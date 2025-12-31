Ciencia

Así es el pez que mantiene la vida en la zona crepuscular y actúa como eslabón único para los grandes depredadores del océano profundo

Un estudio internacional revela que el mesopelágico es capaz de migrar entre distintas capas marinas, conecta la biomasa profunda con los depredadores más grandes, y aporta nuevas respuestas sobre los enigmas de la vida oceánica y el equilibrio de los ecosistemas submarinos

Guardar
El bigscale pomfret, pez mesopelágico,
El bigscale pomfret, pez mesopelágico, conecta la vida de las profundidades del océano con los grandes depredadores superficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las aguas más misteriosas del planeta, donde la luz apenas penetra y la presión es extrema, se esconde un actor fundamental de la vida oceánica. No se trata de un tiburón ni de una ballena, sino de un pez mesopelágico de tamaño mediano, casi desconocido fuera del mundo científico: el bigscale pomfret (Taractichthys longipinnis).

Este habitante de la zona crepuscular —un reino submarino entre los 200 y 1.000 metros de profundidad— ha sido identificado como el eslabón oculto que permite a los grandes depredadores sobrevivir en las profundidades.

Durante décadas, la ciencia se enfrentó a un enigma: ¿cómo logran tiburones y otras especies de gran tamaño subsistir en una franja del océano dominada por diminutos organismos y con recursos aparentemente escasos? La respuesta, finalmente, surgió de una combinación de tecnología de rastreo satelital y la colaboración entre investigadores y pescadores, que permitió descifrar los movimientos y rutinas de este pez discreto pero crucial.

Un estudio del Woods Hole
Un estudio del Woods Hole Oceanographic Institution identifica al Taractichthys longipinnis como eslabón clave en la cadena alimentaria pelágica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de científicos del Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) logró identificar el papel central del bigscale pomfret en el equilibrio de los ecosistemas marinos. La investigación, publicada en Marine Ecology Progress Series, esclarece cómo esta especie actúa como puente entre la vasta biomasa de las profundidades y los grandes depredadores que habitan zonas más cercanas a la superficie.

Hasta ahora, la zona crepuscular del océano resultaba un misterio para los biólogos. Allí, la luz es escasa y la mayoría de los seres vivos son pequeños. Sin embargo, la presencia constante de grandes depredadores como tiburones planteaba una incógnita: ¿cuál era su fuente de alimento en un entorno dominado por criaturas diminutas?

La respuesta, según los investigadores, está en el comportamiento del bigscale pomfret, una especie capaz de realizar migraciones verticales diarias. Este pez permanece en aguas profundas durante el día y asciende por la noche para alimentarse en zonas menos profundas, facilitando así la transferencia de energía y nutrientes entre distintos niveles del ecosistema.

La tecnología de rastreo satelital
La tecnología de rastreo satelital permitió a científicos y pescadores seguir los movimientos del bigscale pomfret en la zona crepuscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los datos muestran que el bigscale pomfret es residente permanente de la zona crepuscular del océano y sigue un patrón de migración vertical diurna”, explicó Martin Arostegui, investigador principal del estudio en el WHOI.

El equipo utilizó marcadores satelitales para seguir los movimientos de estos peces durante largos periodos, una tarea compleja dada la dificultad de acceso y la movilidad de la especie. La participación de pescadores comerciales, como Danny Mears y su tripulación, fue clave para etiquetar suficientes ejemplares.

Mears relató al Woods Hole Oceanographic Institution: “El bigscale pomfret es tan diferente del atún o el pez espada, que nos fascina cada vez que aparece en nuestras redes. Mi tripulación y yo disfrutamos mucho colaborando en el marcaje satelital y ha sido muy gratificante ver los resultados”.

La investigación, publicada en Marine
La investigación, publicada en Marine Ecology Progress Series, descifra el papel central de los peces mesopelágicos en el equilibrio oceánico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros satelitales revelaron que la profundidad habitual del bigscale pomfret varía según las condiciones del entorno. Investigadores de Marine Ecology Progress Series y del WHOI observaron que, al desplazarse del mar Slope hacia el mar del Sargazo, la especie ajusta su comportamiento migratorio, lo que modifica su exposición a presas, depredadores mayores y la pesca incidental. La transparencia del agua y la penetración de la luz resultaron determinantes para la ecología de la especie y la organización de la cadena alimentaria pelágica.

La investigación resalta que los peces mesopelágicos medianos cumplen una función crucial en el océano, históricamente subestimada. “Siempre hablamos de la capa mesopelágica como un gran banquete para los depredadores, pero hemos pasado por alto a las especies intermedias”, observó Camrin Braun, biólogo del WHOI y autor principal del estudio. Además, el análisis evidencia que el bigscale pomfret adapta sus migraciones a los cambios ambientales, con impacto directo en la dinámica de los ecosistemas y la gestión de la pesca.

