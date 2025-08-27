Ciencia

Bennu, el asteroide que guarda polvo más antiguo que el sistema solar: qué revelan sus muestras

Contiene partículas anteriores a los 4.600 millones de años y originadas en zonas remotas del espacio interestelar

Víctor Ingrassia

Por Víctor Ingrassia

Guardar
La sonda OSIRIS-REX visita al asteroide Bennu.

El universo guarda sus memorias en fragmentos dispersos, vestigios que sobreviven a cataclismos y al paso del tiempo cósmico. Uno de esos vestigios es Bennu, un asteroide cercano a la Tierra que desde hace años fascina a la comunidad científica.

Su estudio permitió revelar que transporta consigo polvo más antiguo que el propio Sistema Solar, junto con rastros de espacio interestelar y materiales orgánicos que funcionan como cápsulas del tiempo.

Estos hallazgos no solo enriquecen la comprensión del origen de nuestro vecindario cósmico, también ofrecen pistas sobre cómo se formaron los planetas y hasta dónde llegan los lazos entre distintos cuerpos que hoy recorren el espacio.

Imagen en mosaico del
Imagen en mosaico del asteroide Bennu, compuesta por 12 imágenes PolyCam recopiladas el 2 de diciembre de 2018 por la nave espacial OSIRIS-REx desde un rango de 15 millas (24 km). NASA/Goddard/University of Arizona/Handout via REUTERS

Las investigaciones recientes se apoyan en el material recolectado por la misión OSIRIS-REx de la NASA, que en 2020 tocó brevemente la superficie del asteroide y trajo a la Tierra, en 2023, un tesoro de polvo y rocas para que equipos internacionales pudieran analizarlos en detalle.

De esos estudios surgieron conclusiones sorprendentes: Bennu contiene partículas que anteceden los 4.600 millones de años de historia de nuestro sistema solar y que provienen de regiones interestelares. “Todos estos componentes fueron transportados a grandes distancias hasta la región donde se formó el asteroide progenitor de Bennu”, explicó Ann Nguyen, científica planetaria del Centro Espacial Johnson de la NASA.

Es decir, en sus diminutas partículas conviven huellas de lugares cercanos al Sol, de rincones más alejados dentro de nuestro propio sistema y de los confines del espacio interestelar.

Ilustración de OSIRIS-REx aproximándose
Ilustración de OSIRIS-REx aproximándose a Bennu (NASA)

Los resultados no quedaron ahí. Los análisis apuntan a que el cuerpo progenitor de Bennu nació en las regiones exteriores del sistema solar, probablemente más allá de Júpiter y Saturno, y que más tarde sufrió una violenta colisión. “Creemos que este cuerpo progenitor fue impactado por un asteroide que se aproximaba y se desintegró”, detalló Jessica Barnes, profesora asociada de la Universidad de Arizona.

Ese choque generó fragmentos que volvieron a agruparse y, tras repetirse procesos similares, dieron origen a Bennu. Su historia se escribió a través de destrucciones y reconstrucciones, como si el universo insistiera en reutilizar sus propios materiales para dar nuevas formas.

La misión OSIRIS-REx permitió acceder por primera vez a estas piezas intactas. Y lo que los investigadores encontraron va más allá de un simple catálogo de rocas. Los isótopos analizados evidencian composiciones distintas según su procedencia, lo que confirma la mezcla de materiales de entornos radicalmente diferentes. Es como si Bennu fuera un archivo disperso, un compendio de viajes interplanetarios comprimido en un asteroide de apenas 500 metros de diámetro.

Comparaciones con Ryugu y los rastros de agua

Imagen compuesta con los asteroides
Imagen compuesta con los asteroides Ryugu y Bennu. Nueva evidencia resplada que Bennu y Ryugu originalmente formaron parte de la familia de asteroides Polana, en el cinturón principal de asteroides, entre las órbitas de Marte y Júpiter. (SWRI)

Los estudios no se limitaron a mirar a Bennu en aislamiento. Los especialistas compararon sus características con las de otros cuerpos como Ryugu, el asteroide visitado por la misión japonesa Hayabusa2, y con meteoritos primitivos que impactaron en la Tierra.

Los resultados sugieren que todos ellos podrían haber surgido en regiones similares del sistema solar primitivo, pero también revelaron diferencias inesperadas. Mientras algunos modelos previos asumían que la región en la que nacieron era relativamente homogénea, los datos actuales demuestran que hubo más diversidad de lo previsto.

En Bennu, esa diversidad se reflejó en cómo el agua transformó sus materiales. Según Tom Zega, profesor de ciencias planetarias en la Universidad de Arizona, “el asteroide progenitor de Bennu acumuló hielo y polvo. Finalmente, ese hielo se derritió y el líquido resultante reaccionó con el polvo para formar lo que vemos hoy: una muestra compuesta en un 80 % por minerales que contienen agua”.

Todos los compuestos descubiertos en
Todos los compuestos descubiertos en la muestra OSIRIS-REx (NASA)

La presencia de esos minerales hidratados es uno de los indicios más valiosos, porque conecta la historia de Bennu con procesos que también influyeron en la Tierra primitiva. El agua líquida, incluso en proporciones microscópicas, dejó su firma en los minerales que ahora son objeto de análisis.

