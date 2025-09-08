Ciencia

El ave que asombra a la ciencia: aprende por observación como los humanos

Investigadores de Alemania documentaron en una especie animal la adquisición de habilidades complejas sin instrucción directa

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
Ejemplares de guacamayo garganta azul
Ejemplares de guacamayo garganta azul en un entorno de investigación participaron en el estudio sobre imitación social

Una nueva investigación publicada en Scientific Reports reveló que los guacamayos barba azul demostraron aprendizaje por imitación de terceros, una capacidad considerada exclusiva de los humanos. El hallazgo señaló que estas aves adquirieron comportamientos sociales al observar la interacción entre un congénere y un ser humano, sin recibir instrucción directa.

El grupo de investigación eligió a los guacamayos barba azul o garganta azul por su vida social compleja y su capacidad cognitiva. La prueba abarcó más de 4.600 ensayos con dos grupos de aves. A uno de los grupos se le mostró a otro guacamayo realizando cinco acciones diferentes en respuesta a gestos humanos: esponjar plumas, girar el cuerpo, vocalizar, levantar una pata y batir las alas. El grupo control solo recibió las señales sin la demostración previa.

La autora principal, Esha Haldar, del Max-Planck-Institute for Biological Intelligence de Alemania, señaló que “la imitación de terceros durante mucho tiempo se consideró una característica específica del ser humano. Nos sorprendió ver la eficiencia con la que los guacamayos respondieron durante el experimento, lo que sugiere una habilidad evolutiva comparable a la humana”.

El experimento analizó cómo los
El experimento analizó cómo los guacamayos garganta azul observaron y reprodujeron conductas tras ver a otros interactuar con humanos

Las diferencias claras en el aprendizaje

Los resultados arrojaron diferencias claras en la capacidad de aprendizaje entre ambos grupos. El grupo testigo, que observó a los guacamayos entrenados, logró aprender en promedio poco más de 4 de las 5 acciones propuestas, mientras que el grupo control, sin esa demostración, solo incorporó poco más de 2. Los investigadores confirmaron que esta diferencia no fue producto del azar, según el análisis estadístico realizado. La acción “batir las alas” se mostró como la más difícil y solo fue aprendida por la mitad del grupo testigo, mientras que ningún control la ejecutó.

El estudio indicó que los guacamayos garganta azul del grupo testigo imitaron espontáneamente algunas acciones antes de recibir comandos o recompensas, lo que reforzó la conclusión de aprendizaje por observación.

El equipo verificó, mediante una línea base, la baja probabilidad de que estas conductas ocurrieran sin mediación. Según detallaron los expertos, “se estableció una línea base de ocurrencia natural de las acciones objetivo, confirmando que eran improbables en condiciones normales (por ejemplo, ‘levantar la pata’ ocurrió 0 % de las veces en la línea base)”.

Investigadores del Max-Planck-Institute for Biological
Investigadores del Max-Planck-Institute for Biological Intelligence registraron resultados inéditos de aprendizaje social en aves

En relación con posibles explicaciones alternativas, como la copia del objetivo final de la acción o la repetición automática y sin intención del comportamiento observado, los autores indicaron: “Descartamos la emulación de objetivos porque todas las acciones, salvo la vocalización, se eligieron porque carecían de objetivo; las acciones no fueron ejecutadas por imitación automática, ya que los sujetos no replicaron involuntariamente la acción en los ensayos iniciales. Por este motivo, la imitación de terceros resulta la explicación más parsimoniosa”.

Implicaciones para la transmisión social y cultural

Los guacamayos garganta azul viven en sociedades de fusión-fisión, donde la integración grupal rápida resulta beneficiosa. La capacidad de aprendizaje por observación de terceros podría favorecer la cohesión grupal y la transmisión de convenciones culturales.

Los expertos en el estudio afirmaron que “el aprendizaje imitativo de terceros de acciones intransitivas podría facilitar la integración grupal, la afiliación y las relaciones sociales y, a la larga, dar origen a convenciones culturales de movimientos coordinados o incluso gestos en papagayos”.

