Quiénes son los 10 científicos más destacados del 2025, según la revista Nature

Las 10 personalidades destacadas por Nature en su rol en la ciencia (Nature)

El recuento anual de Nature funciona desde hace años como un mapa del estado de la ciencia mundial. No se trata de premios ni rankings tradicionales, sino de una selección editorial que identifica a quienes cambiaron conversaciones, resolvieron problemas de alto impacto o empujaron límites técnicos.

En 2025, las 10 personalidades destacadas abarcan una diversidad inusual: expertos en políticas sanitarias, matemáticos dedicados a combatir el fraude académico, astrónomos que materializaron telescopios colosales, negociadoras que impulsaron acuerdos globales, pioneros de la biomedicina y hasta un niño cuya recuperación abrió una vía inédita para la edición genética.

El mosaico completo muestra una ciencia que avanzó con fuerza aun en un año marcado por tensiones políticas, crisis sanitarias y cambios tecnológicos acelerados. Y las trayectorias de los elegidos reflejan un año en el que la ciencia avanzó incluso en contextos adversos y dejó lecciones sobre persistencia, innovación y responsabilidad global.

Susan Monarez, microbióloga e inmunóloga

Susan Monarez defendió la integridad del CDC al resistir presiones políticas y sostuvo que las decisiones sanitarias deben basarse siempre en evidencia científica (Nature)

La primera experta destacada por Nature es la microbióloga e inmunóloga con casi veinte años en la administración pública estadounidense. Su trayectoria incluye años de trabajo en bioseguridad, preparación frente a pandemias y análisis de amenazas emergentes.

En 2025, asumió la dirección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), un organismo crucial para la política sanitaria global. Su llegada generó alivio en gran parte del ecosistema científico, que vio en ella un perfil técnico capaz de devolver estabilidad institucional después de años turbulentos. Sin embargo, su paso por el cargo terminó de manera abrupta cuando denunció presiones políticas para remover personal científico y autorizar recomendaciones sin evidencia sólida.

Monarez afirmó que se negó a comprometer la integridad del CDC y su salida provocó renuncias en cadena. Su historia expuso un debate profundo sobre independencia técnica, gobernanza y el rol que deben ocupar las instituciones en tiempos de polarización. Su carrera, marcada por la defensa de decisiones basadas en datos, la consolida como una de las referentes mundiales en política científica.

Achal Agrawal, matemático

Achal Agrawal impulsó cambios en India al exponer malas prácticas académicas y crear una red dedicada a registrar retractaciones y fortalecer los controles científicos (Nature)

Es matemático indio formado en la University of Delhi y dedicado durante años a la docencia y al análisis de sistemas complejos. En 2022, cuando detectó que algunos estudiantes utilizaban programas de parafraseo para ocultar plagios, comprendió que enfrentaba un problema sistémico. Renunció a su puesto universitario y comenzó una investigación independiente sobre malas prácticas científicas.

El proyecto evolucionó hasta convertirse en India Research Watch, una comunidad que recopila retractaciones, analiza patrones de fraude y recibe denuncias anónimas. Su labor generó un impacto inesperado: el sistema de evaluación universitaria de India incorporó nuevas reglas que penalizan a las instituciones con altos índices de artículos retractados.

Esta reforma busca desacelerar la producción inflada y mejorar controles de calidad. Agrawal enfrenta dificultades laborales y procesos judiciales, pero su misión para limpiar el ecosistema académico avanzó más allá de las fronteras del país, inspirando a otras comunidades científicas a revisar sus propios sistemas de control. Su recorrido de investigador, docente y vigilante de la integridad científica lo convierte en una figura central del debate contemporáneo sobre confianza y transparencia.

<b>Tony Tyson, físico</b>

Tony Tyson concretó el Observatorio Rubin con la cámara más grande del mundo y abrió una nueva etapa para explorar galaxias y comprender la distribución de materia oscura (Nature)

Físico estadounidense con una carrera de más de cinco décadas dedicada al desarrollo de tecnología para telescopios y al estudio de la materia oscura. Su trabajo temprano incluyó avances en sensores CCD que revolucionaron la capacidad de obtener imágenes astronómicas.