Además de la transformación provocada por el agua, la superficie de Bennu muestra señales claras de impactos constantes. Otro de los estudios publicados en Nature Geoscience registró cráteres microscópicos generados por micrometeoritos, así como fragmentos de roca previamente fundidos. También se detectaron huellas del viento solar, ese flujo perpetuo de partículas que emite el Sol y que actúa como un cincel invisible.

Lindsay Keller, científica planetaria del Centro Espacial Johnson de la NASA, fue contundente: “La erosión de la superficie en Bennu está ocurriendo mucho más rápido de lo que creeríamos, y el mecanismo de fusión por impacto parece dominar, al contrario de lo que pensábamos originalmente”.

Los asteroides como Bennu y Ryugu no contienen vida, pero su estudio resulta clave para entender cómo pudo surgir en nuestro planeta. Michelle Thompson, de la Universidad de Purdue, lo expresó con claridad: “Los asteroides son reliquias del sistema solar primitivo. Son como cápsulas del tiempo. Podemos usarlos para examinar el origen de nuestro sistema solar y abrir una ventana al origen de la vida en la Tierra”.

Trabajos de acceso a las
Trabajos de acceso a las muestras llegadas de Bennu. El equipo de la NASA encargado de recoger las muestras del asteroide Bennu llegadas en septiembre a bordo de una cápsula entregada por la misión OSIRIS-REx ha logrado desbloquear el proceso. (NASA/ROBERT MARKOWITZ)

La conexión con Polana

En paralelo a los descubrimientos sobre la composición de Bennu, un nuevo estudio añadió otra pieza esencial: la relación entre Bennu, Ryugu y la familia de asteroides Polana.

Ubicada en el cinturón principal entre Marte y Júpiter, Polana es un cuerpo mucho mayor —con unos 53 kilómetros de diámetro— y se considera el remanente principal de una colisión gigantesca que ocurrió en las primeras etapas del sistema solar. A partir de esa colisión se habrían generado múltiples fragmentos, entre ellos Bennu y Ryugu.

La investigación, encabezada por la Dra. Anicia Arredondo del Southwest Research Institute, comparó datos espectroscópicos de Polana con muestras físicas de Bennu y Ryugu, así como con observaciones del Telescopio Espacial James Webb. Los resultados mostraron similitudes suficientes para sostener la hipótesis de un origen común.

Bennu contiene polvo interestelar más
Bennu contiene polvo interestelar más antiguo que el sistema solar, ofreciendo claves sobre el origen de la vida y del cosmos. (Reuters)

“Muy temprano en la formación del sistema solar, creemos que grandes asteroides colisionaron y se fragmentaron para formar una ‘familia de asteroides’, siendo Polana el cuerpo remanente más grande (55 kilómetros de diámetro)”, explicó Arredondo. Esa colisión ancestral no solo dejó a Polana como el mayor sobreviviente, también sembró fragmentos que siglos después se convertirían en Bennu y Ryugu.

Los datos del James Webb, que captaron el espectro en el infrarrojo cercano y medio, reforzaron la coincidencia entre los tres cuerpos. Si bien se detectaron variaciones, estas no alcanzan para invalidar la teoría de un linaje compartido. “Son lo suficientemente similares como para confiar en que los tres asteroides podrían provenir del mismo cuerpo”, afirmó Arredondo. El hecho de que muestren algunas diferencias se atribuye a que cada uno siguió un camino distinto: Bennu y Ryugu se acercaron más al Sol, donde la radiación y el viento solar modificaron sus superficies, mientras Polana permaneció más lejos, acumulando impactos durante más tiempo.

Tracy Becker, doctora en astrofísica que también trabaja en el SwRI, lo sintetizó de manera elocuente: “Polana, Bennu y Ryugu han realizado sus propios viajes a través de nuestro sistema solar desde el impacto que pudo haberlos formado”.

Las muestras de Bennu revelan
Las muestras de Bennu revelan que su cuerpo progenitor acumuló hielo y polvo que al derretirse reaccionaron formando minerales hidratados. (NASA)

Esa frase resume la paradoja de estos cuerpos: comparten un origen, pero cada uno cargó con condiciones únicas que modelaron sus superficies y composiciones. Bennu, por ejemplo, tiene apenas 0.6 kilómetros de diámetro, lo que equivale al tamaño del Empire State Building. Ryugu lo duplica, con 1.2 kilómetros, pero ambos quedan eclipsados por la magnitud de Polana. Esa disparidad de tamaños y trayectorias explica por qué, a pesar de su origen común, exhiben características diferentes.

Bennu y Ryugu se clasifican como asteroides cercanos a la Tierra porque orbitan el Sol dentro de la órbita de Marte. Sin embargo, ninguno representa un peligro real: las aproximaciones más cercanas están previstas en unos tres millones de kilómetros para Bennu y un millón para Ryugu, distancias seguras en la escala astronómica. Su estudio, por lo tanto, no se vincula con amenazas inmediatas sino con una oportunidad extraordinaria de comprender los orígenes de nuestro vecindario planetario.

