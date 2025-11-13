Ciencia

Revelan evidencias de agua y cuevas en Marte que son claves para la búsqueda de vida

Se trata de dos investigaciones realizadas en el planeta rojo. Uno de los trabajos analizó el cráter Gale, mientras que el otro detectó cavidades formadas por el desgaste de rocas

Guardar
Dos equipos de investigación han
Dos equipos de investigación han analizado indicios de agua circulando bajo la superficie de Marte y la formación de cuevas a partir de la actividad del agua, lo que reconfigura los posibles escenarios de habitabilidad y amplía el rango temporal para la existencia de organismos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que Marte haya albergado vida durante períodos más prolongados de lo que se pensaba ha cobrado fuerza a partir de recientes hallazgos científicos.

Dos investigaciones han analizado nuevas pruebas sobre la presencia de agua subterránea y la existencia de cuevas formadas por procesos acuosos, lo que redefine los escenarios de habitabilidad en el planeta rojo.

Un equipo de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi (NYUAD) ha identificado indicios de que el agua fluyó bajo la superficie marciana, lo que sugiere que el planeta pudo mantener condiciones habitables durante un lapso mucho mayor al estimado previamente.

El estudio, publicado en Journal of Geophysical Research—Planets, se centró en el análisis de las antiguas dunas de arena del cráter Gale, una región explorada por el rover Curiosity de la NASA. Los investigadores observaron que estas dunas se transformaron gradualmente en roca tras interactuar con agua subterránea hace miles de millones de años.

Científicos de la Universidad de
Científicos de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi detectaron señales de que agua fluyó por debajo de las dunas antiguas del cráter Gale en Marte, transformándolas en roca al interactuar durante miles de millones de años, lo que sugiere condiciones extensamente habitables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, liderada por Dimitra Atri, responsable del Laboratorio de Exploración Espacial de la NYUAD, junto con el asistente de investigación Vignesh Krishnamoorthy, comparó los datos obtenidos por el rover Curiosity con formaciones rocosas presentes en el desierto de los Emiratos Árabes Unidos, que se originaron en condiciones análogas en la Tierra.

El equipo determinó que el agua procedente de una montaña marciana cercana se filtró en las dunas a través de pequeñas grietas, impregnando la arena desde abajo y depositando minerales como el yeso, el mismo que se encuentra en los desiertos terrestres. Estos minerales tienen la capacidad de atrapar y conservar rastros de materia orgánica, lo que los convierte en objetivos de gran interés para futuras misiones que busquen señales de vida pasada.

Dimitra Atri explicó a través del estudio que “nuestros hallazgos demuestran que Marte no pasó simplemente de ser húmedo a seco. Incluso después de que sus lagos y ríos desaparecieron, pequeñas cantidades de agua continuaron moviéndose bajo tierra, creando entornos protegidos que podrían haber albergado vida microscópica”.

FOTO DE ARCHIVO: Un «autorretrato»
FOTO DE ARCHIVO: Un «autorretrato» del rover Curiosity Mars de la NASA muestra el vehículo en Vera Rubin Ridge en el planeta Marte (Reuters)

El trabajo de la NYUAD aporta nuevos elementos sobre la evolución del planeta, destacando que el Marte primitivo contaba con entornos acuosos estables y abundantes. Sin embargo, la pérdida progresiva de la mayor parte de su atmósfera condujo a la transformación del entorno en los paisajes fríos y áridos que se observan en la actualidad.

La superficie marciana muestra huellas de ambientes húmedos y secos, documentados por el rover Curiosity. El equipo estudió las dunas solidificadas en la formación Stimson del cráter Gale, utilizando datos de diversos instrumentos a bordo del rover y realizando estudios de campo complementarios en los Emiratos Árabes Unidos. Los resultados indican que la interacción del agua con las dunas podría ser un objetivo clave para la búsqueda de vida en Marte. Los investigadores enfatizaron que “las interacciones del agua con las dunas podrían ser objetivos primordiales para la búsqueda de vida en Marte”.

Otro estudio científico en Marte

En paralelo, otro avance relevante proviene de un grupo liderado por Chenyu Ding, de la Universidad de Shenzhen, que ha identificado en Marte un nuevo tipo de cueva formada por la acción del agua, lo que amplía el espectro de lugares potencialmente habitables en el planeta. En un artículo publicado en The Astrophysical Journal Letters, el equipo presentó la primera evidencia de cuevas kársticas en Marte, generadas por la disolución de la roca a través del agua, a diferencia de la mayoría de las cuevas marcianas conocidas hasta ahora, que son tubos de lava.

El trabajo del laboratorio encabezado
El trabajo del laboratorio encabezado por Dimitra Atri resalta la importancia de los entornos subterráneos para la búsqueda de vida microscópica, ya que el agua habría persistido protegida incluso después de la desaparición de lagos y ríos en la superficie marciana (Europa Press)

Los investigadores describieron que “estas claraboyas se interpretan como las primeras cuevas kársticas potenciales conocidas en Marte, que representan entradas de colapso formadas a través de la disolución de litologías solubles en agua, definiendo una nueva clase de formación de cuevas distinta de todas las claraboyas volcánicas y tectónicas reportadas anteriormente”.

En la Tierra, las cuevas kársticas suelen originarse cuando el agua disuelve rocas solubles como la caliza o el yeso, ampliando grietas y fracturas subterráneas hasta formar cavidades. El artículo plantea que un proceso similar pudo ocurrir en Marte, donde el agua antigua habría disuelto rocas ricas en carbonatos y sulfatos presentes en la corteza.

