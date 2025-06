Descubrieron en Finlandia una nueva especie de foca

La separación genética de la foca de Saimaa ocurrió hace más de 60.000 años, mucho antes de la formación del lago actual - (AP Photo/Peter Dejong)

La foca anillada de Saimaa, endémica de los lagos interiores de Finlandia, fue reconocida por primera vez como una especie independiente y no solo como una subespecie aislada.

Así lo indica un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el cual ofrece evidencia genética y morfológica contundente para redefinir su clasificación taxonómica como Pusa saimensis. Este hallazgo tiene implicancias científicas y conservacionistas clave, al confirmar que esta población representa un linaje único en el árbol evolutivo de los mamíferos marinos.

Separación genética ancestral

De acuerdo con Proceedings of the National Academy of Sciences, la foca anillada de Saimaa se separó del resto de las focas anilladas hace más de 60.000 años, un dato que sorprende incluso a los científicos, ya que el actual Lago Saimaa no existía antes de hace 10.000 años.

Esto sugiere que su evolución como población aislada comenzó mucho antes de su confinamiento lacustre, en un periodo caracterizado por vastos sistemas de lagos glaciares en lo que hoy es el norte de Europa.

La investigación fue llevada a cabo por expertos de la Universidad de Helsinki, la Universidad de Finlandia Oriental, la Universidad de Copenhague, el Museo de Historia Natural de Tokio y el Instituto de Recursos Naturales de Finlandia.

Uno de los autores, Ari Löytynoja, señaló que la divergencia de la población de Saimaa solo pudo datarse con precisión cuando se compararon genomas completos de focas anilladas árticas de todo el mundo.

El estudio confirma a la foca anillada de Saimaa como una especie única, Pusa saimensis, endémica de Finlandia - (AP Photo/Peter Dejong)

Un recorrido evolutivo desde el este

Mientras que las focas del Báltico y Ladoga provienen de linajes atlánticos, las de Saimaa parecen haber llegado desde el este, donde existían enormes lagos glaciares en la Edad de Hielo.

urante su trayecto hacia lo que hoy es Finlandia, este linaje se mezcló con focas occidentales, pero mantuvo una identidad genética claramente separada. Estos resultados permiten reconstruir una historia evolutiva más compleja y extensa que la asumida hasta ahora.

Según explicó Petri Auvinen, también de la Universidad de Helsinki, “la mezcla de especies es más común de lo que se pensaba y la evolución de muchos organismos, incluida la especie humana, está llena de linajes que se entrelazan en distintas etapas del tiempo”.

Investigadores de Finlandia, Dinamarca y Japón participaron en el hallazgo que redefine la clasificación taxonómica de la especie - (AP Photo/Peter Dejong)

Diferenciación morfológica marcada

La prolongada separación evolutiva llevó al equipo de investigación a explorar las adaptaciones morfológicas de la foca anillada de Saimaa. Las diferencias más notorias fueron halladas en la dentición, un aspecto clave para determinar su dieta y nicho ecológico.

Mientras que las focas anilladas marinas poseen dientes adaptados para capturar y filtrar tanto peces como krill —actuando de manera similar a las ballenas barbadas—, la foca de Saimaa presenta una dentición especializada exclusivamente en peces, sin los dientes postcaninos inferiores de cinco cúspides que se observan en otras subespecies. Estos rasgos se acompañan de cambios estructurales en la lengua y el sistema digestivo, confirmando una trayectoria adaptativa distinta.

Jukka Jernvall, también de la Universidad de Helsinki, indicó que las mediciones realizadas en cientos de especímenes demuestran que la morfología de la foca de Saimaa es “inusualmente diferenciada” en comparación con otras focas anilladas.

El linaje de la foca de Saimaa proviene del este, con una historia evolutiva más compleja que la de otras focas anilladas - (Pixabay)

Relevancia para la conservación

Según Jaakko Pohjoismäki, de la Universidad de Finlandia Oriental, la distinción de esta foca como especie ya había sido sugerida en el siglo XIX, pero es ahora, con métodos científicos más avanzados, cuando puede afirmarse con rigor. “Reconocer a la foca anillada de Saimaa como Pusa saimensis refleja con mayor precisión su trayectoria evolutiva independiente”, aseguró.

Este nuevo estatus refuerza la necesidad de continuar con las medidas de protección. A pesar del crecimiento de la población hasta unos 500 ejemplares, gracias a políticas activas de conservación, la especie sigue enfrentando graves amenazas, entre ellas el cambio climático, la pérdida de hábitat y la actividad humana en el lago.

La bióloga Mervi Kunnasranta, también de la Universidad de Finlandia Oriental, recordó la vulnerabilidad de esta población: “Aquí en Finlandia vive un relicto verdaderamente único, el último representante de las focas anilladas de los antiguos lagos glaciares del mundo. Es impactante pensar lo cerca que estuvimos de perderlo para siempre”.

La dentición especializada de la foca de Saimaa la diferencia de otras focas anilladas y determina su dieta exclusiva de peces - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rasgos distintivos anatómicos y genéticos

El análisis de ADN mitocondrial reveló que la foca de Saimaa es genéticamente distinta de las cuatro subespecies reconocidas de Pusa hispida: la del Ártico, Ladoga, Báltico y Ojotsk. En el genoma nuclear, Pusa saimensis presenta la mayor cantidad de variantes privadas, es decir, mutaciones que no están presentes en otras poblaciones.

En cuanto a características físicas, la especie se distingue por un cráneo más robusto, con una mandíbula, anchura cigomática y longitud yugal superiores. Además, tiene bullas timpánicas más altas y órbitas oculares ligeramente más grandes, rasgos que la separan de sus parientes más cercanos.

Estas características confirman no solo una separación genética profunda, sino también una trayectoria adaptativa propia que justifica su reconocimiento como especie independiente.