También participó en investigaciones pioneras sobre energía oscura a fines del siglo XX. Su mayor obra se materializó en 2025, cuando el Observatorio Vera Rubin, concebido por él más de treinta años atrás, captó sus primeras imágenes.

Este telescopio de 350 toneladas, equipado con la cámara digital más grande del mundo, inauguró una nueva forma de observar el universo: un vídeo continuo del cielo austral capaz de detectar supernovas, mapear materia oscura y rastrear asteroides peligrosos. Tyson, actualmente profesor emérito en la Universidad de California en Davis, perseveró durante décadas para que el proyecto avanzara pese a dudas técnicas y presupuestarias. A sus 85 años continúa afinando el sistema óptico que promete redefinir la cosmología observacional.

Precious Matsoso, gestión sanitaria

Precious Matsoso lideró el primer tratado pandémico global y promovió acuerdos sobre tecnología y equidad para mejorar la preparación sanitaria internacional (Nature)

Es experta sudafricana en salud pública, exdirectora general del Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica y referente internacional en gobernanza sanitaria. Su carrera incluye asesorías para la OMS y trabajos sobre acceso equitativo a medicamentos.

Como copresidenta del proceso negociador del primer tratado mundial sobre pandemias, logró destrabar un acuerdo que los países discutieron durante más de tres años. Su capacidad para combinar firmeza, creatividad y estrategias conciliadoras permitió que los Estados encontraran un equilibrio frente a temas sensibles como la circulación de muestras, la transferencia de tecnología y el reparto de beneficios.

El tratado todavía requiere ratificaciones y ajustes, pero Matsoso consolidó avances que pueden mejorar la preparación global ante futuras crisis sanitarias. Su CV refleja décadas de diplomacia técnica centrada en el derecho a la salud y la cooperación internacional.

Sarah Tabrizi, neuróloga

Sarah Tabrizi logró resultados inéditos con una terapia génica que ralentizó el Huntington y reforzó estudios destinados a intervenir incluso antes de los primeros síntomas (Nature)

Es neuróloga británica especializada en enfermedades neurodegenerativas y directora del centro dedicado al Huntington en University College London. Su trayectoria incluye investigaciones sobre biomarcadores tempranos, ensayos clínicos innovadores y desarrollo de estrategias para modificar el curso de la enfermedad.

En 2025, Tabrizi presentó resultados que ofrecieron por primera vez evidencia sólida de que una terapia génica permitía ralentizar el deterioro causado por el Huntington. El tratamiento AMT-130, administrado a pacientes con síntomas iniciales, redujo el avance clínico en un 75 % en quienes recibieron dosis altas. El hallazgo revitalizó un campo que enfrentó múltiples decepciones.

Tabrizi también dirige un estudio longitudinal en jóvenes portadores de la mutación que muestra cambios cerebrales incluso antes de los síntomas, lo que abre la posibilidad de intervenir de manera preventiva. Su carrera refleja perseverancia y una visión a largo plazo sobre la medicina de precisión.

Mengran Du, geocientífica

Mengran Du exploró fosas oceánicas extremas y descubrió ecosistemas de quimiosíntesis que sugieren un corredor global de vida profunda aún poco comprendido (Nature)

Exploradora geocientífica del Instituto de Ciencias y Tecnologías del Mar Profundo de la Academia China de Ciencias es otra personalidad destacada. Su formación combina geología, biología marina y técnicas de observación en entornos de alta presión.

Durante una expedición a bordo del sumergible la experta, alcanzó más de 9 kilómetros de profundidad y observó un ecosistema desconocido compuesto por gusanos rojos, caracoles y otras especies que prosperan gracias a compuestos químicos emanados del fondo marino. Su habilidad para identificar organismos in situ permitió redirigir la expedición hacia zonas donde aparecieron ecosistemas similares.

Los hallazgos sugieren la existencia de un corredor global de vida basada en la quimiosíntesis, una hipótesis que transforma la comprensión de las redes tróficas profundas. Du considera al sumergible una máquina del tiempo que permite observar mundos casi intactos.

