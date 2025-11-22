Ciencia

El hallazgo que explica por qué algunos volcanes liberan lava sin estallar

Un estudio internacional reveló procesos internos que modifican el comportamiento de estas estructuras, aportando nuevas claves para anticipar su dinámica y ajustar los modelos de riesgo

Guardar
Un estudio internacional revela cómo
Un estudio internacional revela cómo la fricción y las burbujas de gas en el magma determinan el tipo de erupción volcánica (Europa Press/Contacto/PVMBG)

Investigadores descubren cómo la fricción y la formación de burbujas dentro del magma determinan el tipo de erupción volcánica. Un equipo internacional de científicos presentó los resultados de una investigación clave sobre volcanes activos. El grupo estudió la relación entre las burbujas de gas, el movimiento del magma y la explosividad de las erupciones, en laboratorios y mediante simulaciones informáticas.

La investigación se centró en entender por qué algunos volcanes, aun con magma rico en gases que debería resultar altamente explosivo, presentan erupciones con lava fluida y no violentas. El estudio abordó fenómenos en volcanes conocidos como el Monte St. Helens (Estados Unidos) o el Quizapu (Chile). Los resultados permiten anticipar mejor el modo en que puede comportarse un volcán ante una acumulación de presión interna.

La investigación explica por qué
La investigación explica por qué algunos volcanes con magma rico en gases liberan lava fluida sin explosiones violentas (Captura de pantalla)

Según precisó ETH Zürich, los científicos observaron que la cantidad y el momento en que se forman las burbujas de gas deciden si una erupción resultará explosiva o tranquila. Hasta el momento, se suponía que estas burbujas surgían principalmente cuando el magma ascendía y la presión externa disminuía. El nuevo trabajo desafía esa idea y aporta datos experimentales concretos.

El papel de las fuerzas de cizallamiento en el magma

De acuerdo con ETH Zurich, la fricción y el movimiento dentro del conducto volcánico cumplen un rol decisivo en la aparición de burbujas. Estas fuerzas, conocidas como fuerzas de cizallamiento, pueden generar burbujas incluso sin la necesidad de una reducción de presión.

El papel de las fuerzas
El papel de las fuerzas de cizallamiento en el magma redefine los modelos de predicción de erupciones volcánicas (Foto: X)

En zonas cercanas a las paredes del conducto, donde la fricción entre el magma y la roca es mayor, el material se mueve más lento que en el centro, creando un efecto similar al de remover miel con una cuchara. El resultado es la formación de burbujas de gas adheridas a la franja de mayor fricción.

De acuerdo con Olivier Bachmann, profesor de Vulcanología en ETH Zurich y coautor del estudio, los experimentos demostraron que el movimiento inducido en el magma basta para generar burbujas en ausencia de baja presión. Las pruebas se realizaron con líquidos viscosos saturados de dióxido de carbono que simulaban el comportamiento de la roca fundida en condiciones reales.

El Monte St. Helens y
El Monte St. Helens y el Quizapu sirven como ejemplos clave para entender la dinámica eruptiva de volcanes activos (REUTERS/Giuseppe Di Stefano)

Cuanto mayor es el contenido inicial de gas en el magma, menor es la cantidad de fricción necesaria para crear nuevas burbujas, aclara Bachmann. El equipo observó que una vez que se forman burbujas en un sector, estas facilitan la nucleación de otras burbujas alrededor.

El equipo validó los datos experimentales mediante modelos por computadora, los cuales mostraron que la formación de burbujas ocurre especialmente allí donde el magma viscoso circula cerca de las paredes del conducto y se ve sometido a intensas fuerzas de cizallamiento.

La formación de burbujas de
La formación de burbujas de gas cerca de las paredes del conducto volcánico facilita la desgasificación antes de la erupción (REUTERS/Giuseppe Di Stefano)

Implicancias sobre el comportamiento eruptivo

El número y distribución de burbujas de gas en el magma no solo definen la forma en que este se eleva dentro del volcán, sino también el modo en que se libera hacia la superficie. En ciertos casos, las burbujas formadas por las fuerzas de cizallamiento se combinan y desarrollan canales por donde el gas escapa antes de tiempo. Así, el magma rico en gases puede desgasificarse antes de alcanzar la cima y salir en forma de una lava fluida y no explosiva.

Ejemplos como el Monte St. Helens confirman este patrón: durante su erupción de 1980, el evento comenzó con un flujo lento de lava dentro del cono volcánico. Solo cuando un deslizamiento de tierra aumentó bruscamente el tamaño del conducto y redujo la presión, se produjo la explosión. Los resultados del estudio señalan que la mayoría de los volcanes con magma viscoso permiten una salida eficiente de gases, una idea que modifica los modelos anteriores de predicción.

Modelos por computadora y experimentos
Modelos por computadora y experimentos de laboratorio validan que el movimiento interno del magma genera burbujas sin baja presión (Servicio Geológico de Estados Unidos vía AP)

Bachmann explicó que el modelo tradicional, basado solo en la presión, no capturaba la capacidad del magma de liberar gases mediante la acción de fuerzas internas. Según el investigador, actualizar los modelos con estos mecanismos permitirá predecir mejor la peligrosidad de futuras erupciones.