La alianza entre científicos y pescadores, junto con las nuevas tecnologías de rastreo, permitió revelar el rol central de los peces mesopelágicos en el flujo de energía y biomasa del océano profundo. Los resultados confirman que, sin la presencia de estas especies intermedias, la supervivencia de los grandes depredadores y el funcionamiento de las redes alimentarias quedarían comprometidos.

Entender la función de estos peces en la zona crepuscular es clave para comprender el equilibrio natural del océano profundo. Ignorar su papel deja incompleto el conocimiento de la vida marina y de las delicadas conexiones que la sostienen.

Temas Relacionados

Peces mesopelágicosZona crepuscular del océanoPezCadena alimentariaProfundidad del océanoSuperficie del océanoNewsroom BUE

Últimas Noticias

De cortejo a rituales poco conocidos: nuevas evidencias fósiles lograron reconstruir la reproducción de los dinosaurios

El análisis de fracturas óseas y estructuras fósiles permitió a especialistas identificar conductas íntimas y dinámicas sociales inéditas en varias especies. Por qué este hallazgo aporta información clave sobre la diversidad biológica de estos antiguos animales

De cortejo a rituales poco

¿Por qué desaparecieron los “hobbits” de Flores hace 60.000 años? Un estudio resuelve el enigma

Nuevos análisis interdisciplinarios aportan contexto sobre el destino de los Homo floresiensis con evidencia paleontológica y datos ambientales que permitirían conocer los factores detrás de la extinción de esta especie humana única, en la isla de Indonesia

¿Por qué desaparecieron los “hobbits”

Crearon un mapa que revela dónde las olas de calor ponen en jaque al corazón en Argentina

Lo hicieron científicos del Conicet, CONAE y la Universidad Nacional de Córdoba. Cómo identificaron una franja que atraviesa el país donde el aumento de temperatura se traduce en más muertes por enfermedades cardíacas

Crearon un mapa que revela

Cuándo ver la lluvia de meteoros Cuadrántidas y la superluna de enero

Una de las lluvias de meteoros más intensas del calendario astronómico, alcanzarán su máximo esplendor en las primeras noches de enero. El fenómeno coincide este año con una superluna

Cuándo ver la lluvia de

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados en la historia sagrada del mayor complejo prehispánico del suroeste de Estados Unidos?

El estudio en el área de Pueblo Bonito y otros sitios relevantes identificó que aves exóticas originarias de regiones distantes tuvieron un papel ritual y simbólico central en las prácticas y la vida cotidiana de esta cultura

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cristina Pedroche revela nuevas pistas

Cristina Pedroche revela nuevas pistas sobre su vestido en las Campanadas: “Es algo que creo que solo voy a poder hacer yo”

Los 3 factores que han encarecido en 7 euros la factura de la luz en 2025

Nuevos actores y mercados: así se reconfiguraría el crimen organizado en México en 2026, según expertos

El reparto de ‘Stranger Things’ más allá de la serie de Netflix: su trayectoria y los planes de futuro de Millie Bobby Brown y sus compañeros

Joven de 22 años lucha por su vida tras ser atropellada por una camioneta que cruzó un semáforo en rojo en Bogotá

INFOBAE AMÉRICA
Qué esperar de CES 2026,

Qué esperar de CES 2026, la principal feria de tecnología: IA, robótica y electrodomésticos

Los servicios de Eurostar siguen en funcionamiento aunque con retrasos acumulados

Japón advirtió que los ejercicios militares del régimen chino contra Taiwán aumentan las tensiones en la región

Dinamarca se convierte en el primer país de Europa en poner fin al envío de cartas por correo

Hyatt completa la venta de 1.700 millones euros del portfolio inmobiliario de Playa Hotels a Tortuga Resorts

ENTRETENIMIENTO

“Si muero hoy, no habré

“Si muero hoy, no habré hecho nada que realmente me importe”: Anitta detalló por qué decidió reconectar con su familia

Disciplina y constancia en la creatividad son claves poco conocidas para el desarrollo artístico, según la coreógrafa Twyla Tharp

Denise Richards y Aaron Phypers podrían perder su casa en California por una deuda de 84 mil dólares

Un nombre, una disputa legal y dos trayectorias enfrentadas: así Angelina Jolie y Omnaia Jolie Abdou definen la titularidad de ‘Atelier Jolie’

La estrella de “Beverly Hills 90210”, Ian Ziering, es acusado de agresión en nueva demanda civil por altercado vial