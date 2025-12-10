Ciencia

Descubren un mecanismo inesperado en la acción de los antibióticos sobre la microbiota intestinal

Un equipo de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos descubrió que las tetraciclinas, más allá de eliminar bacterias, inducen nuevos compuestos en la microflora. Cómo los resultados podrían usarse en terapias innovadoras

Guardar
El estudio de la Universidad
El estudio de la Universidad de Princeton revela que las tetraciclinas alteran la microbiota intestinal y el sistema inmunitario humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de los antibióticos sobre la microbiota intestinal va más allá de la simple eliminación de bacterias.

Según un estudio de científicos de la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, que fue publicado en la revista ACS Central Science, la exposición a la familia de antibióticos tetraciclinas puede desencadenar la producción de metabolitos que activan el sistema inmunitario y modifican el equilibrio microbiano.

Las tetraciclinas son antibióticos de amplio espectro que se utilizan desde hace varias décadas en medicina humana y veterinaria.

Actúan al inhibir la síntesis de proteínas en las bacterias, lo que impide su crecimiento y reproducción.

Las tetraciclinas inducen la producción
Las tetraciclinas inducen la producción de metabolitos en Bacteroides dorei, modificando el equilibrio microbiano del intestino (Freepik)

El líder del estudio, el doctor Mohammad Seyedsayamdost, explicó: “Anteriormente demostramos que las moléculas exógenas pueden desencadenar la producción de metabolitos ‘ocultos’ en microbios que habitan en el mar y en el suelo”.

Añadió: “Nuestro objetivo fue extender este análisis a la microbiota humana y examinar su respuesta a los fármacos aprobados por la FDA”.

El equipo de Seyedsayamdost expuso cultivos del microbio intestinal Bacteroides dorei a cientos de medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, incluyendo antihistamínicos, antihipertensivos, antineoplásicos y antibióticos, para identificar cambios en el metabolismo bacteriano.

El equipo que analizó los
El equipo que analizó los cambios en bacterias intestinales en relación a medicamentos aprobados por la FDA (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

Tras comparar los cultivos tratados y no tratados, los investigadores aislaron e identificaron las sustancias secretadas por la bacteria.

El resultado más relevante se observó con dosis bajas de tetraciclinas, que indujeron la producción de dos nuevas clases de compuestos: doreamidas y N-aciladenosinas.

Los análisis posteriores demostraron que ambas sustancias provocan que las células inmunitarias humanas generen proteínas conocidas como citocinas proinflamatorias, capaces de facilitar la respuesta frente a infecciones.

Los investigadores identificaron que dosis
Los investigadores identificaron que dosis bajas de antibióticos generan doreamidas y N-aciladenosinas, compuestos con impacto inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las doreamidas estimularon la producción de péptidos antimicrobianos en el huésped, que inhibieron el crecimiento de varias cepas bacterianas, incluidas patógenas, sin afectar a B. dorei.

“Las tetraciclinas en dosis bajas lograron que B. dorei produjera sustancias que estimulan el sistema inmunitario e inducen a las células inmunitarias a generar péptidos antimicrobianos, lo que podría alterar el equilibrio microbiano en el intestino humano”, afirmaron los científicos.

Un antibiótico puede cambiarlo todo

Las nuevas moléculas descubiertas estimulan
Las nuevas moléculas descubiertas estimulan la generación de citocinas proinflamatorias y péptidos antimicrobianos en el organismo (Archivo REUTERS)

Hasta hace poco, se consideraba que los antibióticos solo eliminaban microbios dañinos, pero este estudio revela que su acción puede ser mucho más compleja.

Bajo el efecto de las tetraciclinas, Bacteroides dorei fue capaz de transformar su metabolismo y secretar compuestos que no existirían en condiciones normales.

Estos compuestos, las doreamidas y las N-aciladenosinas, no solo tienen actividad sobre otros microorganismos, sino que pueden afectar la respuesta inmunitaria de la persona que hospeda esa microbiota.

El uso de tetraciclinas permite
El uso de tetraciclinas permite bloquear bacterias patógenas sin afectar a especies beneficiosas como Bacteroides dorei (EFE/JULIAN STRATENSCHULTE/ Archivo)

El descubrimiento de estas moléculas sugiere que algunos medicamentos pueden desencadenar una química novedosa en el intestino y prepara nuevas rutas para la investigación científica.

Cuando las citocinas proinflamatorias y los péptidos antimicrobianos se generan en respuesta a estos compuestos, surgen nuevas interacciones entre microbios y sistema inmunitario, que modifican la manera en que el cuerpo reacciona a patógenos y mantiene su equilibrio interno.

El hallazgo sugiere que ciertos
El hallazgo sugiere que ciertos fármacos pueden modular la microbiota intestinal de manera selectiva y precisa (Freepik)

Además, la selectividad de este fenómeno es llamativa: los péptidos antimicrobianos inducidos lograron bloquear el crecimiento de bacterias patógenas, mientras que B. dorei quedó intacta.

Este detalle abre la posibilidad de que, mediante ciertos fármacos, sea factible dirigir la modulación de la microbiota con mayor precisión, se preserven especies beneficiosas y se controlen otras.

