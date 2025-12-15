Ciencia

Científicos analizaron cómo cambió la genética de un oso pardo que convive cerca de humanos

Expertos de Italia y Francia investigaron rasgos de esta especie, que suele transitar en entornos rodeados de pueblos y carreteras

Guardar
Los osos pardos de los
Los osos pardos de los Apeninos desarrollaron adaptaciones genéticas que favorecen la docilidad tras siglos de convivencia con humanos en Italia/

Los osos pardos de los Apeninos viven desde hace siglos en el centro de Italia rodeados de pueblos y carreteras, a diferencia de otras especies que deambulan por bosques remotos.

Un equipo de investigadores demostró que estos animales desarrollaron adaptaciones genéticas que favorecen su docilidad al convivir con las personas. No obstante, la especie perdió diversidad genética.

El estudio, publicado en la revista Molecular Biology and Evolution, detalló que la población sufrió “una pérdida extrema en la diversidad genómica”, pero en paralelo fijó variantes en genes relacionados con la reducción de la agresividad.

Un estudio revela que la
Un estudio revela que la población de osos pardos de los Apeninos sufrió una pérdida extrema de diversidad genética debido al aislamiento y la persecución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los científicos, la convivencia estrecha con los humanos dejó una huella en el ADN de los osos, ya que la frecuencia de variantes asociadas a rasgos conductuales sugiere la acción combinada de selección y deriva genética.

El análisis confirmó que, pese a la disminución en la variabilidad de sus genes, los osos de los Apeninos exhiben cambios en el comportamiento y genética que otros grupos europeos no muestran.

Detrás de este hallazgo están Giulia Fabbri, Roberto Biello, Maëva Gabrielli y un consorcio de expertos de la Universidad de Ferrara, el Centro de Investigación sobre Biodiversidad y Medio Ambiente y diversas instituciones francesas e italianas.

Por qué investigan la relación entre osos y humanos

El trabajo parte de una duda: ¿puede la vida cerca de humanos cambiar a un animal salvaje no solo en su comportamiento, sino también en sus genes?

Los investigadores eligieron al oso pardo de los Apeninos (Ursus arctos marsicanus), una subespecie con menos de 60 ejemplares, para ver de qué forma una convivencia diaria termina por modificar a un animal naturalmente esquivo.

Investigadores identificaron variantes genéticas en
Investigadores identificaron variantes genéticas en los osos de los Apeninos asociadas a la reducción de la agresividad y la tolerancia hacia las personas./Archivo J. Muñoz

Generaciones de osos han tenido que adaptarse a la fragmentación de su hábitat, la presencia humana y la persecución. Estas presiones repetidas forzaron a la población a ajustar sus respuestas y sus genes.

La docilidad de estos animales frente a las personas se suma a una historia de aislamiento y caza que redujo su diversidad genética de modo extremo.

El objetivo del trabajo fue establecer si la baja agresividad de estos osos deriva solo del aprendizaje social o si la selección natural, bajo la presión humana, dejó marcas duraderas en el material genético.

Era vital saber si las diferencias con otros osos de Europa debían explicarse solo por el azar o si existía selección positiva en su evolución.

Para analizarlo, los expertos pusieron foco tanto en las historias de convivencia como en los genes, para correlacionar la pérdida de variabilidad genética con las adaptaciones en la conducta.

Genomas, laboratorio y resultados inesperados

La baja diversidad genética de
La baja diversidad genética de los osos de los Apeninos aumenta el riesgo de extinción, pero sus adaptaciones podrían favorecer su persistencia en entornos humanos (Freepik)

Los investigadores elaboraron un genoma de referencia de alta calidad usando ADN extraído de una hembra de oso llamada Lauretta.

Aplicaron tecnologías de secuenciación de última generación para comparar su ADN con el de otros osos de Eslovaquia y América del Norte.

El proceso incluyó más de 12 millones de variantes genéticas analizadas, lo que permitió reconstruir la historia evolutiva de estos osos y comparar sus adaptaciones frente a diferentes ambientes y grados de convivencia humana.

Una de las herramientas clave fue el análisis de regiones genéticas bajo presión selectiva reciente.

Los científicos recomiendan evitar el
Los científicos recomiendan evitar el cruce de los osos pardos de los Apeninos con otras poblaciones para preservar su singularidad genética (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo encontró que los osos pardos de los Apeninos poseen un patrón de diversidad genómica único, que incluye señales selectivas en genes vinculados con la reducción de la agresividad. Eso marcó una diferencia concreta frente a otras poblaciones no expuestas a humanos.

Entre los genes afectados, los más destacados resultaron ser DCC y SLC13A5, señalados en investigaciones previas como responsables de la docilidad y baja agresividad en mamíferos.

Aun con la acumulación de mutaciones perjudiciales, la población persiste. “El resultado último es el aumento de las posibilidades de persistencia de la población en un entorno dominado por los humanos, pese a una caída extrema de la variación genómica y la acumulación de mutaciones perjudiciales”, señalaron.

