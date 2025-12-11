Un fotógrafo captó una imagen inédita del cometa 3I/ATLAS en su aproximación a la Tierra

El cometa 3IATLAS se aproxima a la Tierra desde más de 270 millones de kilómetros, un visitante interestelar que fascina a científicos y aficionados (@osama.fathi.nsw)

El cometa 3I/ATLAS avanza hacia el momento de mayor aproximación a la Tierra, que será el próximo 19 de diciembre. Y aunque todavía mantiene una distancia superior a los 270 millones de kilómetros, ya provocó una oleada de observaciones desde distintos rincones del planeta.

La más reciente pertenece al astrofotógrafo Osama Fathi, que trabajó en la oscuridad absoluta del Desierto Negro de Egipto para registrar algo que nadie había logrado hasta ahora: la primera fotografía tomada por un aficionado desde la Tierra del cometa interestelar 3I/ATLAS.

En una noche sin luces urbanas y con el horizonte recortado apenas por las siluetas de acacias y colinas volcánicas, el fotógrafo logró aislar al misterioso visitante interestelar que mantiene en vilo al mundo científico. Su captura se convirtió en un hito inesperado dentro del seguimiento global del cometa que se aproxima a nuestro planeta en los próximos días.

El registro terrestre del 3IATLAS complementa observaciones del Hubble y del James Webb, un aporte inesperado al estudio del cometa interestelar (NASA)

Que un aficionado lograra complementar ese monitoreo profesional sorprendió a investigadores de distintos países, no solo por la nitidez del registro sino porque demuestra que, bajo un cielo realmente oscuro y con equipo adecuado, es posible documentar un objeto originado en otro sistema estelar sin depender de instrumentos espaciales de alta complejidad.

El cuerpo celeste interestelar 3I/ATLAS forma parte de un grupo tan diminuto como fascinante: los cometas interestelares. Solo tres de ellos fueron detectados con plena confirmación científica. Su rareza convierte cada aproximación en una oportunidad irrepetible para estudiar la dinámica de objetos que se formaron en otros sistemas planetarios.

Durante las últimas semanas, distintos telescopios espaciales captaron imágenes del cometa. Entre ellos se encuentran el Telescopio Espacial Hubble, el Telescopio Espacial James Webb, instrumentos solares de la NASA e incluso sondas que se dirigen a Marte y Júpiter.

El cometa muestra un tenue resplandor verde generado por emisiones de gas cianuro en su coma, una señal química detectada en cuerpos lejanos (NASA)

Cada uno aportó datos diferentes sobre la composición, la actividad y la trayectoria del visitante. Sin embargo, la foto que más impacto generó no provino de ningún observatorio orbital. Fue tomada desde la superficie terrestre con un equipo accesible para aficionados.

A medida que se acerca el día de máxima proximidad, los especialistas confirman que el 3I/ATLAS representa un caso único por su actividad y por la presencia simultánea de un halo gaseoso y dos colas bien definidas. Las agencias espaciales esperan publicar datos detallados recién en 2026, cuando finalice la etapa de análisis que comenzó con sondeos remotos como los del explorador Juice de la Agencia Espacial Europea.

Mientras tanto, la foto tomada desde Egipto ofrece una ventana singular a un objeto que volverá al espacio interestelar y, probablemente, nunca más pasará cerca de nuestro Sistema Solar.

Las misiones espaciales analizan la estructura y composición del cometa, cuyos datos completos recién se publicarán durante febrero de 2026 (Hubble)

La imagen que cambió la conversación científica

La fotografía de Fathi se tomó a las tres de la madrugada, cuando la ausencia total de contaminación lumínica permitió un contraste ideal entre el cielo profundo y la débil luminosidad del cometa.

El fotógrafo explicó su sensación en pleno desierto con un texto que circuló ampliamente: “Desde el corazón del Desierto Negro de Egipto, donde las colinas volcánicas se alzan como centinelas silenciosos y las acacias se alzan solitarias contra la noche, un objeto de otro sistema estelar se desliza por nuestro cielo: el cometa interestelar 3I/ATLAS”.

Esa descripción generó un interés inmediato en la comunidad astronómica porque reflejó exactamente lo que la imagen mostraba: un cuerpo celeste de brillo tenue, atravesado por un resplandor verde sutil y rodeado por un halo de gas que se distingue sin esfuerzo.

La ESA identificó en el 3IATLAS un halo de gas y dos colas diferentes, una formada por plasma cargado y otra compuesta por finas partículas de polvo (ESA)

“En esta imagen, el tenue resplandor verde del 3I/ATLAS se desliza entre los árboles del desierto, un visitante más antiguo que nuestro Sol, que pasó por el Sistema Solar solo una vez antes de regresar al espacio interestelar”, agregó en sus redes sociales.

Ese resplandor verde motivó numerosas consultas sobre la composición química del objeto. La explicación apareció en un tercer fragmento del texto del fotógrafo: “El sutil tono cian del cometa proviene de la tenue emisión de gas radical cianuro en su coma; Una huella química compartida con cometas distantes, pero que llega aquí desde un sistema planetario que nunca veremos”.

Los científicos destacaron la importancia de esa observación: la presencia del radical cianuro aporta pistas sobre las condiciones en las que se formó el cometa y permite compararlo con cuerpos del Sistema Solar que poseen composiciones similares.

