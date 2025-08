Cuáles son los 8 eventos astronómicos para no perderse en el mes de agosto

Agosto combina lluvia de meteoros conjunciones planetarias y luna llena convirtiendo al mes en uno de los mejores para la observación astronómica (NASA)

Agosto es uno de los meses más fascinantes para los amantes de la astronomía, ya que convierte al cielo nocturno en una verdadera sala de proyección cósmica.

Los cielos despejados y una conjunción extraordinaria de eventos astronómicos, este mes ofrece múltiples oportunidades para reconectar con el universo. Tanto aficionados como astrónomos profesionales encuentran en estas fechas un calendario lleno de motivos para mirar hacia arriba.

Uno de los más esperados es la lluvia de meteoros Perseidas, que despliega su máximo esplendor en estas semanas. A ese fenómeno se le suman conjunciones planetarias, una luna llena con historia, la aparición visible de un asteroide gigante y cielos especialmente oscuros que permiten apreciar galaxias lejanas sin necesidad de instrumentos profesionales.

La NASA sugiere mirar el cielo desde medianoche hasta el amanecer para ver meteoros con mayor claridad en ausencia de luces artificiales (Composición Infobae)

La observación de los astros y planetas se transforma en una actividad accesible tanto al astrónomo profesional como al entusiasta amateur. Basta con una manta, paciencia y alejarse de las luces urbanas para disfrutar de una experiencia profunda y transformadora.

No se trata solo de ver meteoros o planetas, sino de sentir que la Tierra forma parte de un sistema vivo, en constante movimiento, donde incluso los restos de un cometa pueden ofrecernos un espectáculo majestuoso.

En 2025, el calendario celeste de agosto combina ciencia, cultura y belleza natural como pocas veces ocurre en el año.

La Luna del Esturión debe su nombre a comunidades indígenas que pescaban ese pez en los Grandes Lagos durante las noches de agosto (NASA)

Los 8 eventos que dominarán el cielo en agosto

1-La Luna del Esturión (9 de agosto)

El primer gran evento ocurre el 9 de agosto con la Luna Llena del Esturión. Este nombre, más cultural que astronómico, proviene de las comunidades nativas del norte de América, que lo utilizaban para designar la Luna llena que coincidía con el periodo de pesca del esturión. Esta tradición fue retomada por el Almanaque del Granjero y se mantiene viva como una forma de conectar el calendario lunar con la historia humana.

La Luna se verá completamente iluminada desde las primeras horas del 9 y continuará brillante durante varias noches, permitiendo a quienes la observen explorar su superficie con binoculares o telescopios. Su presencia será imponente pero no del todo favorable, ya que su luz intensa opacará parte de la actividad meteorítica de las Perseidas, el fenómeno más esperado del mes.

El asteroide Pallas alcanza su brillo máximo el 10 de agosto y puede verse con telescopios en la constelación de Delphinus durante la noche (ISAE- SUPAERO)

2-El asteroide Pallas alcanza su máximo brillo (10 de agosto)

El 10 de agosto será el turno de uno de los cuerpos más grandes del cinturón de asteroides. Se trata de 2 Pallas, descubierto en 1802, que alcanzará su brillo máximo esa noche. Pallas es uno de los “cuatro grandes” del sistema solar, con un diámetro promedio de 510 kilómetros. Su importancia no radica solo en el tamaño, sino en su rareza. En esta fecha, estará en oposición, es decir, en línea recta con el Sol y la Tierra, lo que permitirá su observación durante toda la noche.

“Aunque Palas no será visible a simple vista, los astrónomos experimentados con un telescopio o binoculares de alta potencia podrían avistarlo en la constelación de Delphinus”, sostiene la NASA. Quienes tengan el equipo adecuado encontrarán una excelente oportunidad para explorar este cuerpo rocoso poco frecuente en el cielo cotidiano.