La capacidad de los guacamayos
La capacidad de los guacamayos para adquirir comportamientos complejos sorprendió al equipo científico

El artículo de Scientific Reports subrayó un llamado para investigar este fenómeno en más especies y contextos sociales. En palabras de los autores: “Nuestro estudio abre una nueva línea de investigación sobre la imitación de terceros e impulsa estudios futuros acerca de la interacción entre dos congéneres observados por un tercero, la imitación de acciones intransitivas en general, su evolución y su posible importancia para la cohesión grupal y la evolución cultural en psitácidos”.

La publicación de este hallazgo renovó el interés sobre la evolución de la transmisión cultural en especies animales, al documentar en los guacamayos garganta azul una forma de aprendizaje social que solo se había atribuido a los humanos.

Temas Relacionados

Conducta animalGuacamayo azul gargantaAvesAprendizajeúltimas noticias

Últimas Noticias

La ciencia descubre los secretos invisibles detrás del sonido de las olas en la costa de California

Investigadores hallaron que gran parte de la energía acústica del oleaje proviene de señales de baja frecuencia, abriendo una nueva ventana para monitorear las condiciones del mar sin depender de la vista

La ciencia descubre los secretos

El análisis genético revela que antiguos linajes humanos desaparecieron sin dejar descendencia

Nuevos estudios confirman que varios grupos de Homo sapiens no contribuyeron al acervo genético moderno, mostrando cómo la desconexión social y la baja densidad poblacional facilitaron la extinción de culturas en Eurasia y América

El análisis genético revela que

5 errores cotidianos que afectarían el rendimiento cognitivo

Identificar los hábitos que limitan la mente es clave para liberar el verdadero potencial intelectual. La autoconciencia aparece como la herramienta central para transformar esos patrones

5 errores cotidianos que afectarían

Descubren un gigantesco acuífero de agua dulce bajo el Atlántico Norte que podría abastecer a millones

Un equipo internacional de científicos halló un vasto reservorio submarino frente a la costa noreste de Estados Unidos. El descubrimiento reaviva la esperanza de nuevas fuentes de recurso potable en plena crisis hídrica mundial

Descubren un gigantesco acuífero de

El futuro de los océanos bajo amenaza: los efectos del daño humano se duplicarían en solo 25 años

Un estudio internacional advierte que la presión sobre mares y costas crecerá de forma acelerada hacia 2050. Qué rol juegan la contaminación, el cambio climático y la pesca en ese deterioro

El futuro de los océanos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué dijo hoy el gigante

Qué dijo hoy el gigante de Wall Street que había recomendando apostar por una victoria de LLA en la provincia de Buenos Aires

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 8 de septiembre de USD a COP

Resultados Gana Diario 7 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Dólar: cotización de apertura hoy 8 de septiembre en Perú

Euro: cotización de apertura hoy 8 de septiembre en México

INFOBAE AMÉRICA
Gobierno palestino describe el embargo

Gobierno palestino describe el embargo de armas de España a Israel como un intento de "detener el genocidio"

Sener lanza Epigea, una innovadora solución para maximizar la rentabilidad de los estadios

Un mural de Banksy muestra a un juez golpeando a un manifestante en la principal sede judicial de Londres

Israel advierte de que el ataque contra un autobús en Jerusalén tendrá "consecuencias extremadamente graves"

Las empresas argentinas se derrumban hasta un 17% en la preapertura de Wall Street tras las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Emma Myers y la confesión

Emma Myers y la confesión sobre su personaje en Merlina: “No creo que me parezca en nada a Enid”

Critterz, la película animada que revoluciona Hollywood con inteligencia artificial

Duki conquista Netflix con un documental que revela su lado más íntimo y su ascenso global

La ganadora del Oscar a mejor película ya se puede ver en streaming

Gwyneth Paltrow reveló lo que realmente siente por su hijastra Izzy