El equipo utilizó líquidos análogos a la roca fundida, saturados de gas, para reproducir estas condiciones en laboratorio. Cuando aplicaron movimiento y generaron cizallamiento, notaron la nucleación abrupta de burbujas apenas se superaron ciertos umbrales. El hallazgo principal consistió en que, bajo altos niveles de saturación de gas, se necesita menos fricción para repetir el fenómeno.

El hallazgo permite anticipar mejor
El hallazgo permite anticipar mejor el comportamiento de los volcanes y ajustar los modelos de riesgo ante futuras erupciones (REUTERS/Marco Restivo)

De acuerdo con los datos presentados, la presencia de burbujas iniciales también acelera la formación de más burbujas en cadena, intensificando el desarrollo de canales de escape para los gases. Los volcanes anteriormente considerados impredecibles pueden, en realidad, liberar presión internamente sin detonar explosiones, si el magma logra formar vías de desgasificación a tiempo.

Este trabajo aporta una pieza clave para comprender cómo funcionan los procesos subterráneos en volcanes activos y mejora los criterios utilizados para evaluar futuros escenarios eruptivos. Según ETH Zurich, la ciencia volcánica avanza hacia modelos más precisos, lo que facilitará la prevención y la preparación ante riesgos naturales asociados a la actividad volcánica.

Temas Relacionados

VolcanesMagmaVulcanologíaErupcionesBurbujas de gasRiesgo naturalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un avance clave en diabetes: crean una técnica para observar células productoras de insulina en tiempo real

El estudio del Karolinska Institutet introduce una herramienta que permite seguir la actividad de los islotes pancreáticos en organismos vivos, una innovación que podría acelerar el desarrollo de terapias más precisas contra la enfermedad

Un avance clave en diabetes:

Detectaron el primer caso autóctono del virus Usutu en España: qué es y cómo se contagia

Un nuevo agente infeccioso originario de África fue confirmado por laboratorios biomédicos españoles tras controles estacionales

Detectaron el primer caso autóctono

La hoja de ruta que tambalea en la COP 30: los países no se ponen de acuerdo en cómo abandonar los combustibles fósiles

Las negociaciones enfrentan su momento más crítico en la Cumbre Mundial del Clima en la Amazonía de Brasil, ante un borrador sin referencias a la transición energética. Decenas de países, jóvenes, científicos y organismos internacionales presionan para dejar atrás al petróleo, el gas y el carbón

La hoja de ruta que

La próxima era de la inmunoterapia: usan moléculas inteligentes para reprogramar la defensa de los tumores

Investigadores del Instituto Weizmann diseñaron moléculas que activan la inmunidad localizada. Si bien es un estudio preclínico, podría ofrecer a futuro una alternativa segura y precisa para combatir el cáncer

La próxima era de la

Prueban en Argentina una interfaz cerebro-computadora para la recuperación motriz tras un ACV

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Entre Ríos evaluó la efectividad de un sistema que puede ayudar a personas con dificultad motora después de un accidente cerebrovascular. Qué resultados obtuvieron

Prueban en Argentina una interfaz
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violento asalto a una jubilada

Violento asalto a una jubilada de 91 años en San Isidro: la amordazaron y la ataron mientras dormía

¿Escasez de GLP en Perú?: Desde hoy cierra importante planta de combustible y experto advierte alza de precios

Pichingo habló de las rivalidad entre las celebridades en ‘Masterchef Celebrity’ y lo que piensa de las polémicas en las redes sociales

La intensa agenda de los reyes Felipe VI y Letizia la próxima semana: la cena de gala en la que la reina volverá a lucir una tiara del joyero real

El Grinch se vuelve sensación por hablar español en Hollywood: “Yo quiero tacos de asada”

INFOBAE AMÉRICA
La presidenta de Kosovo disuelve

La presidenta de Kosovo disuelve el Parlamento y convoca elecciones anticipadas

El G20 reivindica la integridad territorial y las soberanías nacionales sin mencionar abiertamente a Rusia

(Previa) El Betis recibe al Girona en el regreso de Isco y Oviedo y Rayo se citan en el Tartiere

Terelu Campos, harta de Edmundo Arrocet y de sus supuestas memorias

La UE apoyará el acuerdo final de la COP30 a pesar de no considerarlo "el mejor posible"

ENTRETENIMIENTO

Sheynnis Palacios, la nicaragüense que

Sheynnis Palacios, la nicaragüense que pasó de ser un orgullo nacional a una “amenaza” para el régimen de Ortega tras ganar Miss Universo

Miss Jamaica sigue hospitalizada tras su fuerte caída en Miss Universo 2025

De vender donas a construir un imperio: las confesiones más íntimas de Kris Jenner sobre maternidad y legado

El precio oculto de la acción: los dobles de riesgo que perdieron la vida en el set

Las celebridades que Hollywood expulsó por escándalos legales: desde Kevin Spacey hasta Johnny Depp