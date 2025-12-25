Cómo la NASA rastrea reservas de minerales clave para baterías y energías renovables

La NASA utiliza sensores derivados de tecnología espacial para detectar huellas minerales desde aviones de gran altitud (NASA)

A simple vista, la superficie terrestre parece inmóvil y conocida. Sin embargo, bajo esa aparente quietud se esconden recursos clave para el funcionamiento de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, paneles solares y sistemas de defensa.

En ese sentido, en la última década, los llamados minerales críticos pasaron a ocupar un rol fundamental. Litio, aluminio, zinc, grafito, tungsteno y titanio ya no representan solo materias primas, sino piezas centrales de un rompecabezas global donde convergen energía limpia, innovación tecnológica y competencia entre potencias.

En 2025, esa búsqueda dio un giro llamativo. A más de 18.000 metros de altura, la NASA comenzó a rastrear desde el aire con aviones propios y aplicando tecnología espacial, las huellas minerales del oeste estadounidense con una tecnología derivada de misiones espaciales.

El proyecto GEMx combina ciencia geológica y espectroscopia aérea para mapear posibles depósitos minerales en el oeste americano (NASA)

El objetivo no fue explorar otro planeta, sino comprender mejor el propio suelo. La iniciativa se integró a una carrera global que combina ciencia, geología, economía y política exterior.

La definición de mineral crítico no depende solo de su rareza. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el criterio central es doble: importancia estratégica para la economía y riesgo de interrupción del suministro. En esa lista aparecen materiales esenciales para industrias que sostienen la vida cotidiana moderna.

El litio se volvió indispensable para baterías recargables que impulsan la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energías renovables. El grafito cumple un rol irremplazable en los ánodos de esas baterías.

Estados Unidos impulsa la búsqueda de minerales críticos para reducir su dependencia externa y fortalecer su seguridad económica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los expertos, el aluminio aporta ligereza y resistencia a sistemas de transporte y redes eléctricas. El zinc protege infraestructuras frente a la corrosión. El tungsteno resiste condiciones extremas en herramientas industriales y aplicaciones militares. El titanio combina resistencia, bajo peso y biocompatibilidad, lo que lo vuelve clave en aeronáutica y medicina.

La expansión de energías renovables, la electrificación del transporte y el crecimiento de la infraestructura digital dispararon la demanda de estos minerales. Informes de agencias energéticas y organizaciones ambientales coinciden en que la transición hacia una economía baja en carbono necesita volúmenes de minerales muy superiores a los actuales.

Cada vehículo eléctrico requiere varias veces más minerales que un automóvil convencional. Cada red eléctrica inteligente depende de materiales específicos para almacenar, conducir y regular energía. Sin embargo, las reservas explotables no se distribuyen de manera uniforme.

En ese contexto, la posesión o detección temprana de acumulaciones minerales representa una ventaja estratégica. No solo garantiza acceso a insumos clave, sino que también permite planificar cadenas de valor más largas, con mayor valor agregado local.

Tecnología espacial para mirar hacia abajo

Cada mineral refleja longitudes de onda específicas lo que permite su identificación sin excavaciones directas en el terreno (NASA)

La búsqueda de minerales críticos ya no depende únicamente de exploraciones tradicionales en tierra. En el oeste de Estados Unidos, la NASA y el Servicio Geológico estadounidense pusieron en marcha un proyecto conjunto llamado GEMx, orientado a identificar trazas superficiales de estos recursos desde el aire.

El corazón de esa iniciativa es el sensor AVIRIS-5, un espectrómetro de imágenes visibles e infrarrojas que deriva de tecnología desarrollada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro en la década de 1970.

Con un tamaño similar al de un microondas, el AVIRIS-5 se instaló en el morro de un avión de gran altitud ER-2, capaz de volar a más de 18.200 metros sobre la superficie terrestre.

Desde esa altura, el sensor detecta cómo los minerales reflejan distintas longitudes de onda de la luz solar. Cada composición química posee una firma espectral particular, una especie de huella digital que permite identificarla sin necesidad de excavaciones directas.

La demanda de minerales críticos crece con la electrificación del transporte y el desarrollo de infraestructuras energéticas limpias (NASA)

Desde 2023, el proyecto GEMx cubrió más de 950.000 kilómetros cuadrados del oeste americano, una región donde los desiertos facilitan la observación por la escasez de vegetación. El objetivo no fue extraer, sino mapear. Detectar dónde podrían encontrarse depósitos valiosos antes de invertir en exploraciones costosas y potencialmente invasivas.

La tecnología no nació para la minería. Sensores similares viajaron en naves espaciales para estudiar Marte, Mercurio y Plutón. Uno de ellos incluso se dirige a Europa, una luna de Júpiter, para buscar condiciones químicas compatibles con la vida. Esa herencia espacial refuerza una idea central: las herramientas que permiten explorar otros mundos también pueden ayudar a comprender y gestionar mejor los recursos de la Tierra.

La tecnología AVIRIS-5 no solo apunta a la minería. Dana Chadwick, científica del sistema terrestre del JPL, destacó el potencial más amplio del sensor. “La variedad de preguntas que se pueden abordar con esta tecnología es realmente emocionante, desde la gestión del territorio hasta los recursos hídricos de la capa de nieve y el riesgo de incendios forestales”, declaró. Luego agregó: “Los minerales críticos son solo el comienzo de AVIRIS-5”.

El titanio y el tungsteno se usan en aeronáutica medicina e industria por su resistencia ligereza y desempeño en condiciones extremas ( REUTERS/Maxim Shemetov)

Ese enfoque integral refleja una tendencia más amplia. La detección de recursos ya no se limita a identificar riqueza económica, sino que se integra a estrategias de gestión ambiental y planificación territorial. Conocer la composición del suelo también ayuda a evaluar riesgos, conservar ecosistemas y tomar decisiones informadas sobre uso del territorio.

El reciclaje emerge como una pieza clave. Baterías, dispositivos electrónicos y componentes industriales contienen minerales valiosos que pueden reincorporarse a la cadena productiva. Sin embargo, la tecnología y la infraestructura para reciclar a gran escala todavía presentan limitaciones. Mientras tanto, la demanda sigue creciendo y empuja a buscar nuevas fuentes.