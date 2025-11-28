Ciencia

El hallazgo de un diente fosilizado en la Patagonia confirmó la existencia de un mamífero antiguo que convivió con los dinosaurios

Investigadores del CONICET identificaron en Chubut una pequeña pieza ósea que permite probar que una especie extinta, hasta ahora solo registrada en otras regiones del mundo, habitó el sur de Argentina

Reconstrucción de Notopolytheles joelis, el
Reconstrucción de Notopolytheles joelis, el mamífero identificado a partir del fósil, realizada por Manuel Copello Conicet

En un rincón de la Patagonia, un diminuto diente fósil acaba de cambiar la historia. Con apenas tres milímetros, esta pieza reveló que los mamíferos convivieron con los dinosaurios en el sur, resolviendo un misterio que intrigaba a la ciencia.

El análisis, publicado en la prestigiosa revista científica Scientific Reports, rescatado en la provincia de Chubut permitió determinar, por primera vez y de manera inequívoca, la presencia de los multituberculados en esta región, según explicaron desde el CONICET.

La diversidad de formas de vida del pasado sigue sorprendiendo en la Patagonia. Ahora, el foco recae sobre los multituberculados, un grupo extinto de mamíferos que evolucionó hace cerca de 170 millones de años. Hasta este descubrimiento, su existencia solo contaba con registros claros en América del Norte, Europa y Asia, pero restaban certezas sobre su presencia al sur del planeta.

Javier Gelfo y Lucía Balarino
Javier Gelfo y Lucía Balarino participaron juntos en la campaña paleontológica de 1997 y 1998, durante la cual hallaron el diente fósil (Conicet)

“Estos mamíferos se diversificaron y dispersaron en un planeta muy diferente al que conocemos hoy, con un clima más cálido y húmedo y ecosistemas en los que predominaban las coníferas, cícadas, que son plantas parecidas a las palmeras, ginkgos y helechos; y una fauna muy diversa, cuyos representantes más conocidos fueron los dinosaurios y los reptiles voladores”, explicó Javier N. Gelfo, investigador de la institución y primer autor del estudio.

Los multituberculados presentaban una morfología craneana que anticipaba la que hoy poseen los roedores: incisivos de crecimiento continuo, un espacio entre ellos y el resto de los dientes, y muelas con múltiples filas de cúspides. Esta estructura permitía funciones como triturar semillas, romper caparazones y cortar vegetales.

El diente analizado abrió nuevas
El diente analizado abrió nuevas perspectivas sobre los mamíferos que poblaron la Patagonia en tiempos de los dinosaurios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un molar olvidado que reabrió el debate científico

El fósil clave es un molar superior de apenas 3 milímetros, encontrado en una campaña paleontológica realizada en Chubut entre 1997 y 1998. La pieza estuvo guardada en una bolsa de sedimentos no analizados durante casi veinte años, hasta que fue revisada en el laboratorio. La investigación detalló que este diente presentaba tres hileras de cúspides alineadas, característica exclusiva de los multituberculados.

“Lo que dejó ver este análisis fue un molar superior con tres hileras de cúspides alineadas que corrobora fehacientemente la presencia de Multituberculata en América del Sur a la vez que confirman indirectamente la hasta ahora dudosa identidad de los registros anteriores”, expresó Gelfo.

El ejemplar fósil fue hallado
El ejemplar fósil fue hallado en sedimentos acumulados durante trabajos de campo en la provincia de Chubut (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, realizado también por Francisco Goin (CONICET) y Nahuel Vega (Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA), empleó tecnología de microtomografía computada para reconstruir el ejemplar tridimensionalmente sin dañarlo. El nuevo mamífero fue bautizado Notopolytheles joelis. “Notopolytheles” significa “multituberculado del sur” y “joelis” honra a Joel Carino, el estudiante que logró identificar la pieza bajo lupa binocular, relató el equipo.

Un debate paleontológico que encuentra respuestas

Hasta este hallazgo, la presencia multituberculada en el hemisferio sur resultaba motivo de discusión. Los dientes “plagiaulacoideos” hallados previamente podían haber pertenecido a otros grupos, como los gondwanaterios.

“Uno de los motivos para cuestionarla es que el diente plagiaulacoideo parece haber evolucionado de un modo independiente entre los distintos grupos de mamíferos actuales y, como no hay otra posible evidencia de que hayan vivido acá, las opiniones están divididas: hay quienes sostienen que efectivamente los restos corresponden a multituberculados, y otros que, en cambio, los atribuyen a otros mamíferos llamados gondwanaterios”, señaló Gelfo.

El pequeño elemento óseo analizado
El pequeño elemento óseo analizado permaneció casi dos décadas almacenado antes de ser identificado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El molar de Notopolytheles joelis no solo confirma su origen, sino que también presenta una raíz inusualmente larga y diferencias notables en la altura de las cúspides, aportando nuevos elementos morfológicos no registrados entre sus parientes del hemisferio norte.

El hallazgo implica que estos mamíferos coexistieron con dinosaurios y reptiles voladores en el ecosistema patagónico, integrando la misma diversidad biológica que caracterizó a la región durante el Cretácico.

La presencia de multituberculados en Sudamérica y Australia, junto a evidencias indirectas en Antártida, sugiere que estos mamíferos se desplazaron por el supercontinente Gondwana antes de la fragmentación continental. El descubrimiento fortalece la idea de antiguas conexiones biogeográficas y se integra con otros registros fósiles, como los monotremas, lo que permite repensar la evolución de los mamíferos australes.

Parte de los trabajos se
Parte de los trabajos se apoyaron en tecnología de microtomografía para reconstruir la pieza encontrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el trabajo se destaca además la figura del paleontólogo Rosendo Pascual, fallecido en 2012, quien dirigió la campaña de recolección en la que se halló el fósil. Pascual defendía la hipótesis de la presencia multituberculada en la Patagonia: “Nuestro conocimiento sobre la evolución y la biogeografía de estas formas constituye un relato que aún tiene muchos capítulos por revisar y otros por escribir. Forjada a la sombra de los grandes dinosaurios, esta historia se reconstruye hoy a partir de pequeños dientes que revelan un pasado complejo y extraordinario”, concluyeron.

La publicación del hallazgo en Scientific Reports representa una referencia ineludible para futuros estudios sobre la fauna prehistórica patagónica (Gelfo, J.N., Goin, F.J. & Vega, N.A., 2025). El pequeño diente fósil permite descubrir nuevos aspectos de la vida en la era de los dinosaurios y amplía la comprensión sobre los linajes de mamíferos que persistieron durante millones de años en el hemisferio sur.

