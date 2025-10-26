Ciencia

Plásticos en Argentina: ya se detectan residuos en nidos de aves y en la red alimentaria de peces que consumen aves marinas

Dos grupos científicos del Conicet, la Universidad Nacional de La Plata y otras instituciones publicaron estudios que registran la presencia de fragmentos de basura en la fauna local. Contaron a Infobae qué medidas aconsejan para frenar la acumulación de plásticos

Valeria Román

Por Valeria Román

Guardar
La contaminación plástica consiste en
La contaminación plástica consiste en la acumulación de residuos plásticos en el ambiente. Afecta a las especies y a sus ecosistemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aves y los peces en la Argentina no escapan a la avalancha de plásticos que se generan por actividades de los seres humanos.

Por separado, dos grupos de investigadores del Conicet, la Universidad Nacional de La Plata y otras instituciones públicas publicaron estudios con evidencias que van desde bolsas en los nidos hasta diminutas fibras en gaviotines golondrina que ingieren anchoítas.

Plásticos de todo tipo ya
Plásticos de todo tipo ya aparecen en nidos de aves, según un estudio en Punta Indio, provincia de Buenos Aires, Argentina, que fue publicado en la revista El Hornero de Aves Argentinas/

Ambos estudios, que fueron publicados en las revistas El Hornero y Environmental Pollution, arrojan una certeza inquietante: los plásticos ya forman parte del día a día de la fauna argentina, tanto en tierra firme como en el mar.

En el país, se generan cerca de 1,1 millones de toneladas de residuos plásticos por año, según datos del Banco Mundial. Esa basura pone a prueba la capacidad de adaptación de las especies.

El plástico en los nidos

Uno de los estudios se concentró en registrar qué aves usan residuos plásticos para armar sus nidos. El estudio reveló que el 17,7% de los nidos analizados presentaba algún tipo de plástico, un dato que obliga a pensar en los posibles riesgos para las aves, confirmó la primera autora del trabajo Magalí Yassin en diálogo con Infobae.

Los investigadores encontraron un juvenil
Los investigadores encontraron un juvenil muerto de un ave en provincia de Buenos Aires. Quedó enredado entre hilos de polipropileno en una de las extremidades posteriores y ambas alas/Magalí Yassin/ Revista El Hornero

También colaboraron Luciano Segura y Martín Colombo, del Instituto de Limnología Dr. Raúl Ringuelet, y Virginia Monges, del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE). Ambas organizaciones dependen del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata.

También participó Ana Chiramberro, de la División Entomología del Museo de La Plata. El grupo de investigadores realizó relevamientos en el partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires, entre octubre de 2022 y enero de 2024.

Localizaron y revisaron nidos de 30 especies de aves. Detectaron que 95 de los ⁠884 nidos analizados tenían plásticos.

Plásticos (a la izquierda) y
Plásticos (a la izquierda) y metales que los científicos encontraron en nidos de aves de Buenos Aires evidencian la presencia de residuos humanos en su hábitat/Magalí Yassin -Revista El Hornero

Las especies que más usaron plásticos en sus nidos fueron el benteveo y el carancho. También reportaron hallazgos en nidos de chimango y tijereta.

Los restos plásticos identificados incluyeron hilos y bolsas de polietileno, precisó la científica que publicó los resultados en El Hornero, editada por la organización Aves Argentinas.

Argentina genera cerca de 1,1
Argentina genera cerca de 1,1 millones de toneladas de residuos plásticos por año, según datos del Banco Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el uso detectado del plástico no es masivo, su aumento genera preocupación sobre las consecuencias para el desarrollo y la supervivencia de las crías.

Los investigadores reportaron diferentes daños asociados al plástico: un juvenil de benteveo muerto, lesiones en pichones y estrangulamiento de un adulto del ave coludito copetón.

“Las aves pueden llegar a confundir materiales naturales, como pastos, con elementos de origen antropogénico, como bolsas plásticas o hilos de pesca”, resaltó Yassin.