La conjunción de seis planetas del 10 de agosto es poco frecuente y podrá observarse justo antes del amanecer desde el hemisferio norte (Freepik)

3-Seis planetas desfilan por el cielo (10 de agosto)

El mismo día, otro espectáculo celeste captará la atención: un desfile planetario que incluye a Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La madrugada del 10 de agosto será testigo de esta alineación singular. Según la NASA, estos desfiles no son extraños, pero suelen reunir cuatro o cinco planetas. Este, con seis visibles en simultáneo, se destaca como un evento excepcional.

“Cabe destacar que Mercurio puede ser difícil de observar debido a su proximidad al Sol, y Urano y Neptuno requerirán un telescopio”, afirma la NASA. Marte será el gran ausente en esta coreografía matinal, ya que solo podrá verse al anochecer. Aun así, la alineación de seis planetas se convierte en una cita imperdible para quienes deseen presenciar cómo el cielo se ordena en una formación natural y transitoria.

Las Perseidas producen bolas de fuego llamadas bólidos que dejan rastros brillantes durante varios segundos visibles a simple vista (NATGeo)

4-El pico de las Perseidas (12 y 13 de agosto)

La estrella del mes, sin lugar a dudas, será la lluvia de meteoros Perseidas. Activa desde el 17 de julio, alcanza su pico la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto. En condiciones ideales, permite observar hasta 100 meteoros por hora. Este año, la Luna gibosa menguante reducirá esa cifra, pero el fenómeno conservará su fuerza gracias a los bólidos, es decir, meteoros especialmente brillantes que surcan el cielo con intensidad.

“Las Perseidas se distinguen por producir numerosas bolas de fuego, lo que vuelve único el evento. Los meteoros provienen del cometa 109P/Swift-Tuttle, cuyos restos quedan en el espacio y son atravesados por la Tierra cada año. Al ingresar en la atmósfera, estas partículas se calientan y se desintegran, generando los trazos luminosos que iluminan el cielo”, dice la NASA, que recomienda observar entre la medianoche y el amanecer, cuando el radiante alcanza su punto más alto.

“Alejarse de fuentes urbanas de luz, utilizar una manta o una silla para descansar mirando hacia arriba y mantener la vista dirigida al cielo durante al menos 30 minutos”, aconseja la agencia, ya que ese es el tiempo necesario para que la vista humana se adapte a la oscuridad.

Mercurio alcanza su máxima elongación el 19 de agosto lo que facilita su observación en el cielo oriental antes de la salida del sol (Pexels)

5-La conjunción de Venus y Júpiter (12 de agosto)

Como si la lluvia de meteoros no fuera suficiente, la misma noche del 12 de agosto ofrecerá otra sorpresa: la conjunción entre Venus y Júpiter. Estos dos planetas, los más brillantes del firmamento, parecerán acercarse entre sí, generando la ilusión de una doble estrella.

La conjunción será visible antes del amanecer y ambos planetas serán especialmente brillantes. El fenómeno podrá observarse a simple vista mirando hacia el horizonte este desde las 4 a.m hora del Este en EEUU, o las 5 am hora argentina, aunque binoculares aportarán mayor definición. Este tipo de alineaciones no solo son visualmente atractivas, sino también valiosas desde el punto de vista educativo. Permiten a los observadores novatos reconocer fácilmente los planetas y a los expertos, ajustar cálculos orbitales y registrar datos de interés.

Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno estarán alineados el 10 de agosto, aunque algunos requerirán telescopio para identificarlos (Unsplash)

6-Mercurio en su máxima elongación (19 de agosto)

El 19 de agosto será un excelente día para observar al escurridizo Mercurio. Al alcanzar su máxima elongación occidental, se ubicará en el punto más alejado del Sol desde nuestra perspectiva. Esto lo convierte en uno de los momentos más favorables del año para verlo. Su proximidad al Sol suele dificultar su detección, pero esta vez, con cielos despejados y un poco de atención antes del amanecer, Mercurio podrá apreciarse con claridad. Además, esa misma mañana también se podrán observar Venus y Júpiter, completando una madrugada rica en cuerpos celestes visibles.

