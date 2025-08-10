“Fue un trabajo colectivo”: la emoción de los científicos tras el final del streaming del Conicet

Saludo final de los científicos del CONICET y del Schmidt Ocean Institute (Gentileza: Schmidt Ocean)

Un pequeño cartel con gran significado fue sumergido en las profundidades del Atlántico Sur como forma de marcar el cierre de una transmisión inédita: “¡Gracias por el apoyo!“. La expedición Talud Continental IV concluyó su última emisión en vivo desde el cañón submarino Mar del Plata, después de tres semanas de exploración que cautivaron a cientos de miles de espectadores y abrieron una nueva etapa para la ciencia marina en Argentina.

Impulsada por el Schmidt Ocean Institute y el CONICET, la campaña no solo documentó especies nunca antes vistas en aguas nacionales, sino que también consolidó un modelo de cooperación internacional y divulgación científica sin precedentes.

La transmisión finalizó el 10 de agosto de 2025, alrededor de las 17:00 hora local, y representó un hito para la investigación oceanográfica regional. Participaron más de 30 científicos argentinos, junto a técnicos y becarios de diversas instituciones, a bordo del buque Falkor (too). El evento fue seguido en vivo por miles de personas a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute, lo que permitió que el público presenciara en tiempo real las últimas operaciones del robot submarino ROV SuBastian, que descendió hasta 3.900 metros para explorar paisajes y criaturas abisales.

La expedición Talud Continental IV marcó un hito en la exploración del cañón Mar del Plata, transmitiendo en vivo descubrimientos inéditos para la ciencia marina argentina

La expedición, que comenzó el 23 de julio, se desarrolló en una zona clave: el cañón Mar del Plata, a 300 kilómetros de la costa bonaerense, donde confluyen la corriente cálida de Brasil y la corriente fría de Malvinas, lo que convierte al área en un laboratorio natural para el estudio de la biodiversidad y las dinámicas oceánicas.

El desarrollo de la exploración: tecnología y cooperación internacional

Durante la campaña, el equipo científico trabajó en una región considerada estratégica para la oceanografía. El cañón Mar del Plata, por su ubicación entre dos grandes corrientes oceánicas, permitió analizar la interacción de especies y variables ambientales a través de medios tecnológicos avanzados. El buque Falkor (too) utilizó el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, que alcanzó profundidades inéditas en la exploración argentina y aportó imágenes de alta resolución sobre ecosistemas hasta ahora desconocidos.

Las transmisiones en vivo mostraron descubrimientos de especial interés, como el pulpo “Dumbo”, el pepino de mar apodado “batatita” por los espectadores, el calamar rojo volador, la estrella de mar “culona”, langostas rosas que protegían a sus crías, y una extensa variedad de moluscos, cangrejos, medusas, anémonas y caracoles. Muchos ejemplares, aún no identificados, serán analizados en laboratorios especializados para describir nuevas especies y ampliar el conocimiento regional sobre fauna de las profundidades.

El fenómeno social generado por la transmisión en vivo impulsó la visibilidad de la biodiversidad del Atlántico Sur y la importancia de su conservación

El trabajo colectivo del equipo de científicos del CONICET y universidades nacionales permitió la toma de muestras biológicas y geológicas, la recolección de datos sobre ADN ambiental, la dinámica de sedimentos y la detección de microplásticos. Todo el material recogido se procesará y publicará en repositorios científicos abiertos y estará disponible en formatos educativos. Según Daniel Lauretta, jefe científico de la expedición, el objetivo es “generar la mayor cantidad de contenido de difusión posible” para acercar estos hallazgos a las escuelas, universidades y la comunidad.

Un fenómeno social y educativo: el impacto del streaming

La transmisión superó los 70.000 espectadores simultáneos, lo que representa el alcance que tuvo esta misión, la cual se transformó en un fenómeno social inesperado. Por primera vez, una campaña oceanográfica argentina permitió que el público experimentara junto al equipo científico cada momento clave de la travesía. Tanto los comentarios en tiempo real como la interacción a través de preguntas que eran respondidas en vivo dieron un nuevo valor a la divulgación científica y a la conexión directa entre los expertos y las personas interesadas en descubrir el fondo del mar.

Como parte de los emotivos mensajes de despedida de los tripulantes del Falkor (too), la bióloga Noelia Sánchez expresó: “Quiero agradecer a mis compañeros que formaron parte de la campaña, tanto a bordo como en tierra. Fue un trabajo colectivo que tomó mucho tiempo. Me voy contenta y agradezco a todas las personas que estuvieron pendientes del día a día. Aprendimos con cada pregunta que nos hicieron. Gracias por el apoyo”.

La apertura de datos y la colaboración internacional seguirán ampliando el conocimiento sobre biodiversidad y procesos oceánicos en el Atlántico Sur

Por su parte, Lauretta destacó: “Estamos terminando la última inmersión. Serán 20 días de campaña. Con esta inmersión nos sentimos satisfechos y el plan continuará con la exploración de otros cañones que aún nos quedan. Quiero agradecer al CONICET por el apoyo de siempre y a todas las instituciones en las que trabajamos. Desde lo científico, fue un éxito. La repercusión que tuvo el fondo del mar fue muy importante y espero que las imágenes puedan llegar a las clases, colegios y universidades, así como también a los libros de texto”.

La popularidad de la expedición se fortaleció en las redes sociales, donde las imágenes del pulpo Dumbo y la estrella “culona” se convirtieron en tendencias y memes, lo que le brindó aún más visibilidad a la biodiversidad de las profundidades del Atlántico Sur y la importancia de su estudio y conservación.

El futuro: nuevos desafíos y la continuidad de la exploración

Tras el cierre de Talud Continental IV, el buque Falkor (too) se dirige hacia Montevideo, Uruguay, para la campaña “Uruguay Sub200: Viaje a lo desconocido”, que reunirá desde el 20 de agosto a 27 científicos uruguayos, más especialistas internacionales, en nuevas áreas de estudio del talud continental. Este programa buscará recolectar muestras en 50 sitios, analizar cañones submarinos, escapes de fluidos y montículos de corales para identificar ecosistemas vulnerables y promover áreas marinas protegidas.

El buque Falkor (too) continuará su misión científica en Uruguay y luego regresará a Argentina para explorar nuevos cañones submarinos con tecnología avanzada

Al finalizar su paso por Uruguay, el Falkor (too) regresará a Argentina para ingresar en zonas aún inexploradas de los sistemas de cañones Bahía Blanca y Almirante Brown, donde se emplearán tecnologías satelitales y boyas a la deriva junto a los buceos con ROV desde el 30 de septiembre al 29 de octubre.

La apertura de datos, la colaboración internacional y la difusión seguirán como ejes rectores para ampliar el mapa biológico del Atlántico Sur, acercando el conocimiento sobre biodiversidad y procesos oceánicos a la comunidad científica y al público en general. El cierre con un cartel de agradecimiento bajo el mar resume la magnitud del hito alcanzado y el inicio de una nueva etapa para la ciencia y la educación marina en la región.