La Guardia Revolucionaria iraní difunde "rutas alternativas" en el estrecho de Ormuz para evitar minas

La Guardia Revolucionaria Iraní ha instado este jueves a "todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz" a que sigan "rutas alternativas", una de entrada y otra de salida esbozadas por su propia Armada, para así evitar posibles minas antibuque en la zona principal de este paso que une los golfos Pérsico y de Omán.

Así lo ha señalado la Armada de la Guardia Revolucionaria, que, en un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, próxima a este órgano, ha emplazado a los barcos a tomar "rutas alternativas para el tránsito por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso", una medida motivada por "la posible presencia de diversas minas antibuque" en la principal zona de paso tras "la situación de guerra en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" entre el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva sorpresa contra Irán, y este mismo miércoles, cuando Washington y Teherán pactaron un alto el fuego.

Por ello, "para cumplir con los principios de seguridad marítima y evitar posibles colisiones con minas navales", los buques "deberán, en coordinación con la Armada de la Guardia Revolucionaria" tomar estas "rutas alternativas":

Una "ruta de entrada" al golfo Pérsico que va "desde el mar de Omán hacia el norte, pasando por la isla de Lark", situada al sur de la isla de Ormuz y al este de la de Qeshm, la mayor de estos territorios insulares iraníes, y una "de salida" hacia el golfo de Omán que pasa por "el sur de la isla de Lark" hasta abandonar el estrecho.

El anuncio ha llegado un día después de que Estados Unidos e Irán pactaran un alto el fuego por el que Washington ha prorrogado dos semanas sus amenazas de ataques en territorio iraní y Teherán ha prometido "paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante el mismo intervalo de tiempo.