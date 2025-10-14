Ciencia

La Tierra emite señales de alerta: científicos destacan la necesidad de revertir desequilibrios

Según un nuevo informe, fenómenos como el cambio climático, la acidificación de los océanos y la pérdida de biodiversidad superaron los umbrales seguros, generando riesgos directos para la salud, los recursos hídricos y la producción de alimentos a nivel global

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El informe Planetary Health Check
El informe Planetary Health Check advierte que la humanidad superó siete de los nueve límites planetarios reconocidos (NASA vía AP)

Un nuevo informe científico reveló que la humanidad cruzó siete de las nueve limites planetarios reconocidos internacionalmente. Según precisó el estudio, el equilibrio ambiental terrestre superó su capacidad segura. El informe se centra en la acidificación de los océanos, el cambio climático, la biodiversidad y el ciclo del agua, fenómenos que afectan a toda la población global y definen una posible crisis ambiental inmediata.

El dato surge del último Planetary Health Check, publicado por el Instituto de Investigación de Potsdam sobre los efectos del cambio climático (PIK) y destaca que el control de los ecosistemas recae en nueve límites planetarios. Cada una de las barreras desempeña un rol en la conservación de las condiciones necesarias para la vida humana.

El cambio climático, la acidificación
El cambio climático, la acidificación de los océanos y la pérdida de biodiversidad generan riesgos directos para la salud y los recursos globales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas incluyen el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la alteración de los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el fósforo, la acidificación de los océanos, el uso del suelo, el consumo de agua dulce, la sobrecarga de aerosoles atmosféricos, la contaminación química y la reducción de la capa de ozono.

Según el medio Le Monde, el concepto de “limites planetarios” nació en 2009 a partir de un artículo de la revista Nature. En ese momento, veintinueve científicos liderados por Johan Rockström, actual director del PIK, identificaron parámetros medibles para evaluar la seguridad ambiental global. Estos parámetros se refieren a los procesos y sistemas fundamentales que regulan la estabilidad y la resiliencia de la Tierra, y cuya alteración podría causar consecuencias graves para la vida humana.

El informe destaca la necesidad
El informe destaca la necesidad de acciones urgentes para restablecer el equilibrio ambiental y evitar daños irreversibles (Rosa Veiga - Europa Press)

De acuerdo con la explicación dada por Le Monde, los límites planetarios difieren de otros indicadores ambientales porque ofrecen una manera cuantificable de identificar los riesgos para la habitabilidad del planeta. No manifiestan una predicción exacta de colapso inmediato, sino que funcionan como un termómetro ambiental.

La superación de los límites
La superación de los límites planetarios afecta la producción de alimentos, la seguridad hídrica y la estabilidad de los ecosistemas (Shaun Wolfe/Island Conservation)

Al mismo tiempo, permiten evaluar el estado del planeta en un momento determinado y previenen sobre umbrales críticos a partir de los cuales la recuperación de los sistemas naturales se vuelve incierta.

Según datos del Planetary Health Check, los seres humanos sobrepasaron siete de estos límites. Los expertos advierten que estas transgresiones producen desequilibrios que afectan de manera directa la salud, la producción de alimentos y la seguridad de los recursos hídricos.

El informe destaca la necesidad
El informe destaca la necesidad de acciones urgentes para restablecer el equilibrio ambiental y evitar daños irreversibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe cita que la acidificación de los océanos alcanzó un nivel alarmante y que los océanos se encuentran cada vez más vulnerables, lo que pone en peligro tanto a la fauna marina como a las poblaciones humanas costeras.

De acuerdo con Johann Rockström, citado por Le Monde, la naturaleza de estos límites implica interconexiones. La superación de una barrera puede fortalecer la tendencia hacia el colapso de otras. De esta manera, generan efectos multiplicadores sobre los procesos naturales. Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad provoca una reducción de los servicios ecosistémicos como la polinización.

La acidificación de los océanos
La acidificación de los océanos alcanza niveles alarmantes y amenaza la fauna marina y las poblaciones costeras (Andina)

La principal preocupación radica en la velocidad de las transgresiones y en la falta de acciones efectivas para revertir la tendencia. El análisis de los límites planetarios, difundido por Le Monde, describe un escenario donde el futuro de la humanidad aparece vinculado a la capacidad colectiva para restablecer estos equilibrios y garantizar la supervivencia a largo plazo.

