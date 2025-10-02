Ciencia

De desecho minero a recurso: microbios modificados recuperan hasta el 85% de minerales valiosos

Nuevas técnicas biotecnológicas permiten que microorganismos desarrollados en laboratorio obtengan materiales estratégicos de residuos. Cómo este avance puede generar un modelo productivo sustentable en la minería moderna, según Scientific American

Por Mirko Racovsky

La biotecnología minera utiliza microbios
La biotecnología minera utiliza microbios para recuperar minerales valiosos de residuos industriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la comunidad científica ha dirigido su atención hacia el potencial de los microbios para recuperar minerales vitales presentes en los residuos que deja la industria minera. Esta estrategia biotecnológica se perfila como una alternativa capaz de transformar el manejo de los desechos mineros, al tiempo que aprovecha recursos que anteriormente se consideraban irrecuperables.

Estudios recientes divulgados por Scientific American muestran cómo organismos modificados genéticamente pueden adaptarse para extraer metales de alto valor de los relaves y escorias, empleando mecanismos naturales de biolixiviación.

Estos avances, anclados en investigaciones multidisciplinarias, permiten a los científicos aprovechar el metabolismo de ciertos microorganismos que, en ambientes controlados, facilitan la liberación y posterior recuperación de minerales de interés. Así, la biotecnología minera se presenta como una solución innovadora ante la creciente demanda global de materiales estratégicos.

Las razones detrás de la investigación

La transición global hacia energías limpias y la proliferación de tecnologías avanzadas han disparado el consumo de minerales críticos como litio, cobalto, níquel y tierras raras. El abastecimiento estable de estos elementos es fundamental para la fabricación de baterías, motores eléctricos y dispositivos electrónicos. No obstante, su extracción tradicional conlleva desafíos ambientales significativos, como la generación de vastos volúmenes de residuos tóxicos.

La extracción tradicional de minerales
La extracción tradicional de minerales críticos genera importantes desafíos ambientales debido a los residuos tóxicos que produce (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los desechos mineros, por lo general depositados en vastos montones o embalses, representan un riesgo tanto para los ecosistemas circundantes como para las comunidades cercanas. Sustancias peligrosas pueden filtrarse, afectando la calidad del suelo y del agua. Ante este panorama, los científicos exploran métodos que permitan reducir la huella ambiental de la minería, transformando pasivos ambientales en nuevas fuentes de recursos a través de la acción de microorganismos especializados.

Ingenierización y estrategias de uso de microbios para la biolixiviación

La biolixiviación implica la utilización de microbios diseñados o seleccionados para disolver minerales específicos presentes en los desechos mineros, facilitando así su extracción. Los investigadores modifican el material genético de ciertos microorganismos para incrementar su tolerancia a ambientes extremadamente tóxicos y mejorar su capacidad para liberar metales de compuestos químicos complejos.

A través de ensayos en laboratorio y pruebas piloto, los científicos ajustan las condiciones de pH, temperatura y nutrientes para maximizar la eficiencia microbiana. Algunos microorganismos muestran una notable capacidad de supervivencia en medios cargados de metales pesados, lo que los convierte en aliados perfectos para este tipo de procesos industriales. La ingeniería metabólica permite adaptar a los microbios para metas específicas, como la selectividad hacia determinados elementos en función de la composición del residuo tratado.

La biolixiviación utiliza microbios modificados
La biolixiviación utiliza microbios modificados para extraer metales de desechos mineros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados experimentales y eficacia en la extracción de minerales específicos

Las pruebas presentadas revelan que los microbios pueden movilizar cantidades significativas de minerales críticos a partir de relaves mineros previamente desechados. Según los experimentos publicados, organismos modificados lograron extraer elementos como cobalto y tierras raras con eficiencias notables en períodos relativamente cortos. En ciertos casos, hasta un 85% del mineral contenido en el residuo fue recuperado bajo condiciones óptimas.

Estos resultados sugieren que la biolixiviación microbiana podría escalarse y aplicarse a operaciones mineras a mayor escala, permitiendo el aprovechamiento de materiales cuya recuperación antes era económicamente inviable. Tales descubrimientos abren la puerta a nuevos modelos de negocio y a una minería más circular.

Beneficios ambientales y sociales de la técnica de biolixiviación microbiana

El impacto positivo de esta tecnología no se limita a la recuperación de recursos valiosos. Uno de los principales beneficios ambientales es la reducción de la toxicidad y del volumen de residuos mineros, lo que contribuye a una gestión más segura y sostenible de estos pasivos ambientales. Además, se elimina la necesidad de emplear reactivos químicos agresivos en el proceso de extracción, lo que disminuye el riesgo de contaminación adicional en el sitio.

El proceso elimina el uso
El proceso elimina el uso de reactivos químicos agresivos y disminuye el riesgo de contaminación ambiental (crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva social, la implementación de biolixiviación microbiana representa una oportunidad para revitalizar regiones afectadas por la minería, generando empleo en nuevas ramas biotecnológicas y mejorando la percepción pública de la industria extractiva. Así, la innovación en el manejo de desechos se traduce en ventajas tanto para el medio ambiente como para la economía local.

Retos, limitaciones y perspectivas futuras de esta tecnología

A pesar del potencial demostrado, la biolixiviación microbiana enfrenta obstáculos técnicos y regulatorios que requieren atención. Uno de los desafíos principales es la escalabilidad del proceso, ya que las condiciones ambientales in situ pueden diferir considerablemente de las controladas en laboratorio. Además, la manipulación de organismos genéticamente modificados demanda regulaciones claras para evitar riesgos asociados a su liberación accidental.

Los próximos pasos incluyen la optimización de los protocolos de operación, el diseño de biorreactores eficientes y el desarrollo de estrategias para afrontar posibles imprevistos ecológicos, afirman los expertos. El avance de esta tecnología depende también del diálogo entre científicos, organismos reguladores y la industria minera, con la perspectiva de implementar sistemas innovadores a gran escala en los próximos años.

