Ciencia

Chicles y pastillas con sabor a tomillo podrían permitir la detección de la gripe en minutos

El desarrollo científico fue realizado en Alemania. Podría facilitar la detección de patógenos en ambientes de alto riesgo y mejorar la prevención de brotes. Los detalles de una investigación publicada en la revista ACS Central Science

Guardar
Un sensor molecular detecta la
Un sensor molecular detecta la gripe a través del sabor en la lengua (Freepik)

Un grupo de investigadores de Alemania, liderados por Lorenz Meinel, desarrolló un sensor molecular que detecta la gripe a través del sabor en la lengua.

Esta innovación ofrece una opción simple, rápida y accesible para enfrentar la gripe, una enfermedad que cada año provoca entre 290.000 y 650.000 muertes según la Organización Mundial de la Salud.

El sensor funciona porque, si la persona tiene gripe, libera un sabor intenso a tomillo en la boca, según el estudio publicado en la revista ACS Central Science.

El sabor lo provoca el timol, una sustancia segura y conocida que también se utiliza en productos de higiene bucal.

Detección rápida y sin equipos

La innovación utiliza timol, una
La innovación utiliza timol, una sustancia segura, para alertar sobre la presencia del virus de la gripe en menos de 30 minutos./ Freepik

El nuevo método no requiere hisopos nasales ni máquinas de laboratorio, que suelen ser costosos o incómodos. El sensor utiliza la reacción con una enzima llamada neuraminidasa, que es propia del virus de la gripe.

Esta enzima, identificada por la letra “N” en nombres como H1N1, corta ciertos componentes en las células y permite que el virus las infecte.

En el estudio se detalla: “El sensor busca alejarse de detectores y máquinas y acercarse a un detector disponible para cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento: la lengua”.

El sensor no requiere hisopos
El sensor no requiere hisopos como algunas pruebas disponibles ni equipos de laboratorio. Facilita la detección en cualquier lugar y momento/Archivo

El desarrollo se motivó por tres razones principales. Primero, la gripe puede transmitirse antes de que se manifiesten los síntomas. Segundo, las pruebas de PCR pueden ser exactas, pero su costo y demora impiden su uso masivo. Tercero, los test caseros tienen ventajas, pero no identifican infecciones en las primeras etapas.

Para lograr que la prueba sea efectiva, el equipo de diferentes instituciones de Alemania diseñó una molécula especial unida al timol.

Solo la neuraminidasa viral puede separar ese enlace y liberar el sabor, lo que asegura que solo las personas con gripe perciban el sabor a tomillo.

Los investigadores indican que “la lengua puede percibir la señal y así alertar al usuario sobre una posible infección gripal”.

Cómo actúa el sensor

El sensor libera sabor a
El sensor libera sabor a tomillo en la lengua para alertar sobre la presencia del virus de la gripe (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ensayos de laboratorio demostraron que, al probarse en saliva de personas infectadas, el sensor libera el timol en menos de 30 minutos. Ninguna de las pruebas encontró efectos tóxicos en células humanas o animales.

Los científicos calcularon la cantidad necesaria de sensor para que cualquier persona pueda percibir el sabor sin riesgo.

Las cantidades van de 2,1 a 11,5 miligramos, según el umbral de percepción del timol y la actividad de la enzima en cada paciente.

La investigación contó con apoyo del Ministerio Federal de Investigación, Tecnología y Espacio de Alemania.

El sensor utiliza el sabor
El sensor utiliza el sabor como señal rápida y fácil de interpretar(Archivo /Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventajas de la innovación permiten usar el sensor en chicles, pastillas o películas orales, que pueden emplearse en el hogar o en lugares con mayor riesgo de contagio.

Otra ventaja del sensor es su uso sencillo y sin indicaciones médicas complejas.

La persona coloca el sensor en la boca y espera el sabor; si detecta el gusto herbal, puede consultar a un profesional de la salud para confirmar el diagnóstico y tomar medidas, como el aislamiento voluntario.

La innovación alemana podría facilitar
La innovación alemana podría facilitar pruebas masivas en hogares y escuelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta rapidez resulta vital porque la gripe se puede transmitir antes de presentar síntomas. En los grupos de mayor riesgo, como personas mayores sin vacunar, la enfermedad puede causar complicaciones más graves.

El desarrollo busca también adaptarse a distintos públicos. El equipo investiga sabores alternativos, como el denatonio, muy intenso incluso en dosis muy bajas.

Esto favorece a quienes sufren alteraciones en la percepción del gusto, algo común durante infecciones virales.

El sensor fue probado con diferentes variantes del virus de la gripe, incluyendo H1N1. El diseño asegura que otras enzimas, como las de bacterias o virus del resfriado, no activen la liberación del sabor a tomillo.

El desarrollo para detectar la
El desarrollo para detectar la gripe recibió apoyo del Ministerio Federal de Investigación de Alemania. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un detalle importante es la velocidad de obtención del resultado. El usuario no debe esperar horas como en una PCR ni interpretar líneas de colores como en test rápidos. El sabor aparece si el virus está presente, lo que permite reducir el contacto con otras personas y limitar nuevos contagios.

El equipo planea iniciar ensayos clínicos en los próximos dos años y espera confirmar que el sensor detecta también la gripe antes de los síntomas.

Si los resultados se confirman, el sensor podría complementar las herramientas actuales para la vigilancia comunitaria de la gripe.

La tecnología ya cuenta con patente europea. Los investigadores consideran su uso masivo como una estrategia para mejorar la detección y control de la gripe. Este sensor propone una solución directa para que cada persona pueda participar de la prevención y el control de brotes gripales, contribuyendo al cuidado propio y de la comunidad.

Temas Relacionados

Sensor molecularDiagnóstico de la gripeAmerica Chemical SocietyNeuraminidasaPrueba casera de gripeÜltimas noticias

Últimas Noticias

Cuál es el peculiar aroma que utiliza la viuda negra occidental para atraer pareja

El hallazgo de una feromona que se descompone en la telaraña y libera un aroma persistente demuestra que la comunicación sexual de esta especie es mucho más compleja de lo que se creía

Cuál es el peculiar aroma

Cuál fue el papel de los humanos en la extinción de la megafauna en Sudamérica: científicos argentinos hallaron una respuesta

Investigadores de Argentina analizaron restos fósiles de grandes animales como perezosos, caballos prehistóricos y mastodontes. Por qué los resultados publicados en la revista Science Advances redefinen el papel de los primeros pobladores

Cuál fue el papel de

El enigma del Homo floresiensis, el “hobbit” de cerebro pequeño que desafía las ideas sobre la inteligencia humana

Un estudio reciente plantea que una alteración hormonal podría haber limitado el desarrollo cerebral de esta especie extinta. Cómo, pese a esta particularidad, podía fabricar herramientas, usar fuego y desarrollar habilidades sorprendentes

El enigma del Homo floresiensis,

El crucial legado de Jane Goodall, la experta británica en primates que mejor comprendió a los animales

Conservacionista y experta en fauna, falleció hoy a los 91 años. Desafió las ideas aceptadas por la ciencia y mediante una observación minuciosa reveló que los chimpancés poseen gran inteligencia. Una mente única y brillante, que trabajó entrañablemente hasta sus últimos días. El testimonio de una charla con Infobae

El crucial legado de Jane

Siete pequeñas piezas hechas por indígenas cambian un viejo relato sobre un antiguo pueblo en Canadá

El hallazgo reciente en Ferryland muestra que las conexiones entre antiguos pobladores y diferentes culturas eran más amplias y sorprendentes de lo que se había imaginado hasta ahora

Siete pequeñas piezas hechas por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Habrá clases este viernes 3

¿Habrá clases este viernes 3 de octubre? La SEP responde

Petro ‘estalló’ contra Trump y Netanyahu por detención de flotilla Sumud que se dirigía a Gaza por canales no seguros

MEF aumento de presupuesto a la PNP para mejorar su lucha contra la inseguridad ciudadana

¿A qué penal será trasladado ‘El Monstruo’ cuando pise Perú ante el cierre de la Base Naval del Callao? El INPE responde

¿No que no?: AMLO recibe a Lord Molécula en el rancho de Palenque

INFOBAE AMÉRICA
El G7 avanza con su

El G7 avanza con su plan para endurecer sanciones contra el petróleo ruso

Hansi Flick: "El PSG jugó mejor pero creemos en nuestro equipo"

El ejército de Estados Unidos comenzó a reducir su tropas en Irak

Cuál es el peculiar aroma que utiliza la viuda negra occidental para atraer pareja

(Crónica) Eric Dier evita el triunfo del City en Mónaco y el Arsenal firma su doblete

ENTRETENIMIENTO

“Salvados por la campana”: Así

“Salvados por la campana”: Así luce Tiffani Thiessen a más de 30 años del estreno de la serie

Doctores alertan a padres sobre un peligroso reto viral inspirado en ‘KPop Demon Hunters’

El curioso origen detrás de “muere como héroe o vive como villano”, la frase que se volvió emblema del universo Batman

De paseadora de perros a icono de la literatura romántica: el asombroso ascenso de Emily Henry

Nicole Kidman se siente “traicionada” por Keith Urban en medio de su divorcio