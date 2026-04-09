Un juez brasileño suspende el impuesto a la exportación de crudo para cinco petroleras

São Paulo, 8 abr (EFE).- Un juez brasileño suspendió cautelarmente el impuesto del 12 % a la exportación de crudo establecido por el Gobierno, tras un recurso presentado por las petroleras Repsol Sinopec, Equinor, TotalEnergies, Shell y Petrogal, informaron este miércoles medios locales.

El magistrado Humberto de Vasconcelos Sampaio, de un tribunal de primera instancia de Río de Janeiro, alegó que el tributo tiene carácter "meramente recaudatorio" y libró de cualquier tipo de sanción a las compañías que solicitaron tumbarlo, señaló el diario Valor Econômico.

El Gobierno brasileño estableció en marzo pasado un gravamen provisional del 12 % sobre los ingresos obtenidos por la exportación de petróleo.

Con esa medida el Ejecutivo quiso compensar la eliminación temporal de otros impuestos y una subvención al diésel decretada para contener la subida del precio de los combustibles como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se desató el 28 de febrero.

No conformes con ello, Repsol Sinopec, Equinor, TotalEnergies, Shell y Petrogal recurrieron ante la Justicia y han obtenido una primera victoria, pues la sentencia no es definitiva y aún cabe recurso.

"La súbita imposición de una alícuota del 12 % representa, en la práctica, la instauración de una nueva carga tributaria, con impacto económico inmediato y finalidad fiscal declarada", indicó el juez en el fallo.

Sin embargo, fuentes de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva anticiparon a la prensa local que recurrirán, entre otros motivos, porque no se trata de un impuesto nuevo, sino que apenas se modificó la tasa del mismo, que antes era de cero como una forma de incentivar las ventas al exterior.

Por su parte, las petroleras defienden que el tributo viola los principios de seguridad jurídica y la libre competencia, además de situarlas en desventaja competitiva en el mercado internacional.

Según datos divulgados por el diario 'Folha de São Paulo', Repsol Sinopec, Equinor, TotalEnergies, Shell y Petrogal produjeron en febrero el 20 % del total nacional, equivalente a cerca de 800.000 barriles de petróleo, los cuales casi todos van destinados al extranjero. EFE