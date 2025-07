Todo lo que se sabe del nuevo objeto interestelar que pasará entre la Tierra y Marte

Trayectoria de un nuevo objeto interestelar cercano a la Tierra

Un intruso de enormes proporciones y una cola enorme camina por el sendero de nuestro Sistema Solar y corre rápido para salir del mismo. El universo, siempre fascinante y misterioso, acaba de ofrecernos una nueva y emocionante sorpresa.

Se trata del cometa 3I/ATLAS, un objeto interestelar que atraviesa nuestro vecindario cósmico a gran velocidad, y es el tercero de su tipo en la historia de la astronomía.

Según las últimas observaciones, este visitante cósmico parece estar haciendo un recorrido por el espacio que lo llevará muy cerca de nuestro Sol, sin que exista ningún riesgo para la Tierra. Sin embargo, su naturaleza y origen siguen siendo un enigma que mantiene alerta a la comunidad científica.

El cometa 3I/ATLAS, un objeto interestelar, se mueve a más de 209.000 km/h y pasará cerca del Sol a finales de octubre de 2025, sin riesgo para la Tierra. (NASA)

El descubrimiento fue confirmado esta semana por un equipo internacional de astrónomos que logró identificar el objeto, inicialmente desconocido, gracias a los telescopios de última generación del proyecto ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), que busca detectar posibles asteroides peligrosos.

A pesar de que las primeras observaciones no indicaban nada fuera de lo común, el 1 de julio de 2025 un observatorio en Chile captó lo que inicialmente parecía un asteroide con una órbita excéntrica. La rápida revisión de datos de telescopios de todo el mundo permitió calcular con precisión su trayectoria, lo que llevó a los científicos a determinar que 3I/ATLAS no pertenece a nuestro Sistema Solar.

“Las observaciones de seguimiento realizadas los días 1 y 2 de julio empezaron a revelar que su órbita podía ser inusual, posiblemente interestelar”, explicó el astrónomo Larry Denneau, coinvestigador principal del ATLAS. De ahí su nombre, 3I/ATLAS, con el sufijo “3I” que indica su origen interestelar por la letra I y con el número 3 por ser el tercer objeto detectado que se origina fuera de nuestro vecindario.

3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar detectado, mide entre 10 y 20 kilómetros, lo que lo convierte en el más grande registrado hasta la fecha. (NASA)

3I/ATLAS, que se desplaza a una velocidad impresionante de más de 209.000 kilómetros por hora, pertenece a un tipo de cometas conocidos como “bolas de nieve cósmicas”. Su tamaño es aún incierto, pero se estima que podría tener 20 kilómetros de diámetro, lo que lo convertiría en el objeto interestelar más grande detectado hasta ahora.

“Se trata de un cometa y se le ha detectado una cola y una pequeña nube de gas en la cabeza. Su trayectoria es que proviene de otro Sistema Solar, y está pasando por el nuestro ahora. En octubre se presentará brillante y observable con pequeños telescopios, pero no a simple vista”, explicó a Infobae el astrónomo Claudio Martínez.

“Y no nos va a volver a visitar más. Es el tercer objeto interestelar detectado en nuestro Sistema Solar. Mide casi 20 kilómetros y es bastante grande, por lo que fue fácilmente detectable. Si bien todavía no se realizaron análisis puntuales, el objeto espacial estaría compuesto por dióxido de carbono y agua congelada”, agregó el especialista.

Astrónomos estiman que 3I/ATLAS proviene de una región cercana al centro de la Vía Láctea, pero aún no se sabe de qué sistema estelar tiene origen (NASA)

En tanto, la NASA explicó que el cometa no representa una amenaza para la Tierra y se mantendrá a una distancia de al menos 1,6 unidades astronómicas (unos 240 millones de km).

“Actualmente se encuentra a unas 4,5 ua (unos 670 millones de km) del Sol. 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre, a una distancia de 1,4 ua (unos 210 millones de km o 130 millones de millas), justo dentro de la órbita de Marte. Astrónomos de todo el mundo están investigando el tamaño y las propiedades físicas del cometa interestelar.

3I/ATLAS debería permanecer visible con telescopios terrestres hasta septiembre, tras lo cual pasará demasiado cerca del Sol para ser observado. Se espera que reaparezca en el otro lado del Sol a principios de diciembre, lo que permitirá nuevas observaciones”, describió la NASA.

3I/ATLAS, un visitante cósmico de otro sistema estelar, lleva viajando por el espacio durante millones de años antes de cruzar el sistema solar (NASA)

A diferencia de los asteroides comunes, que no suelen mostrar ninguna característica visible como una cola, 3I/ATLAS parece ser un cometa con una cabeza o coma de nube de gas y polvo que rodea su núcleo helado.

“No se puede deducir el tamaño del objeto sólido a partir del brillo de la coma”, señaló Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. A pesar de los esfuerzos por calcular su tamaño exacto, la naturaleza de su brillo continúa siendo uno de los aspectos más intrigantes del objeto.

Este cometa, que sigue una trayectoria que lo llevará a su punto más cercano al Sol a finales de octubre de 2025, nunca representará un peligro para la Tierra. Según los cálculos de los astrónomos, su paso más cercano a nuestro planeta se producirá en diciembre, a una distancia segura de más de 257 millones de kilómetros.

