Ciencia

El cometa interestelar 3I/ATLAS reveló un resplandor verde inesperado

El cometa reapareció con un resplandor verdoso sobre la cima del Maunakea en Hawái y sorprendió a la comunidad astronómica

Guardar
Imagen captada por Gemini Norte
Imagen captada por Gemini Norte del cometa 3I/ATLAS mostrando un resplandor verdoso en su atmósfera NSF NOIRLab

Bajo uno de los cielos más limpios del planeta, entre la quietud de la cima del Maunakea en Hawái, un grupo de jóvenes observadores y expertos de la astronomía compartió el privilegio de presenciar lo que para muchos será un evento único en la vida: el tercer objeto interestelar jamás detectado atravesando el Sistema Solar y mostrando un resplandor verdoso inesperado.

Según el Laboratorio Nacional de Investigación en Astronomía Óptica-Infrarroja de la NSF (NOIRLab), el Cometa 3I/ATLAS sorprendió a la comunidad científica tras reaparecer después de su paso detrás del Sol, regalando una imagen fascinante captada el 26 de noviembre de 2025 por el telescopio Gemini Norte.

3I/ATLAS no es un cometa ordinario. Se trata de un visitante proveniente de fuera del Sistema Solar, siguiendo una trayectoria hiperbólica que lo alejará irremediablemente hacia el espacio interestelar. Identificado a más de 210.000 kilómetros por hora y descubierto a finales de junio, el objeto solo había tenido dos predecesores documentados: 1I/‘Oumuamua y 2I/Borisov. Su comportamiento ha desconcertado a los expertos, quienes, como han advertido que el 3I/ATLAS es probablemente el mayor y más antiguo objeto interestelar visto hasta ahora.

Imagen detallada del cometa interestelar
Imagen detallada del cometa interestelar 3I/ATLAS tomada con el Espectrógrafo Multi-Objetos Gemini (GMOS) en el telescopio Gemini Norte, ubicado en Maunakea, Hawái NSF NOIRLab

La más reciente sesión de observación, desarrollada como parte del programa Shadow the Scientists, integró a estudiantes de todo el planeta en una experiencia real de recolección de datos astronómicos. De acuerdo con NOIRLab, estas iniciativas buscan acercar la investigación de vanguardia al público mediante la participación directa en experimentos científicos auténticos, consolidando un puente entre la educación y la ciencia de frontera.

De rojizo a verde: el enigma del resplandor

Las primeras imágenes obtenidas desde Gemini Sur en Chile sugerían una coloración rojiza en el cometa. Tras su retorno y con la ayuda del Espectrógrafo Multi-Objetos de Gemini (GMOS), una nueva fotografía reveló el tenue brillo verdoso que caracteriza actualmente a la coma del 3I/ATLAS.

“El cometa permanece fijo en el centro del campo visual, mientras las estrellas de fondo forman rayas de colores, mostrando el movimiento relativo del cielo nocturno”, describió NOIRLab en su comunicado oficial.

La explicación tras este color es física y química. Cuando los gases de la coma —el halo brillante que rodea el núcleo— comienzan a evaporarse debido al calor solar, liberan moléculas como el carbono diatómico (C2), responsable de la característica tonalidad verde. Tal fenómeno ocurre en varios cometas, aunque en 3I/ATLAS el cambio de tonalidad fue más notorio después de su aproximación al Sol.

El cometa 3I/ATLAS atraviesa el
El cometa 3I/ATLAS atraviesa el cielo cerca de la constelación de Virgo tras cruzar detrás del Sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estos descubrimientos, los astrónomos mantienen la incertidumbre sobre cómo evolucionará el cometa en su trayecto final fuera del sistema solar.

“No sabemos aún cómo reaccionará a medida que se aleje del Sol y baje su temperatura. Muchos cometas presentan reacciones diferidas al calor solar, pues el calor puede penetrar lentamente en el interior y activar emisiones de nuevos químicos o incluso provocar estallidos”, señalaron desde el NOIRLab.

La observación minuciosa del objeto continúa, ya que las próximas semanas prometen ser determinantes. El Gemini Norte seguirá rastreando cualquier cambio en la composición de los gases y la posible aparición de nuevas explosiones en el cometa. El interés no es solo científico: la información recopilada ayudará a entender cómo se forman y evolucionan estos raros viajeros y qué secretos pueden guardar acerca de la formación de los primeros sistemas estelares de la galaxia.

Ciencia abierta y colectiva

Una de las novedades de esta campaña de observación fue la integración de estudiantes y miembros del público a través de la iniciativa Shadow the Scientists, promovida por el NOIRLab y respaldada por el programa CrEST de la Universidad de California, Santa Cruz.