Las cuevas identificadas se localizan en los Valles de Hebrus, una región del noroeste marciano, y consisten en ocho fosas cartografiadas por misiones anteriores. Estas depresiones, de forma predominantemente circular y considerable profundidad, no corresponden a cráteres de impacto, ya que carecen de bordes elevados y escombros expulsados a su alrededor.

El equipo analizó datos del espectrómetro de emisión térmica (TES) de la sonda Mars Global Surveyor de la NASA y comprobó que las rocas circundantes a los cráteres son ricas en carbonatos y sulfatos, materiales que el agua puede disolver con facilidad. Además, emplearon imágenes de alta resolución para construir modelos estructurales tridimensionales de los cráteres, los cuales revelaron que sus formas son compatibles con un colapso provocado por agua, y no por actividad volcánica o tectónica.

Las nuevas cuevas identificadas en
Las nuevas cuevas identificadas en Marte son consideradas por los investigadores como lugares prioritarios para la exploración, ya que podrían ofrecer tanto pistas sobre la vida pasada como refugios naturales para astronautas en futuras misiones /NASA

La búsqueda de vida en Marte se compara con encontrar una aguja en un pajar, pero los científicos consideran que la definición precisa de los objetivos puede facilitar la tarea. Por ello, los responsables de este estudio sostienen que las ocho posibles cuevas kársticas deberían ser prioritarias en futuras misiones humanas o robóticas al planeta. Incluso si no se hallara vida en su interior, estas cavidades podrían funcionar como lugares de aterrizaje y refugios naturales para los astronautas durante sus exploraciones en la superficie.

Temas Relacionados

MarteVida en Marteúltimas noticiasNASA

Últimas Noticias

Las impactantes auroras australes iluminan el cielo tras la alerta por tormenta solar

Luces multicolores sorprendieron a residentes del sureste australiano luego de que autoridades meteorológicas advirtieran sobre una tormenta geomagnética que podría afectar comunicaciones y satélites

Las impactantes auroras australes iluminan

Qué es el hielo XXI, el hallazgo que reescribe los límites de la física y podría revolucionar la exploración planetaria

Científicos alemanes lograron formar una nueva fase del agua aplicando presiones 20.000 veces mayores que la atmosférica, sin enfriar el líquido. Cómo este hallazgo podría ayudar a descifrar los procesos internos de lunas y planetas lejanos

Qué es el hielo XXI,

Un hallazgo científico permite quitar hielo de aviones en minutos con electricidad estática y sin productos químicos

La tecnología, desarrollada por investigadores de Virginia Tech, utiliza un electrodo de alto voltaje para remover hasta el 75% del hielo de superficies aeronáuticas en pocos minutos. Cómo este avance logra reducir el consumo energético y el impacto ambiental de los métodos tradicionales

Un hallazgo científico permite quitar

Investigan el potencial de un compuesto químico para tratar el Alzheimer y reducir el daño cerebral

Un equipo de científicos en Brasil desarrolló una molécula que, en pruebas con modelos animales, mostró resultados prometedores. Los investigadores buscan iniciar ensayos en humanos

Investigan el potencial de un

Estados Unidos: descubren una planta en el Valle de la Muerte capaz de sobrevivir a más de 50 grados

Gracias a adaptaciones únicas que le permiten prosperar bajo condiciones extremas, la Tidestromia oblongifolia es protagonista de ambientes inhóspitos. Por qué advierten que su supervivencia podría mejorar la resistencia de cultivos ante el cambio climático

Estados Unidos: descubren una planta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Daniel Briceño cuestionó a la

Daniel Briceño cuestionó a la representante Gloria Arizabaleta tras allanamiento de la Comisión de Acusaciones al Consejo de Estado: “¿Por qué no se declaró impedida?”

Las estrategias de los ganadores para atraer al talento global

Cuáles son las 25 mejores empresas del mundo para trabajar en 2025

Esta isla de Grecia tiene solo 20 kilómetros cuadrados y paga a sus nuevos residentes 500 euros al mes por sus tres primeros años viviendo en ella

La ‘laguna dormida’: uno de los enclaves naturales más bonitos de Portugal y la más grande la Península Ibérica

INFOBAE AMÉRICA
Puigdemont avisa de que la

Puigdemont avisa de que la última palabra de la amnistía la tienen jueces que buscan "salvar la patria"

Rubio especifica que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de "sistemas de lanzamiento"

Preocupan en Cantabria dos incendios activos en Liébana y Puente Viesgo que pueden afectar al Desfiladero y CA-170

El ECDC informa que 250.000 menores de 5 años son hospitalizados en Europa cada año por el virus respiratorio sincitial

Hamás y Yihad Islámica localizan en Gaza el cuerpo de otro rehén y lo entregarán hoy a Israel

ENTRETENIMIENTO

“El Diablo viste a la

“El Diablo viste a la Moda 2″ revela un adelanto que reaviva la rivalidad entre Miranda Priestly y Andy Sachs en un nuevo escenario de poder

El inspirador secreto de E.T.: Matthew DeMeritt, el niño sin piernas que conquistó a Spielberg

“Aprendí a reírme de los escándalos del pasado”: Hilary Duff reflexionó sobre la fama, la exposición y el crecimiento personal

Hailey Bieber: cómo la modelo se convirtió en un ícono de la belleza, los negocios y la maternidad

Las razones de Michelle Obama para afirmar que no cambiaría sus 61 años por la juventud