Un ajuste al reloj molecular podría resolver un enigma de 30 millones de años

La nueva teoría sobre el reloj molecular cuestiona la velocidad constante de la evolución y su impacto en la biodiversidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 540 millones de años de historia, la vida en la Tierra experimentó transformaciones profundas. La explosión cámbrica, ese periodo en que surgieron de forma repentina especies con estructuras corporales complejas, sigue fascinando a la ciencia.

Diversos organismos, desde ancestros de estrellas de mar hasta artrópodos semejantes a crustáceos, surgieron prácticamente de la nada en los registros fósiles, generando preguntas clave sobre el origen y desarrollo de la biodiversidad actual.

El paleontólogo Graham Budd y el matemático Richard Mann presentaorn una investigación que reinterpreta el funcionamiento del reloj molecular, herramienta esencial para datar los grandes hitos evolutivos. Su trabajo, publicado en la revista Systematic Biology, sostiene que la velocidad de los cambios genéticos no se mantiene siempre constante.

El experto propone, en cambio, que la tasa de mutación puede variar según el contexto biológico, lo que transforma la comprensión del surgimiento de las especies.

Una investigación publicada en Systematic Biology replantea la acumulación regular de mutaciones genéticas que define los grandes hitos evolutivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profesionales del áreas en zoología y anatomía debatieron durante décadas sobre la supuesta brecha de 30 millones de años entre los fósiles más antiguos y las estimaciones genéticas.

Según Max Telford, profesor de la University College London, la teoría tradicional sugería que las primeras formas de vida compleja debieron aparecer hace unos 570 millones de años, pero los fósiles más antiguos solo datan de 540 millones de años atrás.

El reloj molecular bajo revisión

De acuerdo con la investigación liderada por Budd y Mann, y replicada en National Geographic, la explicación no radica en la ausencia de fósiles, sino en la calibración del reloj molecular. El modelo clásico asumía que las mutaciones genéticas se acumulaban a un ritmo constante, como si el tiempo evolutivo avanzara con la regularidad de un reloj de pared.

El ajuste propuesto al reloj molecular permite interpretar la explosión cámbrica y la aparición repentina de formas de vida complejas en el registro fósil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el equipo científico propuso que, en los primeros millones de años tras la aparición de un nuevo grupo de organismos, la evolución podría acelerarse significativamente.

Este ajuste permite entender por qué el registro fósil muestra una aparición repentina de formas de vida complejas. Según los autores, la maquinaria genética habría cambiado de forma mucho más veloz de lo que se estimaba hasta ahora.

Así, la diversificación de las principales ramas del árbol de la vida, como moluscos o vertebrados, se habría producido en periodos breves, eliminando la necesidad de suponer una multitud de especies invisibles para la paleontología.

La nueva hipótesis sincroniza los datos genéticos con las evidencias geológicas. Para Budd y Mann, la variabilidad en la velocidad de mutación explica la repentina abundancia de formas complejas en el registro fósil, pues el ritmo de cambio se habría disparado en momentos clave.

La aceleración evolutiva en los primeros millones de años tras la aparición de organismos clave explica la diversificación de vertebrados y moluscos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias para la paleontología y la biología evolutiva

La posibilidad de validar este modelo abre nuevas perspectivas para interpretar otros grandes enigmas evolutivos. Según National Geographic, si la teoría resulta cierta, debates históricos sobre el origen de las plantas con flores o el desarrollo de los primates podrían encontrar respuestas más precisas.

El ajuste del reloj molecular también ayudaría a explicar otros fenómenos. Por ejemplo, la disparidad entre la edad genética estimada para ciertos grupos y la antigüedad de sus fósiles podría deberse a estas aceleraciones evolutivas.

De acuerdo con la revista Systematic Biology, la clave estaría en identificar cuándo y por qué se producen estos picos de velocidad en la evolución.

El modelo de Budd y Mann sincroniza datos genéticos y evidencias geológicas, eliminando la necesidad de suponer especies invisibles en la paleontología (crédito SGC)

El debate científico continúa abierto. Investigadores de distintos campos analizan los resultados y discuten la validez estadística de los modelos propuestos. Sin embargo, la propuesta de Budd y Mann representa un paso relevante para comprender cómo la vida se diversificó en la Tierra y cómo los métodos para estudiar el pasado deben adaptarse a nuevas evidencias.

Un misterio de 30 millones de años

Hasta ahora, la diferencia de 30 millones de años entre las estimaciones genéticas y los fósiles más antiguos llevaba a suponer la existencia de organismos blandos o diminutos, incapaces de fosilizarse.

De acuerdo con Max Telford, esta hipótesis se sostenía por la dificultad para encontrar rastros de seres tan frágiles. Sin embargo, la teoría del reloj molecular variable elimina la necesidad de especies invisibles, enfocando la atención en los procesos internos de la evolución.

La revisión del reloj molecular no solo resuelve la brecha temporal, sino que propone una visión más dinámica del desarrollo de la vida. Si la comunidad científica logra consensuar en torno a este nuevo modelo, la paleontología y la genética evolutiva podrían experimentar una transformación significativa.

Por el momento, los hallazgos invitan a reconsiderar cómo se cuentan los tiempos en la historia de la vida. Nuevas investigaciones deberán confirmar si la evolución realmente avanza a distintas velocidades y cómo este fenómeno afecta la interpretación de los registros fósiles.