El rompecabezas que surge de estos hallazgos transforma la visión de Bennu. Ya no se trata solo de un objeto que ocasionalmente se acerca a la Tierra, sino de un mensajero que conecta el polvo interestelar con la historia de la formación planetaria. Su análisis muestra que los materiales más antiguos del universo conviven con los efectos más recientes del viento solar y los impactos de micrometeoritos.

OSIRIS-REx grabó la partida
OSIRIS-REx grabó la partida de la cápsula con muestras de Bennu. La nave OSIRIS-REx de la NASA tomó unas vistas finales de su propia cápsula de retorno de muestras del asteroide Bennu, que expulsó camino de la Tierra, donde aterrizó el 24 de septiembre. (NASA)

En paralelo, el descubrimiento de su vínculo con Polana y Ryugu agrega una dimensión genealógica: estos cuerpos no son islas solitarias, forman parte de una familia cósmica que nació de una colisión monumental.

Las muestras recolectadas por OSIRIS-REx y Hayabusa2 son apenas el comienzo. Cada grano de polvo es un testigo de viajes que recorren distancias impensables, desde regiones más allá de Saturno hasta el cinturón de asteroides y la vecindad de la Tierra.

La misión OSIRIS REx trajo
La misión OSIRIS REx trajo a la Tierra en 2023 muestras de Bennu que se convirtieron en cápsulas del tiempo del sistema solar primitivo.( NASA)

Con ellas, los científicos buscan responder preguntas que trascienden a Bennu: ¿cómo se formaron los bloques de construcción de los planetas? ¿Qué papel jugó el agua en los orígenes de la vida? ¿Cuántos secretos del espacio interestelar quedaron atrapados en estas diminutas cápsulas?

La ciencia no promete respuestas inmediatas, pero sí ofrece una certeza: en fragmentos de roca como los de Bennu reside la memoria más antigua de nuestra historia cósmica. Y cada análisis, cada comparación, cada espectro obtenido, nos acerca un poco más a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Temas Relacionados

asteroideRyugyBennucienciauniversosistema solarúltimas noticias

Últimas Noticias

Un estudio documenta el uso estratégico de árboles por chimpancés y su relación con la evolución humana

Científicos realizaron el registro más detallado del comportamiento de estos animales en Tanzania. Los resultados permitieron analizar teorías clásicas sobre el origen de la marcha erguida en dos piernas de los ancestros humanos

Un estudio documenta el uso

SpaceX concretó el décimo vuelo de prueba de su megacohete Starship

La nave completó una serie de maniobras clave que demostraron avances en fiabilidad y seguridad tras resolver fallas previas

SpaceX concretó el décimo vuelo

De delfines a sepias: cómo la IA impulsa avances en el entendimiento del mundo animal

Investigaciones en distintas partes del planeta buscan, mediante algoritmos, identificar señales acústicas y gestuales en cetáceos, aves y primates. De qué forma estos indicios pueden establecer nuevos vínculos

De delfines a sepias: cómo

Nuez pecán: qué reveló la ciencia sobre sus beneficios para la salud cardiovascular

En Argentina, la producción crece y cuenta con el impulso del cantante Abel Pintos. Cuánto recomiendan consumir diariamente para mejorar indicadores relacionados con el colesterol y la diabetes tipo 2 en personas con sobrepeso

Nuez pecán: qué reveló la

¿La vitamina D puede ayudar a reducir la gravedad del dengue?

Hoy es el Día Internacional dedicado a concientizar sobre la infección que se transmite a través de las picaduras de los mosquitos. Los hallazgos de investigadores de Colombia sobre la replicación temprana del virus

¿La vitamina D puede ayudar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué se celebra el 27

Qué se celebra el 27 de agosto en el Perú: una fecha marcada por hitos de ciudadanía, poder y memoria nacional

Nominan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar la rectoría de la BUAP

La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este marte 26 de agosto

Comienza hoy el juicio por el crimen de León Aquino, el bebé de 18 meses torturado y asesinado con una aguja oxidada

Estos son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de México, según la IA

INFOBAE AMÉRICA
Trump dice estar preparado para

Trump dice estar preparado para enfrascarse a una batalla legal con la gobernadora de la Reserva Federal Cook

Trump advierte sobre una "guerra económica" con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

El Supremo de Brasil ordena un refuerzo policial en el domicilio de Bolsonaro

El Kairat, el Pafos y el Bodo/Glimt hacen historia y se meten en la fase de liga de la Champions

El guardameta australiano Mathew Ryan ficha por el Levante UD por una temporada

ENTRETENIMIENTO

Jonathan Bailey y Scarlett Johansson

Jonathan Bailey y Scarlett Johansson publicaron una foto íntima tras besarse en una alfombra roja

¿El setlist de Oasis cambiará durante su paso por América? Esto dijo Noel Gallagher

La razón por la que Denzel Washington está harto de las películas: “He hecho demasiadas”

De Sabrina Carpenter a Avril Lavigne: los famosos que reaccionaron al compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce

Lil Nas X habló por primera vez sobre su arresto tras deambular en ropa interior: “Fue aterrador”