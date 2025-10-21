¿Qué revelan los sueños sexuales?: claves para entender su significado, según la ciencia

Los sueños sexuales pueden ofrecer pistas sobre aspectos emocionales y deseos de crecimiento individual, lejos de ser simples manifestaciones de impulsos reprimidos, según afirman expertos dedicados al estudio de la mente y el comportamiento humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar tras un sueño sexual puede generar sensaciones de desconcierto, curiosidad o inquietud. Aunque suelen interpretarse como reflejo directo de deseos inconscientes, los expertos advierten que su significado es mucho más complejo y personal. Lejos de ser simples manifestaciones de impulsos reprimidos, los sueños sexuales pueden ofrecer pistas sobre aspectos emocionales, relaciones interpersonales y deseos de crecimiento individual.

Un estudio de 2019 con casi 3.000 adultos reveló que aproximadamente el 18% de los sueños reportados tenían contenido erótico. Recientemente, una investigación de 2025 entre más de 300 estudiantes universitarios en Estados Unidos, mostró que más de la mitad, especialmente los hombres, reconocieron haber tenido sueños sexuales.

Sin embargo, interpretar literalmente estos sueños puede resultar engañoso. Antonio Zadra, profesor de psicología e investigador en el Centro de Investigación Avanzada en Medicina del Sueño de la Universidad de Montreal, explicó a TIME que no existe una correspondencia directa entre lo que ocurre en el sueño y su significado real.

Escenarios frecuentes en los sueños sexuales son encuentros con exparejas, amigos, figuras de autoridad como jefes o celebridades, situaciones en lugares públicos e incluso casos de infidelidades propias o de la pareja

Según Zadra, “los sueños relacionados con el sexo pueden ser metáforas de la intimidad, de cómo nos perciben los demás, o reflejar tensiones y barreras en las relaciones”. Esta perspectiva se apoya en la hipótesis de la continuidad, que sostiene que los sueños suelen reflejar preocupaciones y pensamientos de la vida cotidiana.

La psicología del sueño sugiere que la frecuencia de los sueños eróticos puede estar vinculada al tiempo que una persona dedica a fantasías sexuales durante el día, aunque no siempre es así.

En ocasiones, estos sueños pueden señalar deseos ocultos, necesidades emocionales o el anhelo de desarrollarse en nuevas facetas personales. Gary Toub, psicólogo clínico citado en el mencionado medio, sostuvo que los sueños sexuales “buscan ayudar a las personas a sentirse más completas, mostrando piezas faltantes de sí mismas”. Para Toub, el sexo en los sueños puede simbolizar la unión de diferentes partes de la personalidad del soñante.

Para Gary Toub, psicólogo clínico, los sueños sexuales buscan colaborar para que las personas se sientan más completas, actuando como una especie de unión de diferentes partes de la personalidad del soñante

Los escenarios más comunes en los sueños sexuales incluyen encuentros con exparejas, amigos, figuras de autoridad como jefes o celebridades, situaciones en lugares públicos o inusuales, e incluso infidelidades propias o de la pareja.

Los especialistas coinciden en que interpretar estos sueños de manera literal es un error. Toub señaló que, por ejemplo, soñar con tener sexo con un amigo o jefe podría indicar el deseo de incorporar alguna cualidad de esa persona, como la compasión o la autoridad, o bien la necesidad de conectar emocionalmente o buscar aprobación. En el caso de soñar con una persona del mismo sexo, si el soñante es heterosexual, esto podría simbolizar el deseo de desarrollar cualidades como la creatividad o la espiritualidad.

Los sueños sexuales pueden señalar deseos ocultos, necesidades emocionales o el anhelo de un mayor desarrollo personal, funcionando como una ventana a aspectos internos poco explorados de la identidad

Otros ejemplos citados por los expertos en el artículo, incluyen sueños de masturbación, que pueden reflejar la búsqueda de mayor placer en la vida diaria, o sueños de infidelidad, que podrían estar relacionados con el deseo de crecimiento personal y la exploración de aspectos internos no reconocidos.

Cuando el sueño involucra a la pareja siendo infiel, Zadra adviertió que la reacción emocional al despertar puede ser intensa, pero esto no implica necesariamente sospechas reales de engaño. Más bien, podría señalar la necesidad de mayor atención o cercanía en la relación, o indicar que algún aspecto de la misma requiere atención.

La interpretación de los sueños sexuales, dicen los expertos, debe alejarse de los diccionarios de sueños y de las explicaciones universales. Jeanette Raymond, psicóloga clínica en Los Ángeles, subrayó que “no existe un significado universal para cada símbolo o acción en un sueño; el sentido suele estar en la experiencia personal del soñante”. La vividez y el recuerdo de estos sueños suelen indicar que contienen mensajes importantes sobre asuntos no resueltos o necesidades actuales.