En noches sin Luna pueden verse nebulosas cúmulos estelares y restos de meteoros incluso sin instrumental especializado ni conocimientos previos (Cuartoscuro)

7-Conjunción de la Luna, Mercurio, Venus y Júpiter (21 de agosto)

Apenas dos días después, el 21 de agosto, el cielo ofrecerá una nueva alineación matinal. La Luna creciente se acercará a Mercurio, Venus y Júpiter en el horizonte este, mientras las estrellas Cástor, Pólux y Proción se suman a la escena.

Esta conjunción múltiple será especialmente atractiva por su composición equilibrada entre cuerpos planetarios y estelares. Se recomienda buscar un lugar elevado y libre de obstáculos visuales una hora antes del amanecer para aprovechar al máximo esta postal astronómica.

La luna nueva del 23 de agosto permite observar galaxias como Andrómeda sin interferencia de luz si el cielo está lo suficientemente oscuro (@SkyGuyinVA)

8-Noche sin luna para observar galaxias (23 de agosto)

El 23 de agosto llega la luna nueva y con ella, la mejor noche del mes para observar el cielo profundo. Sin la interferencia de la luz lunar, será posible detectar con mayor nitidez nebulosa, cúmulos estelares y, si el cielo está lo suficientemente oscuro, incluso la galaxia de Andrómeda a simple vista.

Esta fecha también marca el final del período de visibilidad de las Perseidas, por lo que quienes no hayan podido disfrutar del pico del 12 aún tendrán una segunda oportunidad. Agosto cierra así con una invitación a explorar no solo los planetas y meteoros, sino también las regiones más lejanas del cosmos.

En agosto, la Tierra cruza la órbita del cometa Swift-Tuttle lo que permite ver hasta 100 meteoros por hora si el cielo está despejado (UNAM)

Una experiencia que une ciencia y contemplación

La magia de agosto no reside únicamente en la cantidad de fenómenos, sino en su capacidad para combinar ciencia, historia y emoción visual. Ver una estrella fugaz, una alineación planetaria o una luna llena milenaria es participar de una coreografía cósmica que ocurre por encima de nuestras rutinas diarias.

Como recuerda la NASA, “las Perseidas se distinguen por producir numerosas bolas de fuego”, una cualidad que no se mide solo con instrumentos, sino también con la emoción que despierta en quienes las contemplan.

En el cielo de agosto conviven fragmentos de cometas, planetas que reflejan la luz solar, asteroides gigantes y estrellas con nombre propio.

Cada uno de estos eventos es una oportunidad para observar con otros ojos nuestro lugar en el universo. No se necesita un telescopio ni una carrera científica. Basta con salir, dejar que la vista se adapte a la oscuridad y abrirse al asombro. Agosto vuelve a demostrar que mirar el cielo es también una forma de mirar hacia adentro.

Fotografía de larga exposición muestra decenas de meteoros captados durante una noche (NASA)

Recomendaciones para ver la lluvia de estrellas Perseidas y los otros eventos astronómicos, según la NASA

Selecciona una ubicación remota, lejos de la contaminación lumínica urbana, y prioriza entornos rurales o zonas sin alumbrado público para obtener una visión clara del fenómeno.

Consulta el pronóstico del tiempo y elige noches con cielos despejados, evitando aquellas áreas donde sea probable que se presenten niebla o precipitaciones.

Mantente alejado de luces intensas entre 15 y 20 minutos antes de la observación, para que tus ojos se ajusten a la oscuridad y puedas distinguir detalles tenues.

Considera utilizar binoculares o un telescopio compacto; estos equipos, aunque no indispensables, facilitan observar texturas y aspectos de la Luna que no se distinguen a simple vista.

Observa el cielo en el momento oportuno y sigue cada una de estas sugerencias para experimentar por completo este fenómeno astronómico.