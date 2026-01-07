Como en Jurassic Park: los mosquitos pueden revelar el mapa genético de un ecosistema

Un estudio en Florida reveló que los mosquitos almacenan ADN de casi todos los animales que habitan su entorno Universidad de Florida

Una premisa de ciencia ficción se volvió inesperadamente plausible en los laboratorios de la Universidad de Florida: la saga Jurassic Park imaginó que un mosquito podía contener el secreto genético de especies extintas, y ahora un estudio real demostró que estos insectos almacenan una biblioteca de ADN de casi todos los animales de su entorno. El hallazgo, publicado en la revista Scientific Reports, podría transformar las estrategias de monitoreo de biodiversidad en reservas naturales y parques alrededor del mundo.

Durante ocho meses, un equipo encabezado por Lawrence Reeves, entomólogo de la Universidad de Florida, capturó más de 50.000 mosquitos en la Reserva DeLuca, ubicada al sur de Orlando. El objetivo era claro: analizar sus comidas de sangre para identificar qué animales forman parte de su dieta y, por lo tanto, del ecosistema local. El resultado fue contundente. El análisis de más de 2.000 muestras permitió detectar el ADN de 86 especies diferentes de vertebrados, que incluyen mamíferos, aves, reptiles y anfibios.

Los mosquitos habían picado desde las ranas más pequeñas hasta animales de gran tamaño como ciervos y vacas. La dieta abarcó especies arbóreas, migratorias, residentes, nativas, invasoras y en peligro de extinción. Entre los grandes ausentes solo figuró la pantera de Florida, un mamífero tan escaso que los investigadores no lograron encontrar mosquitos que se hubieran alimentado de él.

Investigadores identificaron 86 especies distintas de vertebrados tras analizar la sangre de miles de mosquitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una herramienta innovadora para conservar la biodiversidad

El método de estudio, que analiza el ADN presente en la sangre ingerida por los mosquitos, promete superar las limitaciones de los relevamientos tradicionales, los cuales suelen requerir biólogos expertos, trampas y extensas jornadas de campo.

“Los estudios de biodiversidad son esenciales para la conservación, pero las encuestas de campo son costosas, demandan mucho trabajo y requieren experiencia taxonómica”, explicó Hannah Atsma, coautora de la investigación, en un comunicado oficial de la Universidad de Florida.

Esta técnica permitió detectar cerca de un 80% de los vertebrados de la reserva que se sabe forman parte de la dieta de los mosquitos. El equipo identificó especies como rattlesnakes, águilas calvas, coyotes, nutrias, sapos y tortugas de tierra. Solo los animales que viven bajo tierra, como el topo oriental, no aparecieron en las muestras, probablemente porque los mosquitos no logran acceder a ellos.

El método permite detectar especies difíciles de observar en el campo, desde ranas hasta ciervos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada húmeda, cuando la población de mosquitos se multiplica, el método mostró una eficacia similar o superior a la de los monitoreos convencionales. En un artículo complementario dirigido por Samantha Wisely, investigadora de la Universidad de Florida, se concluyó que “los mosquitos comparan favorablemente con los métodos tradicionales en la estación de lluvias”.

El método todavía debe probarse en otros ecosistemas, pero su bajo costo y su capacidad para captar una muestra amplia de especies lo convierten en una alternativa atractiva para el seguimiento de la fauna silvestre. “Podemos capturar vertebrados que van desde las ranas más pequeñas hasta los animales más grandes, como ciervos y vacas”, remarcó Reeves.

Mosquitos: archivos genéticos al servicio de la ciencia

El estudio reveló que los mosquitos pueden ser aliados inesperados en la conservación de especies y la gestión de ecosistemas. “Los mosquitos no hacen mucho para dar la impresión de que son un elemento importante de los ecosistemas, pero en sus ecosistemas juegan roles clave”, subrayó Reeves.

Analizar la sangre de mosquitos puede transformar el monitoreo de biodiversidad en reservas naturales Freepick

La investigación descarta la posibilidad de revivir especies extintas a partir del ADN de un mosquito fosilizado, como plantea la saga de Jurassic Park.

Sin embargo, confirma la capacidad de estos insectos para actuar como “archivos biológicos” y aportar datos precisos sobre la presencia y hábitos de los vertebrados en una región. Analizar la sangre de los mosquitos puede proporcionar una instantánea ecológica completa del área que recorren.

El avance del equipo de la Universidad de Florida abre una nueva vía para el monitoreo de fauna silvestre, especialmente en épocas y lugares donde los recursos son escasos. El análisis genético de los mosquitos podría integrarse a programas de conservación y gestión ambiental en todo el mundo, dando un uso inesperado a uno de los insectos menos apreciados por los seres humanos.