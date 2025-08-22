Ciencia

Robots y cirugía: el rol de la tecnología al servicio de las intervenciones más complejas

Junto a diversas innovaciones, la presencia de estos dispositivos permite mejorar la precisión y eficiencia de los especialistas. La importancia de la supervisión y el criterio médico ante cada procedimiento, según expertos de Harvard y Boston Children’s Hospital

Por Constanza Almirón

Pierre E. Dupont sostiene un dispositivo diseñado para reparar válvulas transcatéter, el cual incorpora un mecanismo de catéter motorizado en lugar del clásico control manual (Niles Singer/Fotógrafo del personal de Harvard)

La integración de la robótica en el ámbito médico generó debates sobre el futuro de la práctica clínica y la posibilidad de que las máquinas reemplacen por completo a los médicos en el quirófano. Sin embargo, expertos como Pierre E. Dupont, profesor de cirugía en la Harvard Medical School y jefe de bioingeniería cardíaca pediátrica en el Boston Children’s Hospital, aseguran que este escenario está lejos de hacerse realidad.

Las innovaciones más recientes en cirugía robótica buscan incrementar la precisión y eficiencia de los procedimientos, siempre bajo el liderazgo y supervisión del profesional humano.

Estado actual y limitaciones de la robótica quirúrgica

Hoy, los robots médicos funcionan como sofisticadas herramientas que dependen completamente de la intervención humana directa. Estas máquinas avanzadas expanden las capacidades del cirujano, pero carecen de autonomía para tomar decisiones o diagnosticar.

Según Dupont, los sistemas actuales están lejos de operar de modo independiente en procedimientos complejos; su función principal es asegurar movimientos más precisos y una ergonomía optimizada en cirugías mínimamente invasivas.

La robótica médica avanza sin reemplazar el rol clave del médico en el quirófano (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estas ventajas, persiste el debate sobre el impacto real en la experiencia del paciente. El propio Dupont reconoce que, aunque los robots facilitan el trabajo de los cirujanos, el nivel de mejora para el paciente promedio aún es objeto de análisis. Los sistemas actuales siguen requiriendo la destreza, el juicio y la supervisión activa del médico en cada aspecto fundamental de la intervención.

Futuro y perspectivas de la autonomía robótica

Se visualiza un futuro en el que los sistemas quirúrgicos serán capaces de aprender y mejorar de manera continua, asumiendo tareas de forma autónoma dentro del quirófano. En un reciente artículo publicado en Science Robotics, Dupont subraya que los avances están abriendo la puerta a la creación de robots quirúrgicos capaces de autoaprender al enfrentarse a nuevos escenarios clínicos. Sin embargo, destaca que el objetivo de estos desarrollos no es sustituir al médico, sino potenciar su práctica profesional.

La próxima evolución de la cirugía robótica apunta a soluciones en que la máquina complemente el juicio clínico humano. La tecnología brindará sugerencias, ejecutará tareas repetitivas con altísima precisión y podrá llevar a cabo procedimientos basados en grandes volúmenes de datos. A pesar de este avance, la toma de decisiones críticas antes, durante y después de la intervención continuará bajo control y supervisión de profesionales sanitarios.

El impacto de la robótica médica en la experiencia del paciente sigue siendo objeto de análisis y debate (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de robots quirúrgicos autónomos representa una oportunidad para ampliar el acceso a procedimientos avanzados en regiones donde hoy resultan inaccesibles. Dupont señala que estas tecnologías podrían trasladar los beneficios de la medicina de vanguardia más allá de los centros médicos urbanos, llegando a zonas remotas o menos favorecidas y ofreciendo tratamientos sofisticados y replicables.

La transformación esperada no radica solo en la eficiencia técnica, sino en el fortalecimiento de la equidad y recursos médicos. Estos sistemas facilitarán intervenciones a distancia, mejorarán la estandarización de resultados y podrían acortar los tiempos de recuperación en algunas cirugías. Sin embargo, quedan desafíos pendientes en la integración segura de los robots y la actualización de marcos regulatorios y éticos para proteger a los pacientes.

Comparaciones entre la autonomía robótica en medicina y otras industrias

Mientras que en sectores industriales como la manufactura los robots autónomos ya realizan tareas especializadas con mínima intervención humana, en medicina la autonomía se adopta de manera cautelosa debido a la complejidad biológica y las exigencias éticas. Dupont destaca que, a diferencia de otras industrias donde la robótica tiende a reemplazar mano de obra, en salud su función es apoyar y ampliar la capacidad existente.

La autonomía total de la robótica médica aún está lejos de alcanzarse, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este contraste explica las diferentes velocidades y requisitos en la implementación de la tecnología robótica en ambos campos. En cirugía, las soluciones deben superar rigurosos controles clínicos y normativos antes de formar parte de la rutina asistencial, mientras que en otros ámbitos la incorporación es más ágil y flexible.

Aplicaciones actuales y ergonomía clínica

El uso más extendido de la robótica quirúrgica se observa en intervenciones como la laparoscopía, donde la precisión y el acceso a espacios reducidos son decisivos. Según Dupont, la robótica ha impulsado mejoras notables en la comodidad y reducida fatiga de los cirujanos, permitiendo operaciones complejas en condiciones óptimas.

A pesar de estos avances, todavía persiste la cuestión sobre hasta qué punto los beneficios para el profesional se reflejan proporcionalmente en la experiencia del paciente. La evidencia apunta a que la función principal de la robótica médica actual es la de asistente avanzado, que incrementa la precisión y destreza de los médicos, pero no reemplaza la presencia ni el criterio humano indispensables para la toma de decisiones clínicas.

