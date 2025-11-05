Ciencia

Cómo un cúmulo sin metales podría ayudar a entender cómo surgieron las primeras estrellas del universo tras el Big Bang

Gracias a la tecnología infrarroja del telescopio James Webb, un equipo internacional detectó señales estelares compuestas por hidrógeno y helio que permiten descifrar momentos cruciales del desarrollo cósmico primitivo

Guardar
El telescopio James Webb detecta
El telescopio James Webb detecta un cúmulo estelar sin metales pesados, posible evidencia de las primeras estrellas del universo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores identificaron una posible agrupación de estrellas de la primera generación, conocidas como Población III, mediante datos captados por el Telescopio Espacial James Webb.

El descubrimiento, que se realizó mediante el Telescopio Espacial James Webb, se ubica a través del cúmulo de lentes gravitacionales MACS J0416, en una región del universo cuya luz se originó solo 400 millones de años después del Big Bang.

El hallazgo permite a la ciencia acceder con mayor detalle y resolución a señales consideradas hasta ahora únicamente teóricas. La investigación la lideró Corinne Charbonnel, astrofísica de la Universidad de Ginebra, y abre perspectivas inéditas sobre cómo se formó y evolucionó el cosmos en sus inicios.

Cómo son las estrellas de Población III

El hallazgo se ubica en
El hallazgo se ubica en la región MACS J0416, cuya luz se originó solo 400 millones de años después del Big Bang (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estrellas de Población III solo contienen hidrógeno y helio, los elementos originales del universo, sin rastros de metales pesados presentes en estrellas más modernas.

Los modelos astrofísicos sugieren que fueron astros gigantes, intensos y de vida breve, cuyas explosiones sembraron el espacio de los primeros elementos complejos tras su desaparición. Hasta el momento, nunca se habían detectado evidencias directas de su existencia, ya que se espera que todas hayan perecido miles de millones de años atrás.

La particularidad de este hallazgo reside en la ausencia de metales pesados en la luz recolectada, una característica clave para diferenciar estos cuerpos primordiales de generaciones estelares posteriores.

Las estrellas de Población III
Las estrellas de Población III contienen solo hidrógeno y helio, sin rastros de metales pesados presentes en generaciones posteriores (JAMES WEBB SPACE TELESCOPE/NASA)

La región identificada se encuentra a una distancia relativamente corta en términos cosmológicos, lo que facilita la recolección de datos por parte de la comunidad científica y permite la comparación exhaustiva con simulaciones y modelos previos.

Nueva tecnología y consecuencias para la comprensión del universo temprano

La posibilidad de detectar la “firma” química de las estrellas de Población III resulta de la sofisticada tecnología infrarroja implementada por el Telescopio Espacial James Webb. Este instrumento permite analizar las longitudes de onda más débiles que emite la luz proveniente del universo primitivo, distinguiendo entre estrellas normales y aquellas con composiciones vírgenes.

De acuerdo con National Geographic, la utilización de filtrado infrarrojo y el análisis de patrones elementales hacen posible identificar agrupaciones cuya existencia permanecía oculta a instrumentos anteriores.

La ausencia de metales pesados
La ausencia de metales pesados en la luz recolectada diferencia a estos cuerpos primordiales de otras estrellas más modernas (NASA)

Los datos recopilados refuerzan la teoría de que las primeras estrellas jugaron un papel esencial en la reionización cósmica. Este proceso transformó por completo la estructura del universo, generando las condiciones para la formación de galaxias, agujeros negros primordiales y otros componentes que hoy conforman el cosmos observable.

El hallazgo de estos cúmulos sin metales sugiere que las estrellas de Población III dejaron huellas observables que la ciencia está comenzando a descifrar.

El estudio de cúmulos globulares antiguos reveló patrones inusuales de elementos, imposibles de explicar sin la influencia previa de supernovas de primera generación.

El descubrimiento refuerza la teoría
El descubrimiento refuerza la teoría de que las primeras estrellas jugaron un papel clave en la reionización cósmica y la formación de galaxias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los autores, la huella química detectada en estos cúmulos representa el primer testimonio indirecto y verificable de la existencia de Población III. El análisis en profundidad de estos patrones permitirá entender las condiciones físicas y químicas del universo durante sus primeras etapas.

Implicancias para la cosmología y futuras líneas de investigación

El descubrimiento marca un antes y un después en la cosmología. Hasta ahora, la existencia de las primeras estrellas solo se contemplaba en simulaciones numéricas y explicaciones teóricas.

De confirmarse la naturaleza primordial del cúmulo detectado, la comunidad astronómica contará con una herramienta sin precedentes para investigar el origen de las galaxias y la evolución inicial de la materia cósmica.

