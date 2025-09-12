La vida social de los mamuts mexicanos: el dato inesperado y los hallazgos de su historia genética única

El estudio paleogenómico revela un linaje genético único en los mamuts colombinos de México (Pixabay)

En el actual territorio de América, habitaron dos especies de mamuts. Una de ellas fue el mamut lanudo, que vivió en latitudes altas del continente. Otra especie fue el mamut colombino.

Hasta ahora, los datos genéticos del colombino solo se centraban en el análisis de ejemplares estadounidenses y canadienses.

Pero un hallazgo en el actual territorio de México cambió la historia. Los investigadores Eduardo Arrieta-Donato, Ángeles Tavares-Guzmán y un equipo internacional liderado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hicieron un estudio paleogenómico de los restos encontrados.

Investigadores de la UNAM duplican la información genética disponible sobre el mamut colombino (UNAM)

Revelaron que los mamuts colombinos que habitaron el centro de México poseían una línea genética materna única, distinta a la de sus parientes del norte de América.

El hallazgo fue publicado en la revista Science y desafía las ideas previas sobre la evolución y dispersión de estos animales extintos.

Los autores señalan que los mamuts de México vivieron en grupos formados por familias mixtas de hembras, machos adultos y crías, mientras que en Siberia era común que los machos adultos vivieran solos.

En México, la presencia de grupos más grandes y variados sugiere que afrontaron desafíos ambientales distintos, lo que habría llevado a que desarrollaran una organización social diferente a la de los mamuts siberianos.

Un linaje único en la Cuenca de México

El hallazgo de mamuts en la Cuenca de México desafía teorías previas sobre su evolución y dispersión/Archivo MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El equipo analizó 61 genomas mitocondriales de mamut colombino extraídos de restos hallados en la Cuenca de México, en los sitios de Santa Lucía y Tultepec.

Los restos, hallados durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles entre 2019 y 2022, comprenden parte de más de 70.000 fósiles recuperados en la zona. De ellos, al menos 110 corresponden a mamuts.

Este hallazgo permitió duplicar la cantidad de información genética disponible sobre la especie.

Hasta la fecha, los análisis genéticos sobre mamuts colombinos solo habían utilizado ejemplares de Canadá y Estados Unidos, y se limitaba la comprensión de la diversidad genética de la especie.

El muestreo en México, al incorporar ADN de mamuts de latitudes tropicales, reveló una variabilidad no registrada antes.

El análisis de 61 genomas mitocondriales identifica el clado 1G exclusivo de la región mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Por primera vez incorporamos información de latitudes tropicales al muestreo geográfico y encontramos que los mamuts de la cuenca de México tienen linajes mitocondriales muy diferentes a los reportados con anterioridad de Estados Unidos y Canadá”, dijo Federico Sánchez Quinto del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano (LIIGH) de la UNAM.

El análisis permitió identificar una nueva rama genética denominada Clado 1G, que a su vez se divide en tres sublinajes: 1G.1, 1G.2 y 1G.3.

La divergencia entre estos linajes y los de los mamuts más al norte es tan pronunciada como la que existe entre los propios clados de Canadá y Estados Unidos.

Los datos sugieren que la diversificación de estas líneas ocurrió hace más de 400.000 años, bastante antes de la separación entre las especies colombina y lanuda, registrada hace aproximadamente 200.000 años.

Diferencias sociales y adaptación

La organización social de los mamuts mexicanos muestra diferencias con la de los mamuts siberianos/ UNAM

El estudio analizó también la proporción de machos y hembras en los restos encontrados en la Cuenca de México.

Contrario a lo que ocurre en los yacimientos de mamut lanudo en Siberia, donde los restos de machos predominan, en México la proporción fue casi equilibrada entre machos y hembras.

Este resultado sugiere un modo de vida distinto, donde los mamuts mexicanos convivían en grupos familiares más amplios, formados tanto por hembras como por crías y machos adultos.

Según los científicos, se muestra que hubo una adaptación social a desafíos ambientales únicos de la región.

El tamaño y la morfología de los mamuts colombinos reflejan adaptaciones a desafíos ambientales únicos./ UNAM

Los investigadores lograron extraer polvo de dentina de 83 molares de mamut y, mediante técnicas avanzadas de secuenciación, obtuvieron 61 genomas mitocondriales completos, 28 de ellos con alta profundidad y fiabilidad.

El estudio determinó que la diversidad genética encontrada no responde a migraciones recientes, sino que deriva de una estructura poblacional ancestral, persistente desde los inicios del mamut colombino.

El tamaño corporal de estos animales era imponente: podían alcanzar más de cuatro metros de altura y pesar alrededor de diez toneladas.

Sus defensas podían superar los cinco metros. La datación de los restos más recientes ubicó a estos mamuts habitando la región entre hace 12.000 y 20.000 años, hacia finales del Pleistoceno.

Futuras investigaciones con ADN nuclear buscarán esclarecer rutas migratorias y causas de extinción del mamut colombiano/Archivo EFE

El tamaño efectivo de la población se mantuvo pequeño pero estable durante los últimos 40.000 años. Esto ha permitido suponer la existencia de cierta endogamia, reflejada en la aparición de algunos ejemplares con malformaciones.

El trabajo presenta también una proyección de futuras investigaciones. El análisis del genoma nuclear, más allá del mitocondrial, permitirá reconstruir en mayor detalle rutas migratorias, procesos de mezcla y las razones detrás de la extinción del mamut colombino.

“Es muy similar, pero ahora utilizaremos el ADN nuclear para seguir investigando la historia evolutiva de los mamuts de la cuenca”, explicó Rigoberto Padilla Bustos, doctorante en la UNAM y miembro del equipo.