Ciencia

Qué se sabe de “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo lograron ver

Un equipo de la Universidad de California en Berkeley permitió observar un tono jamás registrado en el espectro visible, resultado de la estimulación precisa de la retina, con potencial impacto en ciencia y tecnología visual

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
Un equipo de la Universidad
Un equipo de la Universidad de California en Berkeley logró que cinco personas percibieran un color nunca antes visto, denominado “olo”, mediante un sistema óptico avanzado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco personas se sentaron frente a un equipo óptico en un laboratorio de la Universidad de California en Berkeley. No sabían que, en pocos segundos, sus ojos registrarían un estímulo sin precedente: un color que no existe en la naturaleza ni en las pantallas, imposible de reproducir fuera de esas paredes. Lo llamaron “olo”. Quienes lo vieron lo describieron como un azul verdoso de saturación absoluta, una intensidad tan extrema que parecía rebasar los límites de la experiencia visual humana.

El hallazgo, publicado en Science Advances en abril de2025, fue posible gracias a un sistema óptico denominado Oz Vision System. El dispositivo dirige pulsos de luz con precisión milimétrica hacia un solo tipo de fotorreceptor en la retina: el cono M, especializado en longitudes de onda medias, asociadas al verde. En la visión normal, la señal de este cono se combina con la de otros, lo que impide percibir su respuesta de forma aislada. Al separar ese canal de información, los investigadores lograron que los participantes observaran un tono que no se encuentra en el espectro visible convencional.

Ren Ng, ingeniero eléctrico de Berkeley y uno de los voluntarios, relató a la BBC que el color era “increíblemente saturado” y que le causó un impacto comparable a ver “el rosa más intenso posible” después de una vida rodeado solo de matices suaves. La técnica empleada no sigue el principio tradicional de mezclar longitudes de onda, sino el de distribuir la luz sobre la retina de un modo controlado, conocido como metamerismo espacial.

El nombre “olo” alude al código binario 010, una referencia a la activación exclusiva de los conos M, mientras los otros dos tipos de conos —L y S— permanecen inactivos. En la visión natural, cualquier color activa al menos dos tipos de conos, por lo que esta experiencia sensorial no puede darse fuera del laboratorio.

El color “olo” es un
El color “olo” es un azul verdoso de saturación absoluta, imposible de reproducir en la naturaleza o en pantallas convencionales, y solo fue visto en condiciones de laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los especialistas coinciden en que se trate de un color nuevo. John Barbur, científico de la visión en la Universidad City St George’s de Londres, sostuvo que olo sería simplemente un verde más saturado. Por su parte, Misha Corobyew, de la Universidad de Auckland, recordó en diálogo con DW que ya se había estimulado un solo cono en experimentos previos mediante óptica adaptativa, aunque reconoce que este estudio introduce una innovación: la estimulación precisa de múltiples conos para generar imágenes.

La investigación ofrece implicaciones que trascienden la curiosidad científica. James Fong, estudiante de doctorado en informática y coautor del trabajo, planteó que la técnica podría servir para estudiar enfermedades oculares o desarrollar tratamientos para personas con daltonismo. Sin embargo, aclaró que el método depende de láseres y equipos ópticos complejos que no están cerca de incorporarse a dispositivos de uso cotidiano.

Las limitaciones actuales son notables. Los participantes no pueden mirar directamente a una pantalla común, ya que el experimento requiere fijar la vista en un punto específico. Además, la prueba se aplica solo en una pequeña área de la retina previamente cartografiada, lo que impide su uso en imágenes amplias.

El sistema Oz, al manipular la luz de manera tan precisa, podría abrir caminos para la realidad virtual, el diseño visual o el arte inmersivo, siempre que la tecnología se adapte para un uso más extendido. Por ahora, olo pertenece a un ámbito restringido, un fenómeno al que solo cinco personas accedieron.

El sistema Oz Vision System
El sistema Oz Vision System permitió estimular de forma aislada los conos M de la retina, generando una experiencia visual inédita fuera del espectro visible tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los intentos por reproducir el color fuera del experimento, los voluntarios se acercaron solo añadiendo luz blanca a combinaciones de azul y verde, sin lograr igualar la saturación observada. Esto confirma que olo queda fuera del rango de reproducción posible con los dispositivos actuales.

Los autores del estudio insisten en que el logro no consiste solo en descubrir un matiz singular, sino en demostrar que el repertorio visual humano no es un límite cerrado. Al intervenir de manera selectiva en la retina, se pueden generar experiencias perceptivas inéditas que alteran la noción de lo que vemos.