El benteveo fue una de
El benteveo fue una de las especies de aves que más utilizó plásticos en la construcción de sus nidos, según el relevamiento científico en Buenos Aires/Gregory Slobirdr Smith

“Consideramos que hoy es fundamental promover las actividades sostenibles, como el reciclaje y la gestión de residuos”, comentó.

“También es importante fomentar el consumo responsable mediante programas ecológicos dirigidos tanto a escuelas como a la comunidad adulta -enfatizó-. Se debería mejorar el sistema de gestión de la recolección de residuos y su destino final para reducir la contaminación que impacta en la biodiversidad”.

Recomiendan mejorar la gestión de
Recomiendan mejorar la gestión de residuos y promover el reciclaje para reducir la presencia de plásticos en los nidos de aves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bióloga Yassin recordó un momento del monitoreo que hicieron. Encontraron un nido de tordo músico que tenía pichones.

“Uno de esos pichones creció con una línea de pesca enredada en la patita, lo que le provocó un estrangulamiento y la pérdida de la extremidad. A pesar de eso, el pichón logró volar del nido, pero creemos que no sobrevivió”, detalló.

El hallazgo de microplásticos en peces y aves

Bandadas del gaviotín golondrina. Llegan
Bandadas del gaviotín golondrina. Llegan cada año al hemisferio Sur durante su época no reproductiva/Conicet La Plata

Por otra parte, en la revista Environmental Pollution, editada por Elsevier, otro grupo de investigadores registró la presencia de microplásticos en los peces anchoítas y su transferencia a aves marinas, como el gaviotín golondrina, en la costa argentina.

Observaron que más del 40% de los peces examinados tenían partículas plásticas en su sistema digestivo.

“Ese hallazgo es una prueba de que los microplásticos disponibles en los ambientes acuáticos pueden ser ingeridos por los peces y luego transferirse a lo largo de la cadena alimentaria hasta las aves”, dijo a Infobae el doctor Andrés Ibañez, investigador del Conicet en el Museo de La Plata. Aunque esto no implica que las aves sean el destino final de los contaminantes.

Otro estudio reveló que los
Otro estudio reveló que los gaviotines golondrina incorporan microplásticos en su dieta al alimentarse de anchoítas contaminadas/Conicet La Plata

Se habría producido una transferencia vertical de microplásticos desde los peces hacia los gaviotines, detallaron los científicos, quienes al hacer el trabajo revelaron la dinámica de una ruta de contaminación poco estudiada.

El trabajo fue realizado por el doctor Ibáñez junto con Micaela Carrillo. Contó con la colaboración de personal técnico y guardaparques del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Los microplásticos son partículas de entre 1 micrómetro y 5 milímetros, que se forman por la fragmentación de plásticos más grandes provenientes de residuos urbanos, industriales y agrícolas.

Los microplásticos son partículas de
Los microplásticos son partículas de menos de 5 milímetros de diámetro, originadas por la fragmentación de objetos más grandes o productos de uso cotidiano/Freepik

Estos contaminantes llegan a lagos, ríos y mares tras haber formado parte de objetos de uso cotidiano y quedar suspendidos en el agua.

“Las anchoítas son peces del estuario del Río de la Plata, que se alimentan filtrando agua y atrapan partículas y pequeños organismos. Durante ese proceso, los peces ingieren microplásticos que encuentran junto a su comida habitual o por confusión“, señaló Ibáñez.

Los investigadores hicieron el relevamiento en la Reserva Natural de Objetivo Definido Rincón de Ajó, en Bahía Samborombón, Buenos Aires.

Analizaron 120 anchoítas provenientes de 39 regurgitados de gaviotines golondrinas. Esto permitió conocer qué habían comido y cuántos microplásticos presentaban los peces.

Para identificar los restos plásticos, el equipo empleó digestión química, filtrado y microscopía. Se usó la espectroscopía FTIR para detectar el tipo de polímero.

