Ciencia

Estrés y decisiones: cómo la presión cambia nuestra forma de elegir

El estrés no solo activa nuestra respuesta de “lucha o huida”, sino que también altera la forma en que decidimos. Bajo presión, el cerebro prioriza decisiones rápidas e instintivas frente a análisis reflexivos

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El estrés modifica la toma
El estrés modifica la toma de decisiones, favoreciendo respuestas rápidas e instintivas sobre el análisis reflexivo (Freepik)

Las personas suelen enfrentarse a situaciones en las que deben decidir mientras sienten presión. Estas circunstancias aparecen cuando las consecuencias son severas, el tiempo es limitado o la tarea sobrepasa los recursos disponibles. En estos momentos, el organismo activa respuestas biológicas destinadas a ayudar frente al peligro. Bajo estrés, las decisiones suelen cambiar de rumbo: procesos rápidos, automáticos y guiados por la intuición predominan sobre análisis detallados y deliberados.

De acuerdo con investigaciones citadas por Science Daily, en la revisión, el estrés desencadena la llamada respuesta de “lucha o huida”. Este fenómeno evolutivo prepara al cuerpo para el peligro con cambios en la frecuencia cardiaca, la respiración, la sudoración, la tensión muscular y la liberación de energía. En estudios con humanos y animales, estas reacciones también influyen en la forma en que el cerebro procesa la información y toma decisiones en situaciones inciertas.

Bajo presión, el cerebro prioriza
Bajo presión, el cerebro prioriza el instinto y la rapidez, reduciendo el control racional y la deliberación consciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia muestra que, en contextos de estrés, los individuos recurren de manera más frecuente a respuestas habituales antes que a elecciones orientadas por metas. Según diferentes ensayos de laboratorio, las personas bajo presión ajustan menos sus juicios iniciales, confían en mayor medida en su instinto y tienden a buscar soluciones rápidas aunque estas no resulten óptimas.

De acuerdo con teorías cognitivas contemporáneas, existen dos sistemas para tomar decisiones. El primero, conocido como Sistema 1, opera de forma rápida, automática y con poco esfuerzo. Permite respuestas instintivas y automáticas ante estímulos, como sentir miedo al percibir una amenaza.

La respuesta de 'lucha o
La respuesta de 'lucha o huida' altera la función cerebral y promueve decisiones automáticas en situaciones de estrés (Freepik)

Este sistema se relaciona con mecanismos intensificados por la experiencia o la genética. El segundo sistema, llamado Sistema 2, funciona de manera lenta y requiere esfuerzo consciente. Compara cuidadosamente alternativas y calcula ventajas y desventajas antes de decidir. Este método, más lento y flexible, predomina en situaciones sin urgencia ni presión emocional.

Según el análisis de estudios recientes, el estrés promueve el dominio del Sistema 1 sobre el Sistema 2. Cuando las personas sienten presión, el cerebro reduce la actividad de las zonas vinculadas al control ejecutivo, como la corteza prefrontal, y aumenta la activación de regiones subcorticales relacionadas con las emociones, especialmente la amígdala. Esto puede producir una toma de decisiones menos razonada y más impulsiva.

La respuesta de 'lucha o
La respuesta de 'lucha o huida' altera la función cerebral y promueve decisiones automáticas en situaciones de estrés (Freepik)

Los datos citados por diversos investigadores confirman que el estrés modifica la estrategia habitual para resolver problemas, favoreciendo respuestas automáticas frente a procesos reflexivos. Según la hipótesis SIDI (“cambio de la deliberación a la intuición inducido por el estrés”), las personas deciden bajo presión usando rutas más rápidas y menos controladas por el pensamiento consciente. Esto puede conducir a errores, sesgos o una menor capacidad para ajustar decisiones si la información cambia durante la situación.

El modelo SIDI explica que, en ambientes estresantes, las decisiones automáticas pueden aflorar por encima del control racional. Por ejemplo, médicos en urgencias, agentes de seguridad ante amenazas inmediatas o empleados financieros frente a operaciones complejas en poco tiempo pueden abandonar el análisis profundo y depender de hábitos, experiencia o corazonadas.

El estrés afecta neurotransmisores y
El estrés afecta neurotransmisores y hormonas, interfiriendo en la memoria de trabajo y la regulación atencional (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con estudios mencionados en la revisión, este cambio ocurre porque el estrés afecta neurotransmisores y hormonas como el cortisol, lo que interfiere en la función de la memoria de trabajo y la regulación atencional. Estas modificaciones permiten que las reacciones innatas, más que las razonadas, determinen el comportamiento final.