Luciano Moreira, biólogo

Luciano Moreira impulsó el uso de mosquitos con Wolbachia y redujo el dengue en Brasil al convertir investigación científica en una política nacional de salud pública (Nature)

Biólogo brasileño con estudios en parasitología y amplia experiencia en control vectorial lidera la lucha contra enfermedades transmitidas por mosquitos en su país. Su investigación demostró que la bacteria Wolbachia reduce la capacidad de Aedes aegypti para transmitir dengue y otros virus. Lo que empezó como un experimento casi artesanal se convirtió en un programa nacional de salud pública en Brasil.

Hoy dirige Wolbito do Brasil, una empresa que produce 80 millones de huevos de mosquito por semana y que planea liberar 5 000 millones de ejemplares al año. En ciudades como Niterói, la circulación del dengue cayó de manera notable gracias a esta estrategia.

Moreira transformó su formación académica en una herramienta para intervenciones a gran escala que ya llaman la atención de otros países tropicales.

Liang Wenfeng, matemático y analista financiero

Liang Wenfeng revolucionó la IA con el modelo R1 de pesos abiertos y bajo costo y motivó a instituciones globales a adoptar enfoques más transparentes y accesibles (Nature)

Es exanalista financiero formado en matemáticas aplicadas y probabilidades, que comenzó su trayectoria diseñando modelos para mercados bursátiles. En 2023 fundó DeepSeek, una empresa de inteligencia artificial que en enero de 2025 sorprendió al sector con el lanzamiento de R1, un modelo de razonamiento avanzado, económico y de pesos abiertos.

Liang acumuló durante años 10 000 GPUs para entrenar modelos antes de que Estados Unidos impusiera restricciones a la exportación. Su empresa opera con una estructura horizontal que favorece el trabajo de jóvenes programadores y científicos. R1 igualó el rendimiento de modelos líderes pero con un costo de entrenamiento mucho menor y con total transparencia en su metodología.

El impacto global fue inmediato: universidades, startups e instituciones públicas comenzaron a utilizarlo, y la industria observó un cambio de paradigma que vuelve a colocar al código abierto en el centro de las discusiones.

Yifat Merbl, bióloga e inmunóloga

Yifat Merbl identificó péptidos inmunitarios en desechos celulares y abrió nuevas perspectivas para entender defensas moleculares con potencial terapéutico relevante (Nature)

La investigadora del Instituto Weizmann de Ciencias y especialista en biología de sistemas es otra de las personalidades destacadas de 2025. Su formación en proteómica y regulación celular la llevó a estudiar los residuos generados por los proteasomas, estructuras encargadas de degradar proteínas.

Descubrió que esos fragmentos no eran simples desechos, sino una reserva de péptidos con funciones antimicrobianas capaces de complementar la defensa inmunitaria clásica. Su trabajo demuestra que el organismo produce un repertorio inmenso de moléculas protectoras y abre una vía para nuevas estrategias terapéuticas. Merbl y su equipo continúan explorando este universo molecular aún poco conocido.

KJ Muldoon, el bebé que abrió una nueva era en edición genética

KJ Muldoon recibió la primera terapia CRISPR personalizada y su recuperación mostró que la edición genética puede adaptarse a mutaciones únicas en cada paciente (Nature)

Un caso que desafía cualquier límite previo de la medicina genética es el de un niño nacido en 2024 con una enfermedad muy rara llamada deficiencia de CPS1. Su caso motivó el primer tratamiento de edición genética CRISPR completamente personalizado, diseñado para corregir una única mutación específica.

Un grupo de científicos y médicos de Filadelfia desarrolló en seis meses una terapia basada en base editing adaptada exclusivamente a su ADN. KJ recibió tres infusiones en febrero de 2025 y mejoró de manera notable. Pasó 307 días hospitalizado y volvió a su casa en junio. Su historia ya inspiró programas que buscan acelerar el acceso a terapias personalizadas y abrió un debate urgente sobre costos, regulaciones y equidad. Aunque solo tiene un año de vida, su nombre ya figura en el inicio de una nueva era para la medicina de precisión.

Las diez figuras seleccionadas por Nature muestran que la ciencia no avanza solo por descubrimientos, sino por trayectorias marcadas por la convicción, la creatividad y la defensa de valores fundamentales.

En conjunto, representan un 2025 en el que el conocimiento profundizó, se expandió y encontró nuevas formas de transformar vidas.