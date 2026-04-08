Ciencia

El extracto de cúrcuma y jengibre puede reforzar los implantes en los huesos

Científicos de los Estados Unidos probaron que estos ingredientes ayudan a que los implantes óseos se unan mejor y estén más protegidos. Además, podrían servir para eliminar bacterias y células dañinas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El extracto de cúrcuma y jengibre podría usarse en implantes para mejorar la unión ósea y combatir infecciones y células cancerosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cúrcuma y jengibre son rizomas, una forma especial de raíz, por eso suelen llamarse raíces de manera coloquial.

Investigadores de la Universidad Estatal de Washington, en los Estados Unidos, descubrieron que un extracto de esos ingredientes, en pruebas de laboratorio y en animales, ayuda a que los implantes óseos se unan mejor al hueso y, además, elimina bacterias y células cancerosas.

Este avance podría tener aplicaciones en el campo de la medicina en el futuro si los resultados se confirman en humanos. Fue publicado en la revista de la Sociedad Americana de Cerámica.

Ciencia y raíces

La investigación demostró que el extracto natural duplica la fuerza de unión entre hueso e implante en solo seis semanas. (Freepik)
La investigación demostró que el extracto natural duplica la fuerza de unión entre hueso e implante en solo seis semanas. (Freepik)

En los experimentos, el extracto logró duplicar la fuerza con la que el hueso se une al implante en solo seis semanas.

También eliminó más del 90% de las bacterias que suelen aparecer en la superficie de los implantes y redujo de forma notable la cantidad de células cancerosas alrededor. Así, la medicina y la naturaleza se pueden combinar para ofrecer soluciones nuevas y accesibles.

La cúrcuma, por su color dorado, y el jengibre, por su sabor tan particular, siempre han sido valiosos en China e India para cuidar la salud y tratar distintas dolencias.

La profesora Susmita Bose, quien lidera el equipo científico, explicó que este avance mezcla lo mejor de la naturaleza con la tecnología médica más reciente.

Tradición y futuro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En Estados Unidos, casi siete millones de personas utilizan prótesis de cadera o rodilla. Las infecciones son un gran desafío clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su nuevo estudio forma parte de una línea de investigación que busca aprovechar compuestos naturales para potenciar tratamientos médicos modernos.

El grupo de científicos ya había trabajado con impresión 3D para crear implantes óseos, una técnica que hoy ya es común en muchos hospitales.

En esta investigación, el equipo se enfocó en los problemas más comunes de quienes tienen implantes metálicos.

Solo en Estados Unidos, cerca de siete millones de personas usan prótesis de cadera o rodilla, y muchas deben pasar por nuevas cirugías porque los implantes no se adhieren bien o se debilitan con el tiempo.

Las infecciones en la superficie de los implantes representan otro desafío. Casi un tercio de los casos fallidos se relacionan con bacterias difíciles de eliminar, algo que muchas veces obliga a retirar la prótesis y genera complicaciones y altos costos médicos.

Raíces que curan y protegen

Un hombre con camiseta azul y pantalón corto negro se sienta en un banco de gimnasio, sujetando su rodilla derecha, con expresión de dolor y sudando. Mancuernas detrás.
Los compuestos naturales de cúrcuma y jengibre ofrecen beneficios antioxidantes y antiinflamatorios, y potencian la salud ósea y el bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El extracto de cúrcuma y jengibre también fue probado frente al osteosarcoma, el cáncer de hueso más frecuente en adolescentes y jóvenes. Incluso después de cirugías y quimioterapia, algunas células cancerosas logran sobrevivir.

Los científicos recubrieron implantes de titanio con el extracto para que los compuestos se liberen poco a poco y actúen de manera prolongada.

Las pruebas en laboratorio y en ratas con implantes en el fémur demostraron que el extracto lograba duplicar la unión entre el hueso y el implante, destruir el 92% de las bacterias y reducir once veces la cantidad de células cancerosas cerca del implante, en comparación con los que no recibieron el tratamiento.

Este avance representa una alternativa prometedora en investigación para problemas que afectan a muchas personas.

El profesor Amit Bandyopadhyay, integrante del equipo, subrayó que este enfoque permite atacar varios problemas al mismo tiempo: infecciones, poca integración ósea y células malignas.

Cada mejora suma para quienes dependen de implantes en caderas, rodillas, columna o hombros, y podría marcar la diferencia en la recuperación y la calidad de vida si se aplica en humanos.

cúrcuma y jengibre
El uso de cúrcuma y jengibre reduce once veces la cantidad de células cancerosas cercanas al implante. Mejora la protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la investigación participaron científicos de distintas universidades de los Estados Unidos. Aportaron conocimientos en ingeniería, veterinaria y materiales.

La doctora Bose explicó que la cúrcuma y el jengibre, además de estos efectos en implantes, ofrecen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes cuando forman parte de la dieta diaria.

Estos compuestos naturales aparecen como aliados útiles para la salud de los huesos y el bienestar general, y abren nuevas posibilidades en la medicina.

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