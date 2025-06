¿Se puede aprender dormido? Cuáles son las limitaciones y beneficios del sueño para la memoria

Estudios recientes demuestran que el cerebro puede absorber información y formar recuerdos simples mientras dormimos (Freepik)

¿Es posible aprender mientras dormimos? La ciencia moderna comenzó a desentrañar los límites y posibilidades de la memoria durante el sueño. Los estudios revelaron que el cerebro, lejos de apagarse por completo, sigue activo y puede, en ciertos casos, absorber información y consolidar recuerdos incluso cuando estamos dormidos.

La idea de que el ser humano pueda aprender mientras duerme fascinó a científicos y creadores de historias durante más de un siglo. Desde grabaciones nocturnas con mensajes motivacionales hasta escenas cinematográficas en las que un personaje despierta hablando un idioma nuevo, la noción de transformar el sueño en un “aula” oscila entre la promesa y la fantasía. Sin embargo, la investigación científica comenzó a arrojar luz sobre lo que realmente ocurre en el cerebro durante el descanso nocturno.

El concepto de aprendizaje durante el sueño, conocido como hipnopedia, tiene raíces profundas en la historia de la psicología. En 1914, la psicóloga alemana Rosa Heine realizó el primer estudio que demostró que dormir después de estudiar nueva información mejora la capacidad de recordarla, en comparación con estudiar más temprano en el día. Este hallazgo sentó las bases para décadas de investigaciones que confirmaron la importancia del sueño en la formación de recuerdos a largo plazo.

Durante el sueño, el cerebro revive las experiencias recientes y las consolida. Así traslada la información desde el hipocampo hacia otras regiones del encéfalo. Este proceso de consolidación permite que los recuerdos se fortalezcan y se integren en la memoria permanente. La pregunta que surge es si, durante este proceso, los recuerdos pueden alterarse, intensificarse o incluso crearse desde cero.

Técnicas como la reconsolidación específica potencian la memoria al asociar estímulos con información durante el descanso (iStock)

En la década de 1950, la introducción del electroencefalograma (EEG) permitió a los científicos monitorizar las ondas cerebrales durante el sueño. Los experimentos de esa época demostraron que cualquier aprendizaje aparente durante el sueño se debía, en realidad, a que los participantes se despertaban brevemente al recibir estímulos. Estos resultados desacreditaron la idea de que se pudiera estudiar de manera efectiva mientras se dormía.

No obstante, investigaciones recientes revelaron que el cerebro sí puede absorber información y formar nuevos recuerdos durante el sueño, aunque estos suelen ser inconscientes y mucho más simples que los que se adquieren en estado de vigilia. Este tipo de aprendizaje básico no permite, por ejemplo, dominar un idioma o aprender una habilidad compleja desde cero, pero sí facilita la consolidación y el refuerzo de conocimientos previamente adquiridos.

Un avance significativo en este campo es la técnica de reconsolidación específica, descrita en un estudio publicado en Nature. Durante el aprendizaje consciente, se asocia un estímulo —como un olor o un sonido— con la información que se desea memorizar. Posteriormente, al presentar ese mismo estímulo durante el sueño, se puede “refrescar” el recuerdo y consolidarlo de manera selectiva. La aplicación práctica de este método resulta prometedora: permite fortalecer recuerdos, como una pieza musical o vocabulario, sin esfuerzo consciente mientras se duerme.

Otro estudio reciente demostró que los estímulos presentados durante el sueño no solo refuerzan lo ya aprendido, sino que también pueden facilitar la conexión entre diferentes recuerdos contextuales. Por ejemplo, si varias ideas se asocian a una historia antes de dormir, reactivar uno de los estímulos durante el sueño puede reforzar no solo ese dato, sino todo el conjunto relacionado. Esto sugiere que, aunque no se pueda aprender desde cero, sí es posible afianzar lo que se ha repasado previamente.

Experimentos revelan que el cerebro puede formar recuerdos inconscientes y modificar conductas mientras dormimos

Vale destacar que el aprendizaje condicionado durante el sueño fue objeto de experimentos notables. En 2012, un estudio israelí comprobó que las personas pueden aprender a asociar olores a sonidos mientras duermen. Los investigadores tocaban una melodía específica mientras liberaban un olor desagradable a pescado podrido en la sala donde dormían los participantes. Al despertar, al escuchar la misma música, los voluntarios contenían la respiración, anticipando el olor. Este experimento demostró que el cerebro puede formar recuerdos implícitos o inconscientes durante el sueño, capaces de influir en el comportamiento.

El mismo estudio observó que los fumadores expuestos durante la noche al aroma de cigarrillos mezclados con huevos podridos o pescado en mal estado reducían su consumo de tabaco al día siguiente. El cerebro había aprendido la asociación negativa mientras dormía, lo que se reflejaba en un cambio de conducta.

El aprendizaje de nuevos idiomas durante el sueño también fue explorado. En una investigación publicada en Current Biology, los participantes escuchaban parejas de palabras inventadas y sus supuestos significados mientras dormían. Al despertar, lograban identificar correctamente la traducción de las palabras en pruebas tipo test. Aunque estos resultados son alentadores, los expertos advierten que sacrificar la calidad del sueño para aprender algunas palabras no compensa los posibles efectos negativos sobre el descanso.

Dormir bien es clave para que el aprendizaje se consolide y la memoria a largo plazo se fortalezca (Freepik)

Uno de los fenómenos más intrigantes observados durante el sueño es el replay hipocámpico. En estudios con animales y humanos, se vio que, durante las fases profundas del sueño, el hipocampo reproduce patrones neuronales similares a los del aprendizaje diurno, pero a una velocidad acelerada. Este proceso permite organizar y reforzar rutas cognitivas sin intervención consciente, como si el cerebro repasara mentalmente lo aprendido en modo automático.

La coordinación entre el hipocampo y la neocorteza constituye el núcleo de la hipótesis de “consolidación de sistema activo”, según la cual el cerebro transfiere recuerdos de la memoria inmediata a la memoria permanente durante el sueño.

Dormir no representa una pérdida de tiempo. Mientras se descansa, el cerebro clasifica las experiencias vividas, refuerza lo aprendido y, en ocasiones, permite que nuevas asociaciones se formen sin que seamos conscientes de ello. No es necesario despertar sabiendo tocar el piano o hablar alemán, pero sí podemos confiar en que cada noche el cerebro pule y fortalece lo que intentamos aprender durante el día.

La realidad del aprendizaje durante el sueño es más sutil de lo que sugieren los mitos populares. No se trata de memorizar grandes volúmenes de datos mientras dormimos, sino de comprender que el proceso de aprendizaje continúa mientras descansamos. Dormir bien, mantener rutinas saludables y respetar el tiempo de descanso son elementos esenciales para que el conocimiento se consolide de manera efectiva. El sueño no sustituye al estudio, pero lo potencia y se convierte en un ingrediente fundamental para que el aprendizaje se arraigue en la memoria.