Los especialistas señalan que estos efectos no siempre resultan negativos. En ciertas condiciones, actuar con rapidez y automatismo puede salvar vidas, evitar daños o permitir una respuesta adaptativa. Sin embargo, en ambientes complejos donde las circunstancias cambian o los resultados dependen de análisis precisos, el predominio de la intuición puede llevar a errores costosos.

El estrés afecta neurotransmisores y
El estrés afecta neurotransmisores y hormonas, interfiriendo en la memoria de trabajo y la regulación atencional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de la literatura indica que, históricamente, la mayoría de investigaciones sobre toma de decisiones se realizó en contextos sin estrés, lo que subestima el impacto real de la presión emocional y fisiológica en la vida cotidiana. Estudios recientes muestran que el estrés puede potenciar decisiones sesgadas, disminuir la capacidad de evaluación de riesgos y reducir la flexibilización del juicio.

Expertos resaltan que la influencia del estrés abarca aspectos como memoria, atención y el aprendizaje. Según el análisis de resultados en humanos, la presión no solo afecta el juicio en situaciones de recompensa y riesgo, sino también el modo en que las personas toman decisiones sociales, negocian o resuelven conflictos.

Temas Relacionados

EstrésToma de decisionesSistema 1Sistema 2Corteza prefrontalAmigdalaCortisolHumanosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Qué desafíos sociales y profesionales enfrentaron las pioneras seleccionadas por la NASA para formar parte de la histórica clase 8 de astronautas

Historias de superación y resistencia marcaron el camino de quienes abrieron puertas en un ambiente tradicionalmente excluyente y lleno de prejuicios

Qué desafíos sociales y profesionales

Los cocodrilos marinos surgieron en África: descubren en Egipto el fósil más antiguo de la especie

El hallazgo fue realizado por científicos egipcios y estadounidenses. Cómo permite reconstruir la evolución de un linaje clave de reptiles prehistóricos y revela nuevas pistas sobre su desarrollo

Los cocodrilos marinos surgieron en

Tri Maharani, la única doctora especializada en veneno de serpientes en uno de los países con más víboras del mundo

Su investigación y dedicación en Indonesia permitieron desarrollar el primer antídoto para la cobra de Java y acercar soluciones a regiones a menudo olvidadas por las políticas sanitarias tradicionales

Tri Maharani, la única doctora

Descubren el mecanismo de la bacteria Escherichia coli para evadir las defensas del intestino y causar infección

El hallazgo fue realizado por investigadores de Estados Unidos, quienes analizaron modelos de tejido para observar la interacción entre el patógeno y las células intestinales

Descubren el mecanismo de la

Un pequeño pez podría acelerar la búsqueda de tratamientos personalizados para enfermedades infantiles

La investigación en la University of Kentucky demuestra cómo el modelo de pez cebra permite acelerar el análisis de medicamentos y reducir la toxicidad de los tratamientos quirúrgicos y farmacológicos para niños con cáncer

Un pequeño pez podría acelerar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Carlos Alcaraz se prepara desde

Carlos Alcaraz se prepara desde hace semanas para el Masters 1000 de París en una instalación secreta: situada en El Palmar y diseñada por y para él

Receta de merengue seco, rápida y fácil

Así se ve el impresionante huracán Melissa desde el espacio: cómo avanza el fenómeno natural que amenaza a San Andrés y La Guajira

Miguel Uribe Londoño aseguró que no dudará en extraditar a Gustavo Petro si la justicia de Estados Unidos lo requiere: “Enviárselo con lazo y todo”

‘Yenny Lara’, de las disidencias de las Farc y cercana a ‘Iván Mordisco’, habría muerto por supuestas disputas internas

INFOBAE AMÉRICA
El Kremlin justificó su prueba

El Kremlin justificó su prueba de un misil de propulsión nuclear y habló de “cambio radical” en Occidente

El CGCOF entrega el primer premio AF-FC por reconocer el empeoramiento de un paciente por una mayor dosis de medicamento

Auditores UE advierten del impacto "limitado" del plan de recuperación en la mejora del entorno empresarial

(Previa) Sevilla, Valencia, Real Sociedad, Getafe, Girona y Oviedo entran en acción en la Copa del Rey

Rusia reitera la disposición de Putin a reunirse con Trump

ENTRETENIMIENTO

La trágica historia de Björn

La trágica historia de Björn Andrésen, considerado el “niño más hermoso del mundo”

Ethan Hawke reveló las enseñanzas que recibió de su hija: “He aprendido mucho sobre cómo funciona la televisión viendo a Maya en Stranger Things”

Angela Bassett regresó como la reina Ramonda de “Black Panther” en la pasarela de Vogue World

Elizabeth Olsen defendió su privacidad en la industria actual: “No quiero que la gente conozca demasiado mi personalidad”

El elenco de “Stranger Things” se despide de la serie tras casi diez años: “Fuimos una familia”