El cielo oscuro del Desierto Negro permitió nuevas observaciones del 3IATLAS, una oportunidad única antes de su máximo acercamiento a la Tierra

El hecho de que comparta estructuras químicas con cometas locales sugiere que los procesos de formación en otros sistemas pueden presentar puntos de coincidencia que aún se desconocen por completo.

Para lograr la foto final, Fathi utilizó una cámara astromodificada con un objetivo telescópico y un aumento óptico de tres veces, lo que produjo una distancia focal efectiva cercana a 750 milímetros. Ese enfoque permitió aislar al cometa del horizonte y captar su estructura con claridad. Luego, el fotógrafo apiló 60 exposiciones de 60 segundos a un ISO de 1500, seguidas por otras 60 de 30 segundos. Esa técnica reveló con mayor precisión la coma gaseosa y separó los trazos del cometa respecto del fondo estelar, un desafío frecuente cuando se fotografían cuerpos en movimiento angular constante.

Esa combinación de largos tiempos de exposición y cielos extremadamente oscuros resultó perfecta para destacar la doble cola ya confirmada por la ESA en sus propias observaciones. La agencia informó que vio un “halo brillante de gas que rodea al cometa, conocido como su coma”, junto con “un indicio de dos colas”. En las imágenes del instrumento NavCam, la cola de plasma aparece hacia la parte superior, mientras que la cola de polvo se proyecta en dirección opuesta con un brillo mucho más tenue.

Un cometa que redefine las expectativas científicas

La imagen capturada por Juice reveló actividad alrededor del cometa, un hallazgo que sorprendió a especialistas por su claridad preliminar (NASA)

La foto de Fathi no solo aportó una vista estética del cometa. También sirvió como una comparación útil para las observaciones obtenidas por instrumentos espaciales. Los especialistas destacaron que un objeto tan distante pueda verse con nitidez desde la Tierra con equipamiento relativamente accesible.

Ese detalle anticipa un fenómeno frecuente: la combinación de tecnología comercial de alta sensibilidad y cielos adecuados permite a aficionados documentar eventos que antes dependían exclusivamente de observatorios profesionales.

El caso del 3I/ATLAS presenta además un rasgo que llamó la atención de investigadores de diferentes países. El cometa no solo muestra actividad en la coma y dos colas bien diferenciadas. También parece presentar variaciones de brillo asociadas a su rotación y a la sublimación de diferentes materiales volátiles. Los telescopios espaciales seguirán monitoreando esos cambios durante las próximas semanas para determinar si responden a procesos internos, a variaciones solares temporales o a combinaciones entre ambos fenómenos.

Aficionados con telescopios de alcance medio pueden observar el 3IATLAS, una rareza interestelar que solo pasa una vez por el Sistema Solar (NASA)

La misión Juice de la ESA también aportó información preliminar. Cinco de sus instrumentos detectaron señales indirectas sobre la composición del cometa y enviaron datos que permanecen bajo análisis. Los científicos descargaron solo una cuarta parte de una imagen de NavCam para verla de manera inmediata, impulsados por la ansiedad de comprender cómo lucía el objeto. La sorpresa fue inmediata. El cometa se observó con claridad, rodeado de señales de actividad que coincidieron con lo que luego detectó Fathi desde Egipto.

El 3I/ATLAS también captó el interés de equipos científicos porque representa un ejemplo perfecto de tránsito interestelar. El segundo cometa confirmado en esa categoría fue 2I/Borisov, registrado en 2019, y antes de él se identificó 1I/ʻOumuamua, cuyo comportamiento atípico aún motiva hipótesis. El nuevo visitante ofrece la oportunidad de comparar mecanismos de actividad entre los tres objetos y de analizar diferencias en composición, brillo y estructura.

Cada detalle observado ayuda a comprender las condiciones físicas de los lugares donde estos cuerpos se formaron. Además, estas observaciones permiten responder preguntas fundamentales sobre la evolución de sistemas planetarios y los elementos que comparten regiones de la galaxia separadas por vastas distancias.

El primer cometa confirmado en esa categoría fue 1I/ʻOumuamua

La imagen del Desierto Negro llegó en un momento crucial para este tipo de estudios. El cometa se acerca al punto de mayor proximidad y luego seguirá una trayectoria que lo alejará para siempre del Sistema Solar. Ese carácter fugaz otorga un valor adicional a cada captura. En palabras del propio Fathi: “En esa escena tranquila y hermosa, 3I/ATLAS apareció en el campo de visión: un visitante débil de otro sistema estelar, cruzando nuestro cielo una vez en la vida mientras el desierto dormía”.

La comunidad científica reconoce que estos registros cumplen un papel doble. Por un lado, complementan los datos de sondas y telescopios espaciales. Por el otro, acercan fenómenos extraordinarios al público general, que ahora puede observar un cometa interestelar sin recurrir a instrumentos exclusivos de agencias espaciales.

El 3IATLAS se convirtió en un fenómeno de estudio global, observado desde sondas rumbo a Júpiter y desde la oscuridad profunda del Sahara egipcio (NASA)

La combinación de observaciones terrestres, telescopios orbitales y misiones interplanetarias permitirá reconstruir la historia completa del 3I/ATLAS durante los próximos meses. Aunque su paso será breve, el conocimiento que deja promete extenderse durante décadas.

Las fotos tomadas por aficionados como Fathi funcionan como un recordatorio de que el universo ofrece oportunidades únicas para quienes deciden observar con la paciencia y la sensibilidad adecuadas.