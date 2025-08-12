Cuándo ver la alineación planetaria y la lluvia de estrellas Perseidas: dos eventos astronómicos en una misma noche para no perderse

El cielo nocturno de hoy y mañana ofrecerá una alineación planetaria y una lluvia de estrellas única (NSF/NOIRLab via AP, archivo)

La noche de hoy y la de mañana prometen un espectáculo astronómico doble para disfrute de millones de personas que con tan solo observar el cielo podrán maravillarse con una gran lluvia de meteoros, mientras también ocurre una alineación planetaria.

Se trata de un fenómeno que no se repite con frecuencia: una alineación de seis planetas visibles en el horizonte matutino coincidirá con el pico de la lluvia de meteoros Perseidas, considerada una de las más intensas y atractivas del calendario celeste.

Desde hace ya dos días, los planetas Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Urano y Neptuno se despliegan sobre el horizonte mirando hacia el este. El momento más oportuno para realizar la observación es en la madrugada justo antes del amanecer.

Alineación planetaria, un evento astronómico fascinante donde varios planetas se alinean en el cielo nocturno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de esa alineación planetaria, se destaca la conjunción entre Júpiter y Venus, dos de los planetas más brillantes, que hoy aparecerán especialmente próximos en el cielo.

Esa cercanía aparente es lo que en astronomía se denomina conjunción, un evento que realza la belleza de la observación y que este año quedará enmarcado por la presencia de otros cuerpos celestes.

Gabriel Bengochea, astrónomo, lo resumió días atrás de manera precisa: “Desde el 10 de agosto ya están bastante visibles los planetas a las 6:30 am. Se podrán observar durante todo agosto y como en septiembre a esa misma hora ya hay mucha más claridad, no se podrán ver más”. El experto destaca que el 12 de agosto será especial: “Una conjunción es simplemente que están muy cerca en el cielo y los ves muy juntos. Eso se verá mirando hacia el este”.

Mercurio Júpiter Venus y Saturno podrán verse sin instrumentos mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o telescopio (freepik)

Una alineación planetaria que despierta la atención mundial

En astronomía, el término alineación de planetas se refiere a la apariencia de varios planetas agrupados en una misma zona del cielo cuando se observa desde la Tierra. La NASA explica que esto ocurre porque todos orbitan en un plano similar, llamado plano de la eclíptica. Desde la perspectiva terrestre, parece que los planetas siguen una misma franja o curva, aunque en realidad cada uno mantiene su órbita independiente.

“Los planetas del sistema solar aparecen siempre sobre un arco en el cielo”, detalla la agencia espacial. Esa disposición, que resulta de observar el sistema solar desde dentro, permite que, en ciertos momentos, varios planetas sean visibles a la vez. El número y la claridad de la observación dependen de la posición de cada planeta y de la época del año.

Además, no se trata de eventos de una sola noche. La NASA aclara que “no son eventos de un solo día, ya que los planetas se mueven demasiado lento para ello. Generalmente, las oportunidades de observar varios planetas duran semanas, un mes o más”. Esta lentitud orbital da margen para que quienes no puedan observar el fenómeno en su punto máximo lo hagan en días previos o posteriores.

El 12 de agosto Júpiter y Venus protagonizarán una conjunción apareciendo muy próximos sobre el horizonte este antes del amanecer (NASA)

En esta ocasión, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno serán visibles a simple vista. Urano y Neptuno, en cambio, requerirán binoculares o telescopio. La Luna, casi llena, se situará cerca del grupo y sumará un brillo extra a la escena. Para disfrutar del espectáculo, será clave buscar un horizonte despejado hacia el este y comenzar a mirar aproximadamente una hora antes del amanecer. La contaminación lumínica, así como obstáculos naturales o urbanos, puede afectar la experiencia, por lo que se recomiendan lugares elevados o alejados de ciudades.

Según la NASA, los siguientes cuerpos celestes podrán ser observados

Venus y Júpiter : se acercarán visualmente en el cielo del 11 al 12 de agosto , generando una conjunción observable antes del amanecer.

Saturno : será visible durante gran parte de la noche, especialmente desde medianoche hacia el amanecer.

Mercurio : podrá observarse cerca del horizonte, poco antes de la salida del Sol.

Urano y Neptuno: también estarán presentes, pero su observación requerirá binoculares o telescopio, dado su bajo brillo aparente.