El caso de los osos
El caso de los osos de los Apeninos demuestra cómo la convivencia forzada con humanos puede dejar huellas profundas en el comportamiento y los genes de especies en peligro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis del ARN, que transporta los mensajes genéticos para fabricar proteínas, permitió identificar cambios en la forma en que los genes se “leen” en estos osos.

La frecuencia de variantes asociadas al comportamiento elevó la probabilidad de que estas adaptaciones surgieran por la convivencia forzada y la historia de aislamiento.

Los investigadores concluyeron que la interacción constante con las personas fijó, en poco más de un siglo, alelos que favorecen la tolerancia y la baja agresividad, una “automodificación genética” que ocurre en la naturaleza bajo presión extrema.

Qué hacer y qué evitar con la conservación

La convivencia prolongada con humanos
La convivencia prolongada con humanos marca a esta subespecie de oso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los resultados, los científicos recomendaron que se evite el cruce de los osos pardos de los Apeninos con otras poblaciones porque es el mejor modo de preservar su singularidad genética.

Uno de los límites del trabajo es la imposibilidad de separar en su totalidad el papel de la selección y el de la deriva genética, algo que ocurre en grupos tan chicos. Otro reto es que la baja diversidad genética puede poner en riesgo su supervivencia a largo plazo.

El equipo pide conservar el hábitat y proteger de modo estricto a los actuales ejemplares, porque las adaptaciones genéticas pueden “tener un papel relevante en reducir el riesgo de extinción incluso en poblaciones pequeñas, aisladas y con variabilidad erosionada”.

Estos osos se convirtieron, como sugieren los investigadores, en un ejemplo de cómo la convivencia con los humanos puede dejar huellas profundas tanto en los comportamientos como en los genes, una lección para la conservación de otras especies en peligro.

Temas Relacionados

GenéticaOsos pardosOsos pardo de los ApeninosADNConservaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un telescopio espacial de la NASA rastreará asteroides cercanos a la Tierra para anticipar posibles impactos

Esta misión innovadora proporciona nuevas herramientas de defensa planetaria. Los detalles

Un telescopio espacial de la

¿Adiós al misterio? Científicos identifican cuál es el mecanismo que guía a las aves migratorias

Un avance reciente publicado en Science permite a la ciencia avanzar en la resolución de uno de los enigmas más antiguos sobre el comportamiento animal. Los investigadores exploran la base biológica y tecnológica detrás de la sorprendente capacidad de orientación durante sus travesías, según National Geographic

¿Adiós al misterio? Científicos identifican

Un estudio revela por qué el arroz necesita estrategias propias para que la edición genética funcione en su cultivo

Una colaboración entre Reino Unido y Brasil demostró que técnicas exitosas en otros cereales no logran modificar esta planta. Cuáles son los métodos que están en desarrollo para avanzar en su mejora genética

Un estudio revela por qué

Lograr la remisión de la prediabetes sin fármacos disminuye a la mitad el riesgo cardíaco

Un metanálisis internacional publicado en The Lancet reveló que normalizar los valores glucémicos mejora la supervivencia y disminuye la insuficiencia cardíaca en quienes presentan alteraciones previas al diagnóstico de diabetes

Lograr la remisión de la

El mayor estudio sobre dietas vegetarianas y veganas en niños reveló riesgos y beneficios

Un equipo de Italia, Estados Unidos y Australia analizó datos de miles de chicos y adolescentes. Detectó que los regímenes basados en plantas requieren atención especial a nutrientes clave para garantizar un buen crecimiento

El mayor estudio sobre dietas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Beca Rita Cetina 2025: qué

Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos del lunes 15 al viernes 19 de diciembre

Confirmaron otra condena a Lázaro Báez en la causa “El Entrevero”: ya acumula penas por casi 20 años de cárcel

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de diciembre: por manifestaciones, MB cierra estaciones en dos líneas

Ojo si vive o piensa viajar a Cartagena: anuncian Pico y placa de 24 horas para particulares y motocicletas durante la temporada alta

Lima: conoce el precio de la gasolina este lunes 15 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
Alemania y Ucrania crearon una

Alemania y Ucrania crearon una empresa conjunta para producir drones militares a gran escala en Europa

El régimen de Nicolás Maduro suspendió el suministro de gas a Trinidad y Tobago por su apoyo a operaciones militares de Estados Unidos

(Crónica) El Espanyol despega en Getafe y el Mallorca aprovecha un regalo del Elche

0-1. El uruguayo Cabrera prolonga la alegría del Espanyol

Macron asegura que el Estado "ganará" la nueva batalla contra el narcotráfico en Marsella

ENTRETENIMIENTO

La última entrevista de Rob

La última entrevista de Rob Reiner antes de morir: “Amamos a todos nuestros hijos, incluso a los malos”

Gastón regresa a la pantalla grande: Disney apuesta por un spin-off del famoso villano

Zooey Deschanel se despide entre lágrimas de Rob Reiner: “Atesoro cada momento a su lado”

Cancelan la premiere de ‘Avatar: Fire and Ash’ en Sídney tras la tragedia de Bondi Beach: “Nuestros corazones están con la comunidad”

Rob Reiner protagonizó una fuerte discusión con su hijo en una fiesta antes de su muerte