El descubrimiento refuerza la teoría
El descubrimiento refuerza la teoría de que las primeras estrellas jugaron un papel clave en la reionización cósmica y la formación de galaxias (ESA/NASA/CSA)

La interpretación de estos datos abre además el debate sobre el impacto que tuvieron las estrellas de Población III en la diversidad química y energética del universo joven. La observación directa o indirecta de su huella permitirá, por ejemplo, aclarar cómo se generaron los primeros elementos pesados y cómo la radiación extrema de estas estrellas impulsó la formación de galaxias y estructuras a gran escala.

De acuerdo con National Geographic, el avance tecnológico y los resultados obtenidos con el James Webb refuerzan el potencial para encontrar nuevas pistas en regiones que hasta ahora se consideraban inalcanzables.

La detección de este cúmulo cercano impulsa una nueva etapa en la investigación cosmológica, acercando a la humanidad a los orígenes del universo y la formación de la primera luz que iluminó la oscuridad cósmica.

Temas Relacionados

Telescopio James WebbPoblación IIIMACS J0416Universo primitivoCosmologíaCúmulo estelarNewsroom BUE

Últimas Noticias

Científicos del MIT crearon un parche que podría mejorar la recuperación del corazón tras un infarto

A través de un estudio con animales, el equipo de la universidad estadounidense demostró que el dispositivo disminuye el tejido dañado y mejora la supervivencia. Cuáles son los desafíos

Científicos del MIT crearon un

Encontraron la telaraña más grande del mundo en una cueva de azufre entre Grecia y Albania

Un equipo internacional halló la estructura de seda más extensa registrada, formada por ejemplares de dos especies diferentes que cooperan en la oscuridad bajo condiciones extremas

Encontraron la telaraña más grande

Ciencia ecológica y cambio climático: el caso de Surtsey revela el papel inesperado de las aves en la restauración de hábitats

Investigaciones recientes aportan datos inéditos sobre la importancia de los desplazamientos animales para la regeneración de flora en islas y zonas afectadas por alteraciones ambientales

Ciencia ecológica y cambio climático:

La superluna más grande del año llega con una lluvia de meteoros: a qué hora observarla esta noche

Con la caída del Sol, el firmamento ofrecerá un espectáculo poco frecuente: la superluna más luminosa del 2025. Cómo disfrutar ambos fenómenos

La superluna más grande del

El agujero negro que destrozó una estrella gigante y produjo un destello cósmico sin precedentes

Astrónomos detectaron la llamarada en un evento ocurrido hace 10 mil millones de años y visible gracias a observatorios terrestres

El agujero negro que destrozó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El INPE realizó más de

El INPE realizó más de dos mil requisas en penales de Perú durante en menos de cuatro meses

Con comunicado publicado a medianoche, Miguel Polo Polo se disculpó con María Fernanda Carrascal tras orden del CNE

Líder indígena Sandra Chindoy afirmó que Polo Polo ejerció doble militancia tras apoyar a Abelardo de la Espriella y este le respondió: “Puedo apoyar a quien me dé la gana”

La historia de Molly Kochan, la mujer con cáncer terminal que decidió explorar su sexualidad con casi 200 hombres: “Literalmente quería acostarme con todos los que veía”

Iván Cepeda confirmó que María José Pizarro será su jefa de debate en la campaña presidencial

INFOBAE AMÉRICA
La ministra de Cultura de

La ministra de Cultura de Francia defiende el concierto de la Filarmónica de Israel en París: “Nada justifica un boicot”

El brazo armado de Hamas dijo que esta noche entregará a Israel el cuerpo de otro rehén hallado en Gaza

Mazón trasladó a Feijóo el día después de funeral que ya no podía más y que quería marcharse

Zapatero cree que el emérito debería pensar que Felipe VI es mejor que él y recalca que la Monarquía debe ser neutral

CSIF intentará dar salida a la reclasificación de los técnicos sanitarios a través del Ministerio de Función Pública

ENTRETENIMIENTO

La devastadora lucha interna de

La devastadora lucha interna de Taylor Momsen, la recordada Cindy Lou de ‘El Grinch’: “Me había rendido con la vida”

Así luce hoy en día Rachel Weisz a más de 20 años de La momia

‘One Piece’: este es el actor que interpretará a Ace en la serie live-action

“Los Increíbles 3” llega en 2028: esto es todo lo que se sabe del nuevo proyecto de Pixar

Tika, la estrella canina de Instagram y TikTok, murió a los 14 años tras complicaciones postoperatorias