Micaela Carrillo y Andrés Ibañez
Micaela Carrillo y Andrés Ibañez fueron parte del equipo que estudió la presencia de microplásticos en aves al ingerir anchoítas/Rayelen Baridon - Conicet

“El 40,83% de las anchoítas contenían fragmentos de plásticos, principalmente en forma de fibras”, precisó el científico. Las aves, al alimentarse, incorporan directamente esos microplásticos.

A partir del estudio, los investigadores también recomendaron los monitoreos constantes y las políticas de reducción de residuos plásticos.

Aclararon que sólo examinaron el contenido estomacal de los peces y advirtieron que podrían existir partículas más pequeñas no detectadas.

“La prevalencia de microplásticos en el estuario obliga a actuar ante este circuito invisible de contaminación”, subrayaron.

Temas Relacionados

Contaminación plásticaPlásticosBiodiversidadNidos de avesÚltimas noticiasCiencia en ArgentinaConicet

Últimas Noticias

Crean células que logran revertir el envejecimiento cerebral y la pérdida de memoria en ratones

Investigadores de Cedars-Sinai en Los Ángeles desarrollaron defensas inmunes “jóvenes” a partir de células madre humanas. El avance abre la puerta a posibles terapias regenerativas contra el deterioro cognitivo y otras enfermedades neurodegenerativas

Crean células que logran revertir

Qué es la piel de mariposa y cómo buscan identificar tratamientos más efectivos

En el día dedicado a generar conciencia sobre esta enfermedad genética, que también se conoce como epidermólisis ampollar, cuál es el protocolo que se hizo para evaluar terapias en Europa y qué se encontró en la Argentina

Qué es la piel de

Expedición a una isla desierta: registran por primera vez los secretos de la brújula cerebral de los murciélagos en libertad

Científicos del Instituto Weizmann viajaron hasta una zona aislada frente a la costa de África Oriental para estudiar la actividad neuronal de los mamíferos en estado salvaje y cómo los ayuda a navegar

Expedición a una isla desierta:

El equipo que clonó a la oveja Dolly logró ahora cerdos resistentes a una enfermedad devastadora

Científicos del Instituto Roslin de Edimburgo en el Reino Unido consiguieron animales inmunes a la peste porcina clásica mediante edición genética, una técnica que promete revolucionar la sanidad animal y la agricultura sostenible

El equipo que clonó a

La ciencia devela un misterio climático de siglos que tiene a dos volcanes antárticos como protagonistas

El hielo del polo Sur revela que erupciones simultáneas hace casi 600 años provocaron un enfriamiento que alteró el clima del planeta durante décadas a mitad del 1400 d.C. ¿Cuántos volcanes siguen activos en la Antártida?

La ciencia devela un misterio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados del Gana Diario de

Resultados del Gana Diario de este 25 de octubre: todos los números ganadores del último sorteo

Cómo hacer galletas de naranja sin harina ni azúcar: receta fácil y saludable

¿Cómo estará el clima en Madrid?

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 25 de octubre

Cofopri culmina la formalización de Pukiri, el mayor asentamiento informal de la Amazonía peruana

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Lula, sobre su posible reunión con Trump: "Voy a defender los intereses de Brasil"

La Fiscalía de París aumentó a más de un centenar los efectivos asignados a la investigación del robo en el Louvre

Seúl enfría expectativas de un acuerdo comercial con EE.UU. antes de su cumbre con Trump

George Clooney sobre 'Jay Kelly': "Soy afortunado de no ser tan infeliz como él"

La India advierte que no hace tratos "a punta de pistola" en plenas negociaciones con EEUU

ENTRETENIMIENTO

Michael J. Fox contó cómo

Michael J. Fox contó cómo Michael Landon influyó en su decisión de protagonizar ‘Teen Wolf’

Una amiga de Elizabeth Taylor brindó detalles de la vida íntima de la icónica actriz: “Hablábamos de sexo todo el tiempo”

Kris Jenner mostró su rostro tras someterse a un lifting de 100 mil dólares

George Clooney sugirió que el robo al Louvre podría inspirar la próxima película de “La gran estafa”

Murió a los 100 años June Lockhart, actriz de ‘Lassie’ y ‘Perdidos en el espacio’