El cometa 3I/ATLAS, descubierto en julio de 2025, nunca representará peligro para la Tierra, ya que pasará a 257 millones de kilómetros de nuestro planeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la distancia, el objeto es suficientemente brillante como para ser observado por telescopios terrestres de tamaño moderado, lo que ha permitido un seguimiento detallado de su evolución.

Aunque la trayectoria exacta de 3I/ATLAS no esté completamente clara, parece que proviene de una región cercana al centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, aunque aún no se sabe de qué sistema estelar proviene. “Si rastreas su órbita hacia atrás, parece proceder del centro de la galaxia, más o menos”, comentó Chodas. “Sin duda procede de otro Sistema Dolar. No sabemos cuál”.

Tercer objeto interestelar que nos visita

Oumuamua, fue el primer objeto interestelar detectado que pasó cerca de la Tierra en 2017 (NASA)

El 3I/ATLAS es el tercero de los objetos interestelares que los astrónomos han podido detectar hasta la fecha. El primero fue ‘Oumuamua, un objeto que pasó cerca de la Tierra en 2017. Su extraña forma y comportamiento originaron todo tipo de teorías, desde las más convencionales hasta algunas que incluso sugerían que podría ser una nave espacial enviada por una civilización extraterrestre. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que ‘Oumuamua no era nada fuera de lo común, salvo por su origen interestelar.

En 2019, los astrónomos detectaron el segundo objeto de este tipo, 2I/Borisov, un cometa proveniente de una región aún más distante que el primero. Sin embargo, a diferencia de ‘Oumuamua, que desapareció rápidamente de la vista, 3I/ATLAS parece tener una característica particular: su cola prominente y su coma indican que es más parecido a un cometa que a un asteroide.

“Las observaciones de seguimiento realizadas durante los primeros días de julio mostraron que su órbita es claramente no vinculada al sistema solar, lo que significa que el objeto viene de fuera de nuestra vecindad cósmica”, dijo Richard Moissl, jefe de defensa planetaria de la Agencia Espacial Europea.

2I/Borisov, fue el segundo objeto interestelar que nos visito y se trató de un cometa proveniente de una región aún más distante que el primero (NASA)

Un aspecto que ha generado gran curiosidad entre los científicos es el brillo de 3I/ATLAS, que sugiere que podría ser más grande que los objetos interestelares detectados anteriormente. Según los análisis preliminares, el cometa tiene una superficie más brillante que la de un asteroide rocoso, lo que podría indicar que es mucho más grande de lo que inicialmente se pensaba.

“Si la superficie hubiera sido oscura como la de un asteroide rocoso, el objeto tendría que ser grande, de unos 19 kilómetros de ancho, para reflejar la cantidad de luz observada”, comentó Avi Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard, quien había especulado sobre el posible origen extraterrestre de ‘Oumuamua. Sin embargo, la verdadera naturaleza de este brillo sigue siendo una incógnita, y los astrónomos planean usar telescopios como el James Webb para obtener más datos sobre su composición y sus características físicas.

Aunque 3I/ATLAS se encuentra actualmente a más de 670 millones de kilómetros del Sol, cerca de la órbita de Júpiter, los científicos continúan observando su comportamiento a medida que se acerca al sistema solar interior.

El sistema Atlas que detectó el objeto sigue funcionando para descubrir más de sus secretos (ESO)

El objeto se espera que alcance su punto más cercano al Sol a fines de octubre, momento en el que podría ofrecer una visión aún más clara de sus características. Con las observaciones continuas, los astrónomos esperan aprender más sobre los cometas interestelares y su relación con los sistemas estelares que los originan.

Además, este tipo de descubrimientos ofrece a los científicos la oportunidad de estudiar la composición de estos objetos, lo que podría proporcionar más información sobre el origen de nuestro propio sistema solar y sobre cómo se forman las estrellas y los planetas.

En cuanto a los futuros descubrimientos, los astrónomos son optimistas. “Durante décadas soñamos con observar objetos de otros sistemas estelares, y ahora finalmente lo estamos logrando”, remarcó Chodas.

Desde octubre a diciembre, el objeto pasará cerca de la órbita de Marte (EFE)

El Observatorio Vera C. Rubin de Chile, que pronto comenzará a escanear el cielo completo cada pocos días, debería detectar más objetos de este tipo en el futuro. “Este es solo el principio. Si los modelos son correctos, podríamos estar viendo hasta 10.000 objetos interestelares cruzando el sistema solar”, indicó Mark Norris, astrónomo de la Universidad de Central Lancashire. Esto abre un capítulo nuevo en el estudio del espacio interestelar, permitiendo a los científicos explorar y comprender mejor los cuerpos celestes que cruzan nuestra vecindad cósmica.

Este descubrimiento de 3I/ATLAS es un recordatorio de lo vasto e incomprensible que es el universo. Si bien no hay razones para preocuparse por un impacto con la Tierra, su estudio nos proporciona una visión única sobre el pasado cósmico de nuestro sistema solar y más allá.

Mientras tanto, los astrónomos continúan observando este y otros objetos que siguen la misma ruta a través de la galaxia, con la esperanza de desentrañar los misterios que aún guarda el espacio profundo.