Los umbrales son referencias para orientar políticas públicas y decisiones empresariales. Solo una acción decidida podrá evitar alteraciones irreversibles y preservar las condiciones de vida para las próximas generaciones.

La interconexión entre los límites
La interconexión entre los límites planetarios puede generar efectos multiplicadores y acelerar el colapso ambiental (EFE/ Annaïs Pascual)

La discusión sobre los límites planetarios continúa motivando debates en ámbitos científicos y políticos. El consenso principal revela la necesidad de reconocer la interdependencia entre los sistemas naturales y la sociedad. La comunidad internacional enfrenta el reto de aplicar medidas inmediatas y entender que el respeto por los límites planetarios es esencial para la supervivencia.

Temas Relacionados

Límites planetariosCambio CLimáticoTierraBiodiversidadNewsroom BUE

Últimas Noticias

La expansión silenciosa de la Anomalía del Atlántico Sur: satélites en riesgo, misterios bajo África y el papel clave de la misión Swarm

Nuevos datos revelan cómo la debilidad del campo magnético sobre el Atlántico Sur desafía la seguridad espacial. Cambios inesperados en África y Sudamérica inquietan a científicos y ponen a prueba la tecnología orbital

La expansión silenciosa de

El telescopio James Webb analizará el enigmático TOI-4507 b, un exoplaneta gigante que desafía teorías astronómicas

La NASA prioriza el estudio del exoplaneta de dimensiones colosales y densidad extremadamente baja, cuya órbita y composición desafían las explicaciones tradicionales sobre la evolución planetaria

El telescopio James Webb analizará

Un asteroide del tamaño de un auto pasó a 428 km de la Tierra y fue descubierto después de su sobrevuelo

Ocurrió el 1 de octubre sobre la región de la Antártida pero, por su masa reducida, pasó inadvertido por los telescopios terrestres. Tras el reporte, se encendieron las alertas por la posible caída de este tipo de objetos espaciales

Un asteroide del tamaño de

La ciencia revela qué alimentos ayudan realmente a combatir la constipación

Científicos del Reino Unido revisaron 75 ensayos clínicos y desarrollaron las primeras guías dietéticas para tratar el estreñimiento en adultos. Contaron a Infobae qué consumos hay que considerar

La ciencia revela qué alimentos

Dejar de fumar, incluso en la edad adulta, reduce la pérdida de memoria y lenguaje en la vejez

Un estudio internacional liderado por el University College London reveló beneficios acumulativos para la función cerebral, con un impacto que equivale a retrasar hasta tres años el envejecimiento mental

Dejar de fumar, incluso en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
A qué hora es la

A qué hora es la marcha del 15 de octubre y qué se sabe del paro de transporte anunciado para mañana

El inesperado pasado de los hipopótamos en Europa: vivieron junto a mamuts y rinocerontes lanudos

El papá de Greeicy Rendón está en el ojo del huracán por su posible vinculación a un caso de secuestro y tortura

Corte de agua para este 16 de octubre por más de 10 horas: conoce dónde y qué distritos son los afectados

Yina Calderón enfrentaría dura sanción si no se presenta en ‘Stream Fighters’: esta es la millonada que le tendría que pagar a Westcol

INFOBAE AMÉRICA
La expansión silenciosa de

La expansión silenciosa de la Anomalía del Atlántico Sur: satélites en riesgo, misterios bajo África y el papel clave de la misión Swarm

La ONU confirma que Israel solo permitirá el ingreso a Gaza de la mitad de camiones humanitarios acordados

Zelenski anuncia la creación de un gobierno militar en Odesa tras retirarle la ciudadanía a su alcalde

El piloto brasileño Diogo Moreira asciende a MotoGP con el Honda LCR

Ecuador: convoy militar llega a Otavalo en medio de choques y denuncias de uso de la fuerza

ENTRETENIMIENTO

Este será el nuevo rostro

Este será el nuevo rostro de Jesús en ‘La Pasión de Cristo 2’

La ciudad natal de Diane Keaton organizará un homenaje a la fallecida actriz

John Travolta rinde homenaje a su fallecida esposa Kelly Preston con una balada que él mismo grabó

“Deberíamos dejar que lo destructivo se destruya solo”: la filosofía de vida de Sean Penn frente al caos

Alec Baldwin revela detalles del accidente vehicular que protagonizó junto a su hermano Stephen en los Hamptons