Los sueños de infidelidad podrían asociarse con deseos de crecimiento personal y la exploración de aspectos internos no reconocidos, mientras que la reacción emocional intensa al despertar no necesariamente indica sospechas reales de engaño

Para analizar y aprovechar el contenido de los sueños sexuales, Raymond recomendó comenzar por identificar las emociones experimentadas al despertar.

Las sensaciones de consuelo, por ejemplo, pueden estar relacionadas con la superación de inseguridades en una relación.

Zadra sugiere reflexionar sobre la identidad de las personas presentes en el sueño, las cualidades que representan y el contexto emocional de la experiencia onírica. Preguntarse por qué surge ese sueño en un momento determinado puede ayudar a descubrir aspectos desconocidos de uno mismo. Toub añade que los sueños emplean un lenguaje antiguo de metáforas y símbolos, y que su desciframiento puede revelar mensajes valiosos sobre la vida personal.

Los sueños relacionados con el sexo pueden funcionar como metáforas vinculadas a la intimidad o reflejar tensiones y barreras en las relaciones interpersonales, según el análisis de los especialistas citados en la investigación

Dado que interpretar los sueños puede resultar complicado en solitario, Raymond aconseja plasmar imágenes del sueño en dibujos o compartir la experiencia con alguien de confianza. Hablar sobre el sueño puede facilitar la comprensión y ayudar a establecer conexiones entre el contenido onírico y la vida cotidiana.

Descifrar los sueños sexuales puede convertirse en una herramienta para el autoconocimiento y la mejora de las circunstancias personales.

El significado de los sueños

Los sueños surgen en la etapa de movimientos oculares rápidos (REM) y representan expresiones del subconsciente. A través de ellos, la mente puede desplegar escenas fantásticas o explorar deseos, temores e inquietudes personales.

Una investigación de 2025 en más de 300 estudiantes universitarios en Estados Unidos mostró que más de la mitad de los participantes, con predominio en los hombres, reconocieron haber tenido sueños sexuales en algún momento de sus vidas

Lucía Crivelli, jefa de Neuropsicología en Adultos de Fleni y doctora en Psicología especializada en Neurociencia Cognitiva Aplicada, explicó los procesos que ocurren durante el sueño, en una nota reciente de Infobae. La experta señaló que los sueños aparecen entre cuatro y seis veces cada noche y cumplen un papel crucial en la creatividad y la gestión emocional.

De acuerdo con la especialista, los sueños no constituyen relatos aleatorios, sino puentes entre recuerdos actuales y pasados. Este vínculo activa áreas cerebrales asociadas con la creatividad, libres de la intervención del pensamiento racional. “Durante el sueño, se desactiva la corteza frontal dorsolateral, permitiendo que nuestras funciones cerebrales florezcan sin ser interrumpidas por la lógica”, detalló.

Recordar varios sueños durante la noche no suele ser indicio de un descanso de calidad, señalan especialistas en sueño. Según se desprende de una nota reciente en Infobae, el neurofisiólogo Eduard Estivill explicó en el podcast B3tter que esta situación suele asociarse a interrupciones en los ciclos de sueño, especialmente durante la fase REM, en la que surgen los sueños más vívidos.

Interpretar literalmente los sueños sexuales puede resultar engañoso, ya que según Antonio Zadra, profesor de psicología e investigador, no existe una correspondencia directa entre lo que sucede en el sueño y su significado real en la vida de quien los experimenta

Estivill advirtió que cuando una persona logra recordar numerosos sueños en una sola noche, es probable que haya experimentado despertares breves o “microdespertares”, lo que indica que el sueño no fue profundo ni reparador. Estas breves interrupciones, que suelen no ser percibidas por la persona, ocurren principalmente en la fase REM, responsable de aproximadamente un 25% del tiempo total de descanso, según la National Sleep Foundation. Para quienes tienen esta experiencia, la calidad del sueño disminuye y puede traducirse en cansancio al despertar.

El envejecimiento es otro factor relevante en la memoria de los sueños. A medida que las personas envejecen, el sueño se vuelve más ligero y fragmentado, lo que explica por qué los adultos mayores recuerdan sueños con mayor frecuencia. Estivill apuntó que este cambio debe considerarse una señal de menor profundidad en el descanso y un aspecto importante para la salud.

El entorno emocional influye también en la calidad del sueño. Estrés y ansiedad aumentan la frecuencia de despertares y pueden intensificar los recuerdos de sueños o provocar pesadillas. Shelby Harris, psicóloga especializada en medicina conductual del sueño, señaló que las personas ansiosas o deprimidas tienden a recordar sus sueños con mayor frecuencia, probablemente porque se despiertan más a menudo.