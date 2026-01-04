Por qué el casuario, el ave más temida del mundo, es clave para la supervivencia de los bosques tropicales

El casuario, conocido como el ave más peligrosa del mundo, enfrenta una amenaza de extinción que pone en riesgo la biodiversidad de los bosques tropicales de Oceanía (Wikimedia Commons)

En los bosques tropicales de Oceanía, la figura imponente del casuario se abre paso entre la vegetación densa y el misterio. Con su casco óseo, plumaje oscuro y garras afiladas de hasta 13 centímetros, esta ave ha alimentado mitos y leyendas, ganándose el título de “la más peligrosa del mundo”.

Sin embargo, detrás de su fama inquietante, se oculta una realidad poco conocida: el casuario es indispensable para la vida del bosque y su extinción pondría en riesgo el equilibrio de uno de los ecosistemas más antiguos y ricos del planeta. Mientras su reputación de amenaza persiste, la verdadera urgencia es otra: la lucha silenciosa de una especie esencial por sobrevivir.

El mito del “ave más peligrosa”: realidad y consecuencias

La fama del casuario se sostiene en su tamaño —puede superar 1,70 metros de altura y pesar más de 30 kilos— y en casos excepcionales de ataques a humanos. Según National Geographic, el libro Guinness le otorgó el título de “ave más peligrosa del mundo” tras documentarse solo dos muertes humanas desde 1926: un adolescente australiano y un hombre en Florida, ambos en situaciones de estrés o encierro para el animal. Además, ciertos relatos de soldados en la Segunda Guerra Mundial advertían sobre su supuesta ferocidad.

Menos de 5.000 casuarios sobreviven en estado silvestre en Australia, debido a la destrucción del hábitat, la urbanización y la fragmentación de los bosques (EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda)

Sin embargo, la ciencia desmiente la imagen de un animal naturalmente agresivo. De acuerdo con una investigación citada por National Geographic, el 75% de los ataques registrados en Queensland se produjeron cuando los casuarios defendían recursos, crías o asociaban la presencia humana con alimento.

Beverley McWilliams, autora y divulgadora especializada en fauna australiana, explicó a National Geographic: “Estas aves asocian la presencia de personas con alimento, lo que altera su comportamiento y las lleva a buscar comida cerca de humanos”.

Por su parte, Todd Green, paleontólogo, precisó: “Cuentan con garras poderosas y gran tamaño, lo que potencialmente les permitiría causar daño; sin embargo, si se respeta su espacio, es muy improbable que haya incidentes”.

Un dispersor vital para el bosque

Más allá del mito, el casuario cumple una función ecológica fundamental; es el principal dispersor de semillas de los bosques húmedos de Australia y Nueva Guinea. Su dieta incluye decenas de especies de frutos enteros que, tras ser ingeridos, son transportados y depositados a lo largo de grandes distancias. Este proceso es esencial para la diversidad y renovación constante de la selva.

Ejemplos como el árbol Ryparosa kurrangii demuestran que ciertas plantas dependen casi exclusivamente del paso de sus semillas por el tracto digestivo del casuario para poder germinar.

El casuario es el principal dispersor de semillas en los bosques húmedos de Australia y Nueva Guinea, clave para la regeneración de decenas de especies vegetales (Wikimedia Commons)

La desaparición de este ave provocaría un efecto dominó: numerosas especies vegetales perderían la oportunidad de reproducirse, lo que alteraría la estructura y el equilibrio del ecosistema.

Ecólogos citados por National Geographic advierten que la extinción del casuario podría transformar el bosque tropical en un entorno empobrecido y menos resiliente al cambio climático. La selva y el casuario forman un vínculo ecológico tan estrecho que la pérdida de uno pondría en jaque al otro.

Un símbolo cultural y científico

El casuario ocupa un lugar central en la cultura de los pueblos originarios de Oceanía. En comunidades de Australia y Papúa Nueva Guinea, su figura aparece en mitos, canciones y relatos ancestrales. Sus huesos y plumas se utilizan en instrumentos musicales, ornamentos y herramientas de uso cotidiano, integrando la vida ritual y social de estos pueblos.

Desde la mirada científica, el casuario fascina por su apariencia prehistórica. Su casco óseo y su andar erguido recuerdan a los dinosaurios del Jurásico, lo que le ha valido el apodo de “dinosaurio viviente”.

Los estudios sobre su anatomía y comportamiento han permitido a los paleontólogos reconstruir aspectos de la evolución de las aves y comprender mejor los vínculos entre especies actuales y prehistóricas.

Estudios científicos desmienten la agresividad natural del casuario, atribuyendo la mayoría de los ataques a situaciones de defensa o asociación con alimento humano (Wikimedia Commons)

Una especie en peligro: amenazas y declive

En Australia, se calcula que quedan menos de 5.000 casuarios en estado silvestre. La destrucción y fragmentación de su hábitat por la expansión agrícola, la tala de bosques y el desarrollo urbano son las principales amenazas.

Además, los atropellos en rutas y los ataques de perros domésticos han diezmado la población. La lenta maduración sexual y la baja tasa reproductiva agravan el problema, dificultando la recuperación demográfica.

El comercio ilegal y la caza furtiva representan riesgos adicionales. “Presentar a los casuarios como simplemente peligrosos y agresivos es injusto y puede perjudicar a un animal que necesita nuestra protección”, advirtió McWilliams a National Geographic. La combinación de amenazas humanas y biológicas ha colocado a la especie al borde de la extinción.

Conservación y desafíos pendientes

En respuesta a este panorama, organizaciones y comunidades locales han puesto en marcha campañas de educación ambiental, restauración de hábitats y rehabilitación de ejemplares heridos.

La instalación de señalización vial, la creación de corredores biológicos y la regulación del tránsito de vehículos en zonas críticas forman parte de las estrategias implementadas. Allen Sheather, integrante del equipo de recuperación de casuarios en Rainforest Rescue, explicó a National Geographic que estas iniciativas han logrado frenar, en algunos sectores, la caída poblacional y generar conciencia en la población.

La desaparición del casuario desencadenaría un efecto dominó ecológico, afectando la resiliencia y diversidad de los ecosistemas tropicales frente al cambio climático (Wikimedia Commons)

Sin embargo, los desafíos persisten. La falta de recursos, la presión inmobiliaria y el cambio climático dificultan la consolidación de los avances. La participación activa de la sociedad y la cooperación internacional resultan imprescindibles para garantizar la supervivencia del casuario y sus bosques.

El futuro en juego

El destino del casuario está íntimamente ligado al futuro de los bosques tropicales de Oceanía. Su extinción no solo significaría la pérdida de una especie carismática, sino la ruptura de procesos ecológicos clave y el empobrecimiento cultural de comunidades que han convivido con él durante siglos.

Proteger al casuario es proteger la selva misma, sus ciclos y su memoria ancestral. Detrás del mito del “ave peligrosa”, emerge la urgencia de preservar una especie esencial para el equilibrio natural y la identidad de Oceanía.