El hallazgo de olo recuerda que la percepción visual depende tanto de la estructura biológica del ojo como de la interpretación cerebral. Modificar uno de esos elementos basta para alterar por completo el resultado final. En este caso, la manipulación de un único tipo de cono reveló un territorio cromático que, hasta ahora, permanecía invisible.

Los investigadores de Berkeley mostraron que el límite de lo visible sigue abierto a la exploración. Olo es, por el momento, un visitante fugaz en la experiencia humana, confinado a un laboratorio y accesible solo para un grupo mínimo. Sin embargo, su existencia plantea preguntas de fondo: cuántos otros estímulos desconocidos podrían generarse y qué revelarían sobre la relación entre el ojo, el cerebro y el mundo que percibimos.

Temas Relacionados

OloUniversidad de California en BerkeleyOz Vision SystemRen NGLondresAucklandColorPercepción visualRetinaCienciaNewsroom BUE

Últimas Noticias

“Vimos muchas especies que no sabíamos que existían”: la emoción del líder de la expedición submarina al llegar a Buenos Aires

El investigador del Conicet Daniel Lauretta destacó la oportunidad de transmitir en vivo la exploración que hicieron en las cercanías a Mar del Plata durante tres semanas. Al arribar al puerto porteño, se mostró impresionado por el récord de visualizaciones que lograron

“Vimos muchas especies que no

E = mc²: qué significa la fórmula más famosa de Einstein y cómo cambió la ciencia

Su significado transformó la física, inspiró avances tecnológicos y ayudó a explicar fenómenos que van desde el Big Bang hasta los agujeros negros

E = mc²: qué significa

Los vikingos no solo saqueaban: un nuevo estudio revela una faceta hasta ahora desconocida

Gracias a la colaboración de arqueólogos y expertos en metales, se conocieron detalles asombrosos sobre la ingeniería, economía y rutas internacionales del mundo vikingo

Los vikingos no solo saqueaban:

Detectan un brote de una infección alimentaria y la vinculan a un queso criollo

Un análisis genómico de investigadores del Instituto ANLIS/Malbrán permitió relacionar casos graves de listeriosis con el producto específico. Cuáles son las recomendaciones, especialmente para los sectores más expuestos

Detectan un brote de una

El deterioro silencioso de la fertilidad masculina: por qué la calidad del esperma está en caída

Diversos estudios científicos muestran en las últimas décadas una disminución global y acelerada en el recuento de espermatozoides. Qué factores intervienen y cómo revertir la tendencia

El deterioro silencioso de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Exministro Daniel Palacios le sugirió

Exministro Daniel Palacios le sugirió a Gustavo Petro que no asista al sepelio de Miguel Uribe: “Sería un acto más de hipocresía que de honestidad”

El gobierno de Axel Kicillof ofreció 5% de aumento trimestral a los docentes bonaerenses

Resultados El Dorado Mañana del 12 de agosto: conozca los números ganadores

Concejal de Bogotá Emel Rojas pidió en plenaria del cabildo que el nuevo estadio de la capital lleve el nombre de Miguel Uribe Turbay

El actor ‘borrado’ de una de las mejores películas de Will Smith porque su personaje caía mejor que el protagonista: “No hubo publicidad y mi nombre no se mencionó”

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno pone fecha al

El Gobierno pone fecha al organismo que protegerá a denunciantes de corrupción: echará a andar el 1 de septiembre

Aldeanueva de Ebro, la más madrugadora de DOCa Rioja, empieza el lunes la vendimia con merma de producción

El Real Madrid muestra "su más firme rechazo" al Villarreal-Barça en Miami y pide a la FIFA que no lo autorice

Los planetas actúan como marcapasos del Sol

Microsoft 365 Companions incorpora apps ligeras de ofimática en la barra de tareas de Windows 11

ENTRETENIMIENTO

Travis Kelce le declara su

Travis Kelce le declara su amor a Taylor Swift en una amplia entrevista: “Soy el hombre más feliz del mundo”

Jennifer Aniston confirmó que sigue hablando de Brad Pitt con Gwyneth Paltrow

Emma Stone habló de su audaz cambio físico de para Bugonia: “No hay mejor sensación en el mundo”

Bob Odenkirk dio detalles sobre el infarto que sufrió en el set de Better Call Saul: “Si hubiera pasado en mi tráiler, no estaría aquí”

Taylor Swift anuncia nuevo álbum: esto es todo lo que se sabe hasta el momento