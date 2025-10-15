Ciencia

Lanzan un canal que transmite en vivo la Tierra desde el espacio, las 24 horas

El proyecto Space Live emite imágenes en tiempo real desde la Estación Espacial Internacional con cámaras 4K, datos geográficos automáticos y música ambiental, disponible todo el día

Por Brisa Bujakiewicz

Space Live transmite imágenes en
Space Live transmite imágenes en vivo de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional las 24 horas (NASA)

Un canal de televisión nuevo transmite en directo imágenes de la Tierra desde el espacio y convierte en rutina diaria una experiencia fuera de lo común. La propuesta se llama Space Live y emite en tiempo real, durante las 24 horas, la vista desde la Estación Espacial Internacional (EEI). La alternativa utiliza tecnología avanzada para mostrar varios ángulos del planeta. El lanzamiento se realizó en el Reino Unido y apunta a un público diverso.

Según The Guardian, Space Live no funciona como un programa tradicional con episodios o segmentos. El canal ofrece una emisión continua y da acceso, sin cortes, a tres perspectivas distintas: la zona de acoplamiento de la EEI, un plano horizontal que incluye amaneceres y tormentas, y una cámara dirigida hacia la superficie terrestre.

El canal utiliza cámaras 4K,
El canal utiliza cámaras 4K, inteligencia artificial y datos geográficos en tiempo real para mejorar la experiencia visual (NASA)

Los responsables del proyecto incorporaron además un rastreador digital que indica la posición exacta de la estación en cada momento. Un servicio de inteligencia artificial aporta datos geográficos y meteorológicos al instante.

De acuerdo con la misma fuente, esta iniciativa representa una novedad comercial, aunque la NASA ya presenta transmisiones similares por Internet desde hace tiempo. La diferencia, en este caso, reside en la calidad de imagen y en la integración de otros recursos visuales.

ITV concretó una alianza con la empresa británica Sen para disponer de cámaras 4K, que mejoran la nitidez y la duración de la señal. Además, los operadores dotaron al canal de un fondo musical constante, diseñado para acompañar la experiencia visual sin distraer a la audiencia.

Space Live ofrece tres perspectivas
Space Live ofrece tres perspectivas distintas de la EEI, incluyendo amaneceres, tormentas y vistas de la superficie terrestre (NASA vía AP)

La recepción inicial descubrió reacciones diversas. Para quienes buscan imágenes de la Tierra desde el espacio, Space Live ofrece una experiencia cautivante en las primeras recorridas. Las tomas del mar, la costa o las cadenas montañosas resultan sorprendentes y permiten apreciar detalles geográficos difíciles de visualizar desde mapas o fotografías satelitales.

El paso de la estación desde el Reino Unido, sobre Ucrania y Asia hasta Australia se completa en solo minutos, lo que evidencia la frágil dimensión de nuestro planeta.

Sin embargo, según The Guardian, la novedad pierde impacto después de un tiempo. El ciclo repetido de paisajes, el ritmo silencioso de la travesía y la falta de sucesos concretos pueden transformar la transmisión en un fondo agradable, parecido a un protector de pantalla en movimiento. Algunos usuarios consideran que Space Live funciona de modo ideal como compañía durante el trabajo o el estudio, más que como foco central de entretenimiento.

La alianza entre ITV y
La alianza entre ITV y la empresa Sen permite una señal continua y de alta definición desde el espacio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El canal se distingue de ofertas similares por la combinación de alta definición, datos en tiempo real y una edición limpia de la señal. Otras alternativas, como el canal de la NASA en YouTube, presentan diferencias en la calidad de imagen y no siempre garantizan contexto informativo constante. Space Live muestra cada órbita, cada transición de la luz y cada clima, mientras la banda sonora acompaña sin sobresaltos.

De acuerdo con la información publicada, Space Live no busca ofrecer el efecto de transformación existencial que mencionan astronautas y pilotos. El “overview effect”, un cambio cognitivo que surge al observar la Tierra desde fuera, solo ocurre con la experiencia directa. Pese a eso, la imagen constante del planeta girando produce impacto y, para algunos espectadores, actúa como recordatorio de la escala global y de la cercanía entre regiones distantes.

El desarrollo de este canal coincide con la tendencia a multiplicar las opciones de transmisión en línea. ITVX ya propone canales de contenido alternativo, que incluyen desde programas de telerrealidad hasta ciclos temáticos. La iniciativa Space Live agrega una ventana científica y estética, pensada tanto para el entretenimiento pasivo como para la información visual y educativa dentro del hogar.

El canal incorpora música ambiental
El canal incorpora música ambiental y un rastreador digital que muestra la posición exacta de la estación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según The Guardian, la posibilidad de contar con imágenes reales del planeta, provistas de contexto informativo automático, representa un recurso de valor para docentes, estudiantes y aficionados a la exploración espacial.

Los críticos señalan que la limitación narrativa y la poca variedad pueden reducir el tiempo de atención constante. El formato continuo depende de la curiosidad y del interés personal para sostenerse más allá de las primeras horas.

El canal no está pensado para grandes eventos ni para transmitir emergencias o anuncios. Su propuesta se centra en la contemplación, el acceso libre a un recurso visual y la presentación de datos simples junto con el viaje regular de la estación. ITVX apuesta a una audiencia diversa, donde un grupo estable mantenga la señal de fondo, mientras otros la consultan de manera esporádica.

La propuesta apunta a un
La propuesta apunta a un público diverso y funciona como recurso educativo, visual y de entretenimiento pasivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta realización técnica responde al avance de la tecnología de captación y transmisión de datos desde la órbita baja terrestre. Las cámaras 4K, los algoritmos de inteligencia artificial y la integración de aplicaciones de seguimiento en tiempo real muestran el potencial de la televisión digital para combinar ciencia y entretenimiento con acceso masivo.

El espacio, convertido en ventana doméstica, hoy se suma al menú de opciones para consumidores de contenido audiovisual. Space Live permite observar la Tierra a cualquier hora, sin interferencias ni interrupciones, y produce una percepción nueva sobre lo cotidiano. Aunque no alcance la intensidad de la experiencia directa, el canal ofrece un recurso inédito a la audiencia global.

El secreto guardado por los

Descubrieron en La Rioja uno

Detectaron dos círculos de radio

Dejar de fumar tras un

