Lograr la remisión de la prediabetes sin fármacos disminuye a la mitad el riesgo cardíaco

La normalización de la glucosa en prediabetes muestra efectos cardiovasculares positivos según análisis global (Imagen Ilustrativa Infobae)

La remisión de la prediabetes, entendida como la normalización de los niveles de glucosa sin necesidad de medicación, se asocia con una reducción cercana al 50% en el riesgo de muerte cardiovascular o insuficiencia cardíaca a largo plazo.

Así lo indica un análisis post-hoc de dos grandes estudios internacionales, publicado en The Lancet Diabetes and Endocrinology y destacado por el cardiólogo Eric Topol, quien señaló en su cuenta de X: “La normalización de la glucosa en personas con prediabetes, es decir, lograr la remisión, se asocia con una reducción a la mitad de los principales eventos cardiovasculares adversos en las décadas siguientes”.

La prediabetes, un estado intermedio entre los niveles de glucemia normal y la diabetes tipo 2, se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca y muerte prematura. Aunque las intervenciones en el estilo de vida han demostrado reducir la incidencia de diabetes tipo 2, su impacto sobre los eventos cardiovasculares no había sido consistente en estudios previos.

El estudio analizó datos de más de 2.900 personas con prediabetes en Estados Unidos y China. Según el estudio, alcanzar la remisión prediabética se asocia con un beneficio a largo plazo, reduciendo a la mitad el riesgo de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca en diversas poblaciones. Este hallazgo, debatido durante décadas, aporta evidencia sólida sobre el impacto de la remisión en la salud cardiovascular, más allá de la prevención de la diabetes tipo 2.

El vínculo entre remisión de prediabetes y menor insuficiencia cardíaca se fortalece en estudios a largo plazo (Imagen ilustrativa infobae)

La investigación se basó en dos ensayos clínicos de referencia: el Estudio de Resultados del Programa de Prevención de la Diabetes (DPPOS) en Estados Unidos, con 2.402 participantes, y el Estudio de Resultados de Prevención de la Diabetes DaQing (DaQingDPOS) en China, con 540 participantes.

En el DPPOS, la remisión se evaluó tras un año de intervención, mientras que en el DaQingDPOS se consideró al cabo de seis años. La remisión se definió según los criterios de la Asociación Americana de la Diabetes (ADA): glucosa en ayunas inferior a 100 mg/dL, glucosa a las dos horas menor a 140 mg/dL y hemoglobina glucosilada (HbA1c) por debajo del 5,7%, todo ello sin el uso de fármacos para reducir la glucosa. El seguimiento de los participantes se extendió durante dos a tres décadas, lo que permitió evaluar el efecto a largo plazo de la remisión sobre los eventos cardiovasculares y la mortalidad.

En el DPPOS, solo una minoría de los participantes logró la remisión de la enfermedad después de un año de intervención, pero quienes sí lo lograron tuvieron menos riesgo de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, la tasa fue de 1,74 eventos por 1.000 personas-año en el grupo con remisión, frente a 4,17 en quienes no la alcanzaron. Datos similares se vieron en el DaQingDPOS, con una diferencia también a favor del grupo en remisión tras más de 30 años de seguimiento. Un análisis conjunto de ambos estudios concluyó que la remisión se asocia con una reducción significativa del riesgo tanto de eventos cardiovasculares como de mortalidad en general.

Alcanzar la normoglucemia sin fármacos podría transformar el abordaje preventivo de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores de The Lancet Diabetes and Endocrinology subrayan que estos hallazgos podrían transformar las estrategias de prevención cardiovascular en personas con prediabetes. Hasta ahora, las guías clínicas recomendaban intervenciones en el estilo de vida —como dieta y ejercicio— para prevenir la progresión a diabetes tipo 2, pero no establecían objetivos glucémicos específicos para reducir el riesgo cardiovascular.

El estudio sugiere que la remisión de la prediabetes debería considerarse un objetivo terapéutico prioritario, junto con la pérdida de peso, para ofrecer una protección adicional frente a eventos cardiovasculares y mortalidad. Conceptualmente, lograr la normoglucemia se asemeja a la normalización de la presión arterial en la hipertensión o la reducción del colesterol en la hipercolesterolemia.

Los resultados de este análisis post-hoc aportan evidencia de que la remisión, más allá de la simple pérdida de peso, se asocia con mejoras en la sensibilidad a la insulina, reducción de la adiposidad visceral y menor inflamación, lo que podría explicar el beneficio cardiovascular observado. Sin embargo, las tasas de remisión fueron bajas en ambos estudios, lo que plantea desafíos para su implementación a gran escala.

Los autores reconocen que, aunque la progresión favorable de la prediabetes se perfila como un objetivo clínico relevante, serán necesarios estudios prospectivos y aleatorizados de mayor tamaño para confirmar estos hallazgos y definir estrategias óptimas para alcanzar la remisión en diferentes poblaciones.

La evidencia de The Lancet Diabetes and Endocrinology impulsa nuevas estrategias en prevención cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, será importante determinar cómo integrar los programas de remisión basados en el estilo de vida con enfoques farmacológicos u otras intervenciones médicas en la prevención de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

La evidencia reunida por The Lancet Diabetes and Endocrinology sugiere que la remisión de la prediabetes podría establecerse como un nuevo estándar en la prevención de la morbilidad y mortalidad cardiovascular, con potencial de aplicación global y beneficios sostenidos a largo plazo.