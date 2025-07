Por qué el hallazgo de una mandíbula fósil reescribe la evolución de los mamíferos desde la era de los dinosaurios

La mandíbula fosilizada, descubierta en Dorset, revela detalles clave sobre la evolución mamífera (Crédito: Hamzah Imran)

Un fragmento diminuto de la prehistoria puede reescribir la historia. Así lo demuestra el descubrimiento de Novaculadon mirabilis, una nueva especie de mamífero que habitó la costa de Dorset, Inglaterra, hace unos 145 millones de años, durante la era de los dinosaurios.

Un estudiante de paleontología de la Universidad de Portsmouth encontró la mandíbula fosilizada durante una salida de campo en los acantilados de Durlston Bay, cerca de Swanage. El fósil, de solo 16,5 milímetros, sorprende por su incisivo largo y puntiagudo, seguido de un espacio y cuatro premolares afilados.

“Tuve la sospecha inmediata de lo que era la mandíbula cuando la encontré en la playa, pero nunca imaginé a dónde me llevaría este descubrimiento”, explicó Benjamin Weston a la Universidad de Portsmouth. El hallazgo, publicado en Proceedings of the Geologists’ Association, surgió de un bloque del “Flint Bed”, parte de la Lulworth Formation del Purbeck Group, una reconocida secuencia geológica rica en restos mesozoicos.

Un valor científico e histórico excepcional para la paleontología

El fósil, de solo 16,5 milímetros, destaca por su excepcional preservación y morfología dental (Crédito: sciencedirect)

El área de Durlston Bay, Patrimonio Mundial de la Costa Jurásica, ha sido clave para la paleontología desde el siglo XIX. El fósil descubierto es la primera mandíbula de multituberculado hallada en Swanage desde las excavaciones victorianas lideradas por Samuel H. Beckles, y la más completa hasta la fecha en el Purbeck Group.

La mandíbula, que cabe en la palma de una mano y apenas supera en cuatro milímetros de longitud a la de un ratón actual, aporta detalles fundamentales sobre la diversidad y evolución de los mamíferos primitivos de Europa.

Los multituberculados, grupo al que pertenece la nueva especie, constituyen el orden más diverso de mamíferos mesozoicos, con más de 200 especies conocidas que iban desde el tamaño de un ratón hasta el de un castor. Estos animales convivieron con los dinosaurios y sobrevivieron a la extinción del Cretácico-Paleógeno para desaparecer finalmente en el Oligoceno, hace unos 33 millones de años.

El Dr. Steve Sweetman, especialista en mamíferos cretácicos y parte del equipo investigador, remarcó: “Este es un descubrimiento extraordinario que me recuerda cuando Grant encontró aquellos dientes de mamíferos euterios tan notables. Cuando vi por primera vez la mandíbula multituberculada de Ben, me quedé boquiabierto; tuve exactamente la misma reacción. Es increíble que Durlston Bay siga proporcionando descubrimientos tan significativos a nuestros estudiantes de grado”, destacó Sweetman, tal como recogió la Universidad de Portsmouth.

Tecnología avanzada e investigación colaborativa

La investigación utilizó tecnología de escaneo 3D y colaboración multidisciplinaria para analizar el espécimen (Crédito: sciencedirect)

El análisis de este delicado fósil requirió tecnología de vanguardia y colaboración multidisciplinaria. Como partes de la mandíbula permanecían cubiertas por roca, el equipo utilizó tomografía computarizada (CT scanning), lo que permitió obtener imágenes detalladas sin dañar el espécimen. El Dr. Charles Wood, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, empleó el escáner de la universidad para revelar las estructuras internas gracias al contraste con la matriz rocosa.

Jake Keane, exalumno de paleontología de Portsmouth, procesó digitalmente los escaneos y eliminó virtualmente la roca que recubría la mandíbula. Esta “cirugía dental digital” permitió aislar cada diente y analizar su morfología al detalle. Con estos archivos digitales, John Fearnly, técnico principal del laboratorio de impresión 3D de la Facultad de Tecnología, creó réplicas ampliadas diez veces para facilitar su estudio.

Por su parte, el profesor emérito David Martill, supervisor de la investigación, enfatizó el esfuerzo conjunto: “Ahora que el descubrimiento se ha publicado, me asombra la cantidad de personas que participaron en la descripción de este pequeño mamífero. Aprecio especialmente que todos los miembros del equipo fueran personal universitario o estudiantes actuales y antiguos: un verdadero esfuerzo de equipo que incluyó académicos, técnicos, exalumnos y estudiantes con talentos diversos en tres departamentos”.

La denominación Novaculadon mirabilis reúne la referencia a los afilados premolares (“novacula”, navaja) y a su espectacular preservación (“mirabilis”). El análisis mostró un incisivo robusto y poco inclinado hacia adelante, una diastema pronunciada entre el incisivo y el segundo premolar, además de premolares con crestas cortantes y múltiples cúspides, destacando el cuarto premolar, con ocho cúspides alineadas.

Todo esto sugiere que el animal era omnívoro, probablemente alimentándose de invertebrados como gusanos e insectos. La reconstrucción artística realizada por el estudiante Hamzah Imran lo representa como una pequeña criatura peluda, aunque los detalles de su pelaje se mantienen en el terreno especulativo.

Proyección universitaria, contexto geológico y el futuro de la investigación

La mandíbula casi completa supone un avance poco frecuente en el estudio de mamíferos del Purbeck Group (Crédito: sciencedirect)

El fósil fue recuperado en la parte superior del “Flint Bed” (capa DB97), dentro de la Lulworth Formation del Purbeck Group, depositada en lagunas de agua dulce durante el Berriasiano, en el Cretácico temprano. Desde el siglo XIX, figuras como el reverendo P. B. Brodie y Samuel H. Beckles recolectaron en la zona pequeños vertebrados para el Museo Británico, contribuyendo a la descripción de los primeros mamíferos mesozoicos del Reino Unido.

El Purbeck Group ha revelado una de las faunas más variadas de pequeños vertebrados mesozoicos, incluyendo peces, tortugas, cocodrilos, lagartos, pterosaurios y, especialmente, mamíferos. Sin embargo, la mayoría de los hallazgos recientes provienen de dientes aislados recuperados mediante cribado de sedimentos.

Por eso, el hallazgo de una mandíbula casi completa, como la de Novaculadon mirabilis, supone un avance significativo y poco frecuente en el conocimiento evolutivo de los mamíferos de la época. Este descubrimiento fortalece el prestigio académico de la Universidad de Portsmouth como referente en paleontología.