de vidrio azul, dos aros de oro trenzados en el cabello, brazaletes de plata en brazos y piernas y un arnés de caballo decorado con herrajes de plata dorada.

El entierro incluyó la cabeza, las patas y la piel del caballo, siguiendo un ritual reservado a la nobleza guerrera. Según el Museo del Soldado József de Kecskemét, la tumba se encontraba intacta y su riqueza la ubica entre las más importantes de la región de Tisza en esa época.

Armas, monedas y una hermandad guerrera

El segundo entierro correspondía a otro joven, de entre 15 y 16 años, también portador de un ajuar de alto rango que incluía un carcaj con siete flechas, un arco con extremos decorados en asta y un cinturón ornamentado. La tercera tumba pertenecía a un adulto de entre 30 y 35 años, sepultado con un sable del siglo X, un arnés de caballo decorado con monedas, un brazalete de plata y equipo de arquería.

Las excavaciones se realizaron cerca de Akasztó, a 92 kilómetros de Budapest, con la colaboración de voluntarios y profesionales

En total, los arqueólogos hallaron 81 monedas, la mayoría procedentes del norte de Italia, acuñadas durante el reinado de Berengar (888-924), bisnieto de Carlomagno. Estos objetos probablemente fueron obtenidos durante expediciones militares en el norte italiano.

Un aspecto sobresaliente del hallazgo, según el museo, es la conservación de elementos orgánicos como seda, cuero y madera, lo que permitió extraer la tumba principal junto a la tierra circundante para su análisis en laboratorio. El estado de preservación facilitará estudios inéditos sobre textiles y prácticas funerarias de la élite magiar.

ADN y vínculos familiares en la élite medieval

El análisis genético reveló que los tres guerreros compartían linaje paterno. El adulto probablemente era el padre o hermano del joven de 15 a 16 años. “La investigación indica vínculos de parentesco entre los tres individuos”, aseguró el equipo arqueológico a Live Science. Este dato refuerza la hipótesis de que formaban parte de una unidad guerrera o séquito familiar, característica de la organización militar de la época de la conquista húngara.

Los enterramientos datan de las décadas del 920 y 930, periodo clave en la consolidación del poder magiar en la cuenca de los Cárpatos

Los investigadores también analizaron los isótopos presentes en los restos óseos, detectando una dieta rica en proteínas animales, lo que respalda la pertenencia de los individuos a un grupo de élite. En palabras del equipo: “Puede afirmarse que se trata de un grupo guerrero de élite, probablemente miembros de la dirigencia militar”.

Un legado de la conquista húngara bajo estudio

La comunidad científica sigue trabajando para restaurar y analizar los objetos recuperados. Los resultados permitirán esclarecer detalles sobre la vestimenta, las costumbres y la identidad de la nobleza guerrera magiar.

El hallazgo ha sido calificado como una “sensación arqueológica” por el Museo del Soldado József de Kecskemét, que subraya la importancia de la preservación intacta de la tumba principal y su potencial para aportar nueva información sobre la estructura social, la organización militar y los vínculos familiares de la nobleza del siglo X.

“El entierro simultáneo de estos guerreros emparentados plantea interrogantes sobre la guerra medieval temprana y la organización social de los grupos militares magiares”, concluyó el equipo.