“Compartir una experiencia de observación en algunas de las mejores condiciones da al público una vista en primera fila de nuestro visitante interestelar. Además, esto ayuda a desmitificar el proceso científico y otorga transparencia al estudio de este fascinante objeto”, declaró Bryce Bolin, investigador principal del programa.

El telescopio ubicado en Maunakea,
El telescopio ubicado en Maunakea, Hawái, captó la evolución cromática del cometa durante noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toda la información recolectada está disponible públicamente en el archivo del Observatorio Gemini, siguiendo la apuesta de NOIRLab por democratizar la ciencia y extender el aprendizaje sobre fenómenos celestes a la mayor cantidad de personas posible.

Tras reaparecer cerca del sistema estelar triple Zaniah, en la constelación de Virgo, 3I/ATLAS ha continuado su viaje, alejándose progresivamente no solo del Sol, sino de toda la influencia gravitacional del Sistema Solar. Se estima que el 19 de diciembre completará su máxima cercanía a la Tierra, a más de 270 millones de kilómetros.

Los expertos mundiales aguardarán atentos cualquier cambio en el comportamiento del visitante cósmico, sabiendo que este tipo de objetos rara vez ofrece segundas oportunidades. Como resumió el propio Bolin: “Permitir al público ver lo que hacemos los astrónomos y cómo lo hacemos añade transparencia a nuestro estudio de este fascinante objeto”.

Temas Relacionados

Cometa 3I/ATLASCometas InterestelaresCiencia EspacialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Robots y neurociencia buscan descifrar el misterio de las cosquillas

Un equipo de investigadores en Países Bajos utiliza tecnología robótica y mediciones neuronales para analizar por qué ciertos estímulos táctiles desencadenan risa, incomodidad o dolor. El fenómeno, estudiado también en animales, abre nuevas preguntas sobre la percepción, la evolución y los vínculos sociales

Robots y neurociencia buscan descifrar

El cerebro y el campo cuántico: una hipótesis revolucionaria sobre el origen de la conciencia

Un estudio alemán sugiere que la mente podría surgir de la interacción entre las neuronas y la energía del punto cero, una fuente cuántica presente en todo el universo

El cerebro y el campo

Crean un biochip programable que puede transformar la manera en que la ciencia responda a futuras pandemias

Un dispositivo diseñado por el Instituto Weizmann promete acelerar el desarrollo de terapias, ofrecer pruebas inmunitarias precisas y permitir la adaptación inmediata ante la llegada de nuevos virus emergentes

Crean un biochip programable que

Cómo la inteligencia artificial acelera la nueva era de los viajes espaciales y potencia la propulsión nuclear

El aprendizaje automático ya se utiliza para optimizar motores nucleares, entrenar mejor a los astronautas, gestionar desechos y automatizar robots y naves. Con la demanda de cohetes en aumento, la IA se perfila como el factor decisivo para diseñar la próxima generación de exploradores cósmicos

Cómo la inteligencia artificial acelera

Suba de casos de gripe H3N2: el virus puede ingresar por múltiples vías en una comunidad y acelerar los brotes

Lo reveló un equipo de investigadores de Estados Unidos, Francia, Nicaragua y Austria, tras estudiar los contagios con técnicas de vigilancia y análisis genético. Por qué los resultados ayudan a explicar cómo el virus puede propagarse

Suba de casos de gripe
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marcha de la Generación Z:

Marcha de la Generación Z: horarios, rutas y cierres viales este 14 de diciembre

Estuvo siete años acusado de abusar de su hija, pero en el juicio ella reconoció que había mentido y la Justicia lo absolvió

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

El PRI se suma al meme viral “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny y lo linchan en redes

Tragedia en Ucayali: joven es asesinado al defender a madre de ataque de su expareja

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

México descarta presencia en el país de la variante K de influenza A H3N2

El primer ministro de Tailandia hablará este viernes con Trump sobre conflicto con Camboya

Mohamed asegura que el Toluca está vivo en su anhelo de ser el campeón del Apertura

Zelenski confirma que estará en los contactos sobre Ucrania de Berlín

Conmoción en Estados Unidos: una mujer sufrió quemaduras severas tras una agresión química en la vía pública

ENTRETENIMIENTO

Josh Hutcherson reveló que recién

Josh Hutcherson reveló que recién conoció el rechazo después del éxito de Los Juegos del Hambre

La curiosa historia de Jon Bon Jovi y su primer sueldo: USD180 por cantar para un disco de Star Wars

“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía