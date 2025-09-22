Ciencia

La sequía extrema en Irak revela 40 tumbas ocultas bajo el mayor embalse del país

La histórica bajada del agua en el embalse de Mosul ha dejado al descubierto restos funerarios de la época helenística, sorprendiendo a expertos por el alcance de los hallazgos y su impacto cultural y climático

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
La fuerte sequía en el
La fuerte sequía en el norte de Irak transforma el embalse de Mosul en un inesperado escenario para una de las exploraciones arqueológicas más relevantes de la región en décadas (AFP)

A orillas del embalse de Mosul, en el norte de Irak, la sequía extrema reveló una extensa necrópolis con más de 40 tumbas cuidadosamente alineadas, consideradas por los arqueólogos como uno de los hallazgos más intrigantes de Oriente Próximo en los últimos años.

El descubrimiento, realizado por un equipo encabezado por Bekas Brefkany, se produjo cuando el nivel del agua descendió a mínimos históricos, permitiendo acceder a áreas sumergidas durante décadas. El embalse de Mosul, construido en los años ochenta, fue el custodio accidental de estos vestigios, según detalló Smithsonian Magazine.

Muchas tumbas, en forma de ataúdes cerámicos ovalados, presentan una lógica funeraria elaborada: los adultos ocupaban la parte alta del cementerio y los niños, la parte baja, un patrón que sugiere una estructura social jerarquizada incluso en el espacio funerario.

Los arqueólogos también hallaron ánforas, vasijas y varios objetos cotidianos que reflejan la mezcla entre la tradición helenística y particularidades locales. Todos los materiales fueron trasladados al Museo de Duhok para su conservación.

Entre los restos expuestos se
Entre los restos expuestos se identifican tumbas de la época helenística alineadas en diferentes niveles, acompañadas de cerámica y objetos cotidianos que revelan complejas costumbres funerarias (Duhok's Antiquities and Heritage Department)

Un testimonio cultural en plena crisis climática

El hallazgo se produjo en un contexto marcado por el colapso hídrico más grave en casi un siglo. Las reservas de agua en Irak se encuentran por debajo del diez por ciento de su capacidad, una situación que, según Smithsonian Magazine, amenaza la salud, la agricultura y la seguridad de la población.

La Organización de las Naciones Unidas ya considera a Irak como uno de los países más vulnerables al cambio climático, afectado por el aumento de temperaturas, tormentas de arena y la reducción extrema de caudales en los ríos Tigris y Éufrates, agravada por represas en países vecinos.

Este fenómeno de “arqueología por sequía”, cada vez más frecuente, obliga a los equipos a trabajar contrarreloj para estudiar, excavar y preservar los restos antes de que vuelvan a quedar sumergidos. “Mientras que el retroceso de las aguas ha tenido impactos negativos, para nosotros como arqueólogos también ha brindado la oportunidad de redescubrir áreas que habían estado ocultas bajo el agua”, explicó Brefkany en entrevista con Smithsonian Magazine. Además, estudios genéticos e investigaciones osteológicas podrán arrojar luz sobre enfermedades, nutrición, causas de muerte y vínculos familiares, como subrayó el medio Muy Interesante.

Las recientes excavaciones han devuelto a la luz no solo una necrópolis helenística, sino también signos de ocupación que abarcan desde el periodo de Nineveh V hasta la época islámica, lo que demuestra la continuidad estratégica del sitio a lo largo de milenios.

Los vestigios recuperados afloran en
Los vestigios recuperados afloran en un momento crítico, evidenciando cómo el impacto del cambio climático puede reescribir las narrativas históricas y culturales de Irak (Duhok's Antiquities and Heritage Department)

El reto de preservar una memoria frágil

El futuro de los hallazgos es incierto. Cuando suba el nivel del agua, las tumbas podrían volver a quedar ocultas o sufrir daños irreparables. Miembros del Departamento de Antigüedades de Duhok advirtieron que la conservación de estos espacios expuestos al vaivén del agua, la erosión y la falta de recursos es uno de los desafíos más apremiantes en la arqueología iraquí.

No es la primera vez que la sequía permite redescubrimientos de esta magnitud: en 2022, en el mismo embalse de Mosul, arqueólogos encontraron las ruinas de una ciudad de más de 3.000 años, probablemente de época mitani, y un raro relieve de piedra en las ruinas asirias de Nínive con la imagen de Asurbanipal, el último gran rey del Imperio Asirio, según precisó Smithsonian Magazine.

A pesar de las dificultades, Nazim Zibari, arqueólogo del proyecto, reiteró que la investigación y la preservación de estos restos requieren dedicación, recursos y una estrategia urgente para proteger la memoria de una civilización que aún sigue emergiendo entre las grietas del presente.

Temas Relacionados

Imperio SeléucidaSequíaIrakPresaDescubrimientoArqueologíaTumbasHelenismoCambio ClimáticoCulturaRestos FunerariosPreservaciónONUNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Revelan que un ecosistema clave del Ártico enfrenta un cambio que amenaza su equilibrio natural

El avance de plantas provenientes de zonas boscosas en áreas polares altera ciclos ecológicos, según un estudio

Revelan que un ecosistema clave

Un parásito resistente pone en jaque las cosechas de maíz en Estados Unidos

El gusano de la raíz, también conocido como rootworm, desarrolló mecanismos que le permiten sobrevivir a los métodos de control más avanzados. Cuáles son las nuevas estrategias para evitar pérdidas millonarias

Un parásito resistente pone en

Científicos proponen una nueva hipótesis sobre la formación de Mercurio

Un estudio publicado en Nature utilizó simulaciones numéricas avanzadas para analizar este planeta

Científicos proponen una nueva hipótesis

Qué dicen los expertos sobre el consumo de paracetamol en el embarazo y el riesgo de autismo

El presidente de Estados Unidos dijo que el uso de un popular analgésico de venta libre durante la gravidez está relacionado con el desarrollo del trastorno en niños. El análisis de especialistas a Infobae y un repaso por la evidencia científica

Qué dicen los expertos sobre

Piercing en la lengua: expertos alertan sobre complicaciones inesperadas para la salud bucal

Una revisión llevada a cabo por científicos de Estados Unidos, México y Hungría analizó los riesgos de esta práctica. La importancia de contar con información y regulación

Piercing en la lengua: expertos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es la deliciosa fruta

Cuál es la deliciosa fruta que ayuda a controlar la glucosa, protege al corazón y previene las caries

Intentó mediar en una pelea de pareja y fue atacado a puñal hasta morir

Resultados del Gana Diario de este lunes 22 de septiembre: ganadores del último sorteo

Tragedia en Chimbote: adolescente de 16 años muere tras ser linchado por vecinos que lo acusaron de ladrón

Resultados del Chontico Día y Noche lunes 22 de septiembre: números ganadores del último sorteo

INFOBAE AMÉRICA
Sánchez reafirma ante Guterres el

Sánchez reafirma ante Guterres el papel de España como "pilar del multilateralismo"

El Supremo brasileño y su juez De Moraes rechazan las sanciones de EEUU contra la esposa del magistrado

Milei viaja a Nueva York a participar de Asamblea de ONU y reunirse con Trump y Netanyahu

Trump limita uso de Tylenol y lo vincula como causante de autismo pese a críticas médicas

ONGs en EEUU piden "acción colectiva" contra demandas de grandes empresas a activistas

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Matthew McConaughey dejó de protagonizar comedias románticas

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi celebraron su primer aniversario de bodas tras dar la bienvenida a su bebé

Chuck Norris hace senderismo a sus 85 años: “Me siento de 48″

Charlie Sheen reveló que un cartel mexicano lo vetó por su consumo de drogas

El guionista de “The Bear” denunció ser víctima de racismo en un tren de Nueva York por parte de una mujer