La próxima vez que algo similar ocurra será recién a fines de octubre de 2028, cuando cinco planetas se presenten juntos antes del amanecer. Más adelante, en febrero de 2034, se espera otra alineación de cinco planetas, aunque con visibilidad limitada para Venus y Mercurio.

Las Perseidas son causadas por escombros del cometa Swift-Tuttle, que orbita cerca del Sol cada 133 años - crédito Carlos Barria/Reuters

El otro gran protagonista: las Perseidas

Mientras los planetas se alinean, el cielo también será escenario de la lluvia de meteoros Perseidas, un fenómeno que cada agosto despierta entusiasmo por su intensidad y belleza. Su origen está en los restos que deja el cometa 109P/Swift-Tuttle. Cuando la Tierra cruza la órbita de este cometa, millones de partículas chocan con la atmósfera a gran velocidad, generando destellos que se conocen como meteoros.

El fenómeno comenzó el 17 de julio y se extenderá hasta el 23 de agosto, pero las noches del 12 y 13 marcarán el momento de máxima actividad, con una expectativa de entre 50 y 100 meteoros por hora en condiciones ideales. La NASA resalta que, aunque este año la Luna llena reducirá la visibilidad de los meteoros más débiles, seguirá siendo posible disfrutar de los más brillantes, en especial de los llamados bólidos o “fireballs”. “Las Perseidas se distinguen por producir numerosas bolas de fuego, lo que vuelve único el evento”, indica la agencia. Estas explosiones luminosas, que pueden durar varios segundos, añaden un componente dramático y espectacular a la observación.

En el hemisferio sur, la lluvia es menos intensa que en el norte, pero aún así será posible captar algunos de los destellos más brillantes, sobre todo antes del amanecer. El punto del cielo del que parecen provenir, conocido como radiante, se ubica en la constelación de Perseo.

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su pico de actividad con entre 50 y 100 destellos por hora bajo cielos despejados y oscuros (NASA)

Los meteoros que vemos son, en realidad, diminutos fragmentos de roca y polvo que se desintegran al entrar en la atmósfera, a unos 100 kilómetros de altura. En ocasiones, fragmentos más grandes sobreviven y llegan a la superficie como meteoritos.

Para disfrutar de las Perseidas no se necesita equipo especial. La NASA aconseja alejarse de las luces urbanas, recostarse en una manta o silla y mirar al cielo durante al menos 30 minutos, el tiempo necesario para que la vista se adapte a la oscuridad. Se recomienda evitar pantallas y linternas para no interrumpir ese proceso de adaptación visual.

Un encuentro único en el calendario astronómico

La coincidencia de la alineación planetaria con el pico de las Perseidas ofrece una oportunidad astronómica poco frecuente este año

La coincidencia entre la alineación planetaria y el pico de las Perseidas convierte a agosto de 2025 en un mes particularmente especial para la observación del cielo. A pesar de que la Luna reducirá la cantidad de meteoros visibles, el atractivo de ver seis planetas compartiendo el mismo horizonte al amanecer compensa cualquier limitación.

En palabras de la Sociedad Americana de Meteoros “esos meteoros más luminosos, sumados a la presencia de los planetas, ofrecen un cuadro visual difícil de repetir”.

Este tipo de fenómenos recuerda que nuestro planeta no está aislado, sino inmerso en un sistema dinámico, en constante movimiento. Las alineaciones y lluvias de meteoros son resultado de interacciones gravitatorias, órbitas y trayectorias que llevan repitiéndose millones de años. Y aunque la tecnología actual permite prever con exactitud cuándo ocurrirán, la experiencia de verlos sigue siendo tan fascinante como en épocas en las que servían para marcar estaciones, planificar cosechas o inspirar relatos mitológicos.

La NASA recomienda observar estos eventos desde lugares alejados de la contaminación lumínica para optimizar la visibilidad del cielo (Pexels)

Agosto, con su tríada de Luna llena, conjunciones y meteoros, será un momento ideal para reconectar con esa costumbre tan antigua como mirar hacia arriba. Bastará con encontrar un rincón oscuro, un horizonte despejado y algo de paciencia. El resto lo hará el universo, desplegando un espectáculo que, por su rareza y belleza, quedará en la memoria de quienes se detengan a contemplarlo.

Los amantes de la observación nocturna y del amanecer encontrarán una oportunidad irrepetible para contemplar, en un mismo periodo, dos fenómenos que combinan rareza y belleza. Aunque cada uno tiene sus particularidades, juntos componen un espectáculo capaz de conectar ciencia, naturaleza y la antigua fascinación humana por los astros.