Mucho más que una simple pastilla

El uso indiscriminado de antibióticos
El uso indiscriminado de antibióticos podría alterar la inmunidad y la producción de sustancias bioactivas en el intestino humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre antibióticos, microbiota y sistema inmune resulta ser tan estrecha que estos hallazgos podrían tener aplicaciones prácticas en el futuro.

El mismo equipo planteó que la administración controlada de tetraciclinas, o de compuestos inspirados en las doreamidas, podría emplearse para ajustar la respuesta inmunitaria en situaciones específicas, o para alterar la composición microbiana del intestino de un paciente.

Los resultados publicados en ACS
Los resultados publicados en ACS Central Science abren nuevas vías para terapias que regulen la microbiota y el sistema inmune (Freepik)

Sin embargo, eso también implica una advertencia: el uso indiscriminado de antibióticos podría tener consecuencias imprevistas sobre la salud, al alterar no solo la microbiota bacteriana, sino también la regulación de la inmunidad y la producción de sustancias bioactivas en el intestino.

Por este motivo, muchos investigadores insisten en la importancia de seguir estudiando estas interacciones y de manejar con prudencia los tratamientos con fármacos antimicrobianos.

Lo que hasta hoy parecía una fórmula sencilla como tomar antibióticos para eliminar infecciones, ahora se reconoce como un complejo juego de equilibrios y reacciones en cadena.

Los investigadores detectaron que las
Los investigadores detectaron que las tetraciclinas inducen nuevos compuestos que modifican la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos presentados en ACS Central Science invitan a revisar conceptos y a explorar cómo la química interna del cuerpo puede ofrecer nuevas vías terapéuticas.

Por el momento, queda claro que los antibióticos tienen un alcance mucho mayor y más inesperado del que se les atribuía, con un papel fundamental en la regulación del ecosistema microbiano e inmune del organismo.

Estos avances marcan solo el inicio de una nueva corriente de estudios sobre microbiota, metabolismo y salud humana.

Temas Relacionados

AntibióticosMicrobiota intestinalUniversidad de PrincetonBacteriasÚltimas noticiasTetraciclinas

Últimas Noticias

Estrés crónico: un biomarcador en imágenes de tórax predice el impacto y los riesgos cardíacos

Por primera vez se pudo medir la acumulación del estrés crónico mediante imágenes rutinarias de tórax, sin necesidad de exámenes adicionales ni exposición extra a radiación. Los detalles presentados en el encuentro anual de la Radiological Society of North America

Estrés crónico: un biomarcador en

En busca del sonido más fuerte de la historia: explosiones, volcanes y animales que rompieron los límites

A lo largo del tiempo, la ciencia investigó fenómenos capaces de liberar enormes cantidades de energía en el ambiente

En busca del sonido más

Detectan una explosión sin precedentes cerca de un agujero negro e investigan su origen

El inusual fenómeno pudo seguirse durante diez días gracias a la coordinación de telescopios espaciales y podría brindar información clave sobre la evolución de las galaxias

Detectan una explosión sin precedentes

La agilidad no es solo cosa de jóvenes: el ejercicio reactiva la dopamina en los adultos

Investigadores de los Estados Unidos hicieron un estudio en ratones y detectaron que la movilidad y la coordinación pueden recuperarse con actividad física, incluso cuando las neuronas han envejecido

La agilidad no es solo

Identifican un factor clave que condiciona la supervivencia de elefantes y jirafas en África

Investigadores de Dinamarca, Estados Unidos y otros países hicieron un estudio sobre las plantas. Cómo encontraron que una dinámica oculta moldea la vida y los movimientos de los animales

Identifican un factor clave que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Centro Democrático critica reunión de

Centro Democrático critica reunión de AmCham con Iván Cepeda por “apoyar a quienes quieren implantar el Castro-Chavismo”

¿Tengo que vacunarme contra el sarampión si ya tuve la enfermedad?

En busca del sonido más fuerte de la historia: explosiones, volcanes y animales que rompieron los límites

Del FOMO al ROMO: qué es el ayuno de dopamina digital que ayuda a calmar la mente

Detectan una explosión sin precedentes cerca de un agujero negro e investigan su origen

INFOBAE AMÉRICA
Más de 500.000 evacuados en

Más de 500.000 evacuados en Tailandia y Camboya tras el nuevo estallido del conflicto fronterizo

Estrés crónico: un biomarcador en imágenes de tórax predice el impacto y los riesgos cardíacos

Infobae en Oslo: todo dispuesto para entregar el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que permanece clandestina por la persecución de Maduro

‘Los años nuevos’, un retrato generacional sobre el amor moderno y sus circunstancias

El retorno de C. G. Jung: claves para comprender la incertidumbre del presente

ENTRETENIMIENTO

Dick Van Dyke revela cómo

Dick Van Dyke revela cómo dejó sus adicciones y llega a los 100 años

Gwyneth Paltrow revela el impacto emocional de ganar el Oscar hace más de 25 años

El extraordinario cambio físico de Billy Gardell, la estrella de “Mike & Molly”, tras perder 77 kilos

De qué trata “El precio de una confesión”: venganza y suspenso en el nuevo kdrama de Kim Go-eun para maratonear en Netflix

Netflix reafirma su plan de adquirir Warner Bros en medio de la ofensiva de Paramount